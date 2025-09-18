Dagens ZANO livepris er 13.915 USD. Spor prisoppdateringer for ZANO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZANO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens ZANO livepris er 13.915 USD. Spor prisoppdateringer for ZANO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk ZANO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

ZANO Pris(ZANO)

ZANO (ZANO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:10:19 (UTC+8)

ZANO (ZANO) Prisinformasjon (USD)

ZANO (ZANO) sanntidsprisen er $ 13.915. I løpet av de siste 24 timene har ZANO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 13.911 og et toppnivå på $ 14.568, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til ZANO er $ 18.18416003270963, mens den rekordlave prisen er $ 0.19191742.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har ZANO endret seg med -0.85% i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og -6.75% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

ZANO (ZANO) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på ZANO er $ 0.00, med et 24-timers handelsvolum på $ 560.84K. Den sirkulerende forsyningen på ZANO er 0.00, med en total tilgang på 14317123. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 199.22M.

ZANO (ZANO) Prishistorikk USD

Spor prisendringene ZANO for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.10099-0.72%
30 dager$ +2.026+17.04%
60 dager$ +4.908+54.49%
90 dager$ +5.811+71.70%
ZANO Prisendring i dag

I dag registrerte ZANO en endring på $ -0.10099 (-0.72%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

ZANO 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +2.026 (+17.04%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

ZANO 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så ZANO en endring på $ +4.908 (+54.49%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

ZANO 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +5.811+71.70% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for ZANO (ZANO)?

Sjekk ut ZANO Prishistorikk-siden nå.

Hva er ZANO (ZANO)

Zano is an open-source cryptocurrency and ecosystem with enterprise-grade privacy, security, and scalability that operates as a robust foundation for confidential assets and decentralised applications (dApps).

ZANO er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere ZANO investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk ZANO Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om ZANO på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din ZANO kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

ZANO Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil ZANO (ZANO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine ZANO (ZANO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for ZANO.

Sjekk ZANOprisprognosen nå!

ZANO (ZANO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak ZANO (ZANO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om ZANO tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe ZANO (ZANO)

Leter du etter hvordan du kjøperZANO? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe ZANO på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

ZANO til lokale valutaer

ZANO Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av ZANO, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell ZANO nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om ZANO

Hvor mye er ZANO (ZANO) verdt i dag?
Live ZANO prisen i USD er 13.915 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende ZANO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på ZANO til USD er $ 13.915. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for ZANO?
Markedsverdien for ZANO er $ 0.00 USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av ZANO?
Den sirkulerende forsyningen av ZANO er 0.00 USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forZANO ?
ZANO oppnådde en ATH-pris på 18.18416003270963 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på ZANO?
ZANO så en ATL-pris på 0.19191742 USD.
Hva er handelsvolumet til ZANO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for ZANO er $ 560.84K USD.
Vil ZANO gå høyere i år?
ZANO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut ZANO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 01:10:19 (UTC+8)

ZANO (ZANO) Viktige bransjeoppdateringer

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

