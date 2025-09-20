COAL (COAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 0.00779119 24 timer høy $ 0.00901854 All Time High $ 0.345779 Laveste pris $ 0.003365 Prisendring (1H) -0.02% Prisendring (1D) +9.88% Prisendring (7D) +28.77%

COAL (COAL) sanntidsprisen er $0.00900578. I løpet av de siste 24 timene har COAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00779119 og et toppnivå på $ 0.00901854, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COAL er $ 0.345779, mens den rekordlave prisen er $ 0.003365.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COAL endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +9.88% over 24 timer og +28.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COAL (COAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 189.12K Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 189.12K Opplagsforsyning 21.00M Total forsyning 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på COAL er $ 189.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COAL er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 189.12K.