DOLA (DOLA) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.994075 $ 0.994075 $ 0.994075 24 timer lav $ 0.995282 $ 0.995282 $ 0.995282 24 timer høy 24 timer lav $ 0.994075$ 0.994075 $ 0.994075 24 timer høy $ 0.995282$ 0.995282 $ 0.995282 All Time High $ 1.87$ 1.87 $ 1.87 Laveste pris $ 0.088407$ 0.088407 $ 0.088407 Prisendring (1H) -0.00% Prisendring (1D) +0.00% Prisendring (7D) +0.02% Prisendring (7D) +0.02%

DOLA (DOLA) sanntidsprisen er $0.995001. I løpet av de siste 24 timene har DOLA blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.994075 og et toppnivå på $ 0.995282, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til DOLA er $ 1.87, mens den rekordlave prisen er $ 0.088407.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har DOLA endret seg med -0.00% i løpet av den siste timen, +0.00% over 24 timer og +0.02% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

DOLA (DOLA) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 125.98M$ 125.98M $ 125.98M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 203.57M$ 203.57M $ 203.57M Opplagsforsyning 126.61M 126.61M 126.61M Total forsyning 204,594,054.207249 204,594,054.207249 204,594,054.207249

Nåværende markedsverdi på DOLA er $ 125.98M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på DOLA er 126.61M, med en total tilgang på 204594054.207249. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 203.57M.