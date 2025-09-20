Data Universe (SN13) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 4.14 $ 4.14 $ 4.14 24 timer lav $ 4.35 $ 4.35 $ 4.35 24 timer høy 24 timer lav $ 4.14$ 4.14 $ 4.14 24 timer høy $ 4.35$ 4.35 $ 4.35 All Time High $ 13.36$ 13.36 $ 13.36 Laveste pris $ 4.08$ 4.08 $ 4.08 Prisendring (1H) -0.01% Prisendring (1D) -4.47% Prisendring (7D) -8.13% Prisendring (7D) -8.13%

Data Universe (SN13) sanntidsprisen er $4.15. I løpet av de siste 24 timene har SN13 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 4.14 og et toppnivå på $ 4.35, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN13 er $ 13.36, mens den rekordlave prisen er $ 4.08.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN13 endret seg med -0.01% i løpet av den siste timen, -4.47% over 24 timer og -8.13% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Data Universe (SN13) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 11.13M$ 11.13M $ 11.13M Opplagsforsyning 2.68M 2.68M 2.68M Total forsyning 2,675,082.299415204 2,675,082.299415204 2,675,082.299415204

Nåværende markedsverdi på Data Universe er $ 11.13M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN13 er 2.68M, med en total tilgang på 2675082.299415204. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 11.13M.