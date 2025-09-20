BlueSparrow (BLUESPARROW) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.01694431 $ 0.01694431 $ 0.01694431 24 timer lav $ 0.01735295 $ 0.01735295 $ 0.01735295 24 timer høy 24 timer lav $ 0.01694431$ 0.01694431 $ 0.01694431 24 timer høy $ 0.01735295$ 0.01735295 $ 0.01735295 All Time High $ 0.142983$ 0.142983 $ 0.142983 Laveste pris $ 0.0056246$ 0.0056246 $ 0.0056246 Prisendring (1H) +0.21% Prisendring (1D) -1.71% Prisendring (7D) -5.90% Prisendring (7D) -5.90%

BlueSparrow (BLUESPARROW) sanntidsprisen er $0.01704509. I løpet av de siste 24 timene har BLUESPARROW blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.01694431 og et toppnivå på $ 0.01735295, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til BLUESPARROW er $ 0.142983, mens den rekordlave prisen er $ 0.0056246.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har BLUESPARROW endret seg med +0.21% i løpet av den siste timen, -1.71% over 24 timer og -5.90% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

BlueSparrow (BLUESPARROW) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 743.01K$ 743.01K $ 743.01K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 787.25K$ 787.25K $ 787.25K Opplagsforsyning 43.59M 43.59M 43.59M Total forsyning 46,188,610.6 46,188,610.6 46,188,610.6

Nåværende markedsverdi på BlueSparrow er $ 743.01K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på BLUESPARROW er 43.59M, med en total tilgang på 46188610.6. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 787.25K.