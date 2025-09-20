Huobi (HT) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.440677 $ 0.440677 $ 0.440677 24 timer lav $ 0.467019 $ 0.467019 $ 0.467019 24 timer høy 24 timer lav $ 0.440677$ 0.440677 $ 0.440677 24 timer høy $ 0.467019$ 0.467019 $ 0.467019 All Time High $ 39.66$ 39.66 $ 39.66 Laveste pris $ 0.145929$ 0.145929 $ 0.145929 Prisendring (1H) +0.38% Prisendring (1D) -4.78% Prisendring (7D) -0.37% Prisendring (7D) -0.37%

Huobi (HT) sanntidsprisen er $0.444681. I løpet av de siste 24 timene har HT blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.440677 og et toppnivå på $ 0.467019, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til HT er $ 39.66, mens den rekordlave prisen er $ 0.145929.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har HT endret seg med +0.38% i løpet av den siste timen, -4.78% over 24 timer og -0.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Huobi (HT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 70.91M$ 70.91M $ 70.91M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 89.43M$ 89.43M $ 89.43M Opplagsforsyning 159.41M 159.41M 159.41M Total forsyning 201,050,000.0 201,050,000.0 201,050,000.0

Nåværende markedsverdi på Huobi er $ 70.91M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på HT er 159.41M, med en total tilgang på 201050000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 89.43M.