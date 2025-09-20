Dagens COAL livepris er 0.00900578 USD. Spor prisoppdateringer for COAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens COAL livepris er 0.00900578 USD. Spor prisoppdateringer for COAL til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk COAL pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om COAL

COAL Prisinformasjon

COAL Offisiell nettside

COAL tokenomics

COAL Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

COAL Logo

COAL Pris (COAL)

Ikke oppført

1 COAL til USD livepris:

$0.00900578
$0.00900578$0.00900578
+9.80%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
COAL (COAL) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:37:35 (UTC+8)

COAL (COAL) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.00779119
$ 0.00779119$ 0.00779119
24 timer lav
$ 0.00901854
$ 0.00901854$ 0.00901854
24 timer høy

$ 0.00779119
$ 0.00779119$ 0.00779119

$ 0.00901854
$ 0.00901854$ 0.00901854

$ 0.345779
$ 0.345779$ 0.345779

$ 0.003365
$ 0.003365$ 0.003365

-0.02%

+9.88%

+28.77%

+28.77%

COAL (COAL) sanntidsprisen er $0.00900578. I løpet av de siste 24 timene har COAL blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00779119 og et toppnivå på $ 0.00901854, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til COAL er $ 0.345779, mens den rekordlave prisen er $ 0.003365.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har COAL endret seg med -0.02% i løpet av den siste timen, +9.88% over 24 timer og +28.77% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

COAL (COAL) Markedsinformasjon

$ 189.12K
$ 189.12K$ 189.12K

--
----

$ 189.12K
$ 189.12K$ 189.12K

21.00M
21.00M 21.00M

21,000,000.0
21,000,000.0 21,000,000.0

Nåværende markedsverdi på COAL er $ 189.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på COAL er 21.00M, med en total tilgang på 21000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 189.12K.

COAL (COAL) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på COAL til USD ble $ +0.00080997.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på COAL til USD ble $ -0.0000607115.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på COAL til USD ble $ +0.0097546421.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på COAL til USD ble $ +0.003398529613786246.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ +0.00080997+9.88%
30 dager$ -0.0000607115-0.67%
60 dager$ +0.0097546421+108.32%
90 dager$ +0.003398529613786246+60.61%

Hva er COAL (COAL)

COAL is the first-ever proof-of-work meme coin on the Solana blockchain, designed with fairness and decentralization at its core. It launched without any pre-mine or team allocation, giving everyone an equal opportunity from day one. You can mine COAL using the official coal-cli or by joining one of the community-operated mining pools. COAL supports merged mining with the ORE cryptocurrency, leveraging the CPU-friendly Drillx algorithm - making it accessible to anyone with a home computer or laptop. At the heart of COAL is The Minechain, a gamified resource and crafting system. Players can gather on-chain resources like ORE, WOOD, and INGOT, which can be combined to craft tradeable tools for mining. These tools enhance the mining experience, blending blockchain technology with idle-game-like mechanics.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

COAL (COAL) Ressurs

Offisiell nettside

COAL Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil COAL (COAL) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine COAL (COAL) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for COAL.

Sjekk COALprisprognosen nå!

COAL til lokale valutaer

COAL (COAL) tokenomics

Å forstå tokenomics bak COAL (COAL) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om COAL tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om COAL (COAL)

Hvor mye er COAL (COAL) verdt i dag?
Live COAL prisen i USD er 0.00900578 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende COAL-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på COAL til USD er $ 0.00900578. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for COAL?
Markedsverdien for COAL er $ 189.12K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av COAL?
Den sirkulerende forsyningen av COAL er 21.00M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forCOAL ?
COAL oppnådde en ATH-pris på 0.345779 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på COAL?
COAL så en ATL-pris på 0.003365 USD.
Hva er handelsvolumet til COAL?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for COAL er -- USD.
Vil COAL gå høyere i år?
COAL kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut COAL prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 16:37:35 (UTC+8)

COAL (COAL) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.