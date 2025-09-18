Dagens YearnFinance livepris er 5341.4 USD. Spor prisoppdateringer for YFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens YearnFinance livepris er 5341.4 USD. Spor prisoppdateringer for YFI til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk YFI pristrenden enkelt hos MEXC nå.

YearnFinance Logo

YearnFinance Pris(YFI)

1 YFI til USD livepris:

-0.37%1D
YearnFinance (YFI) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:42:34 (UTC+8)

YearnFinance (YFI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
24 timer lav
24 timer høy

-0.39%

-0.37%

-5.25%

-5.25%

YearnFinance (YFI) sanntidsprisen er $ 5,341.4. I løpet av de siste 24 timene har YFI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 5,330.6 og et toppnivå på $ 5,564.4, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til YFI er $ 93,435.53362241, mens den rekordlave prisen er $ 739.439122489.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har YFI endret seg med -0.39% i løpet av den siste timen, -0.37% over 24 timer og -5.25% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

YearnFinance (YFI) Markedsinformasjon

No.256

ETH

Nåværende markedsverdi på YearnFinance er $ 180.68M, med et 24-timers handelsvolum på $ 600.77K. Den sirkulerende forsyningen på YFI er 33.83K, med en total tilgang på 36646.35801769. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 195.74M.

YearnFinance (YFI) Prishistorikk USD

Spor prisendringene YearnFinance for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -19.844-0.37%
30 dager$ -243.5-4.36%
60 dager$ -727.9-12.00%
90 dager$ +600.1+12.65%
YearnFinance Prisendring i dag

I dag registrerte YFI en endring på $ -19.844 (-0.37%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

YearnFinance 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ -243.5 (-4.36%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

YearnFinance 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så YFI en endring på $ -727.9 (-12.00%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

YearnFinance 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ +600.1+12.65% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for YearnFinance (YFI)?

Sjekk ut YearnFinance Prishistorikk-siden nå.

Hva er YearnFinance (YFI)

Yearn.finance is an aggregator service for decentralized finance (DeFi) investors, using automation to allow them to maximize profits from yield farming.

YearnFinance er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere YearnFinance investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk YFI Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om YearnFinance på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din YearnFinance kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

YearnFinance Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil YearnFinance (YFI) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine YearnFinance (YFI) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for YearnFinance.

Sjekk YearnFinanceprisprognosen nå!

YearnFinance (YFI) tokenomics

Å forstå tokenomics bak YearnFinance (YFI) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om YFI tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe YearnFinance (YFI)

Leter du etter hvordan du kjøperYearnFinance? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe YearnFinance på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

YFI til lokale valutaer

1 YearnFinance(YFI) til VND
140,558,941
1 YearnFinance(YFI) til AUD
A$8,065.514
1 YearnFinance(YFI) til GBP
3,952.636
1 YearnFinance(YFI) til EUR
4,540.19
1 YearnFinance(YFI) til USD
$5,341.4
1 YearnFinance(YFI) til MYR
RM22,433.88
1 YearnFinance(YFI) til TRY
221,027.132
1 YearnFinance(YFI) til JPY
¥785,185.8
1 YearnFinance(YFI) til ARS
ARS$7,878,137.688
1 YearnFinance(YFI) til RUB
446,006.9
1 YearnFinance(YFI) til INR
470,470.512
1 YearnFinance(YFI) til IDR
Rp89,023,297.724
1 YearnFinance(YFI) til KRW
7,460,012.896
1 YearnFinance(YFI) til PHP
304,620.042
1 YearnFinance(YFI) til EGP
￡E.257,241.824
1 YearnFinance(YFI) til BRL
R$28,362.834
1 YearnFinance(YFI) til CAD
C$7,317.718
1 YearnFinance(YFI) til BDT
650,262.036
1 YearnFinance(YFI) til NGN
7,984,111.064
1 YearnFinance(YFI) til COP
$20,864,843.75
1 YearnFinance(YFI) til ZAR
R.92,513.048
1 YearnFinance(YFI) til UAH
220,706.648
1 YearnFinance(YFI) til TZS
T.Sh.13,221,246.936
1 YearnFinance(YFI) til VES
Bs870,648.2
1 YearnFinance(YFI) til CLP
$5,101,037
1 YearnFinance(YFI) til PKR
Rs1,516,102.976
1 YearnFinance(YFI) til KZT
2,891,887.374
1 YearnFinance(YFI) til THB
฿169,856.52
1 YearnFinance(YFI) til TWD
NT$161,470.522
1 YearnFinance(YFI) til AED
د.إ19,602.938
1 YearnFinance(YFI) til CHF
Fr4,219.706
1 YearnFinance(YFI) til HKD
HK$41,502.678
1 YearnFinance(YFI) til AMD
֏2,044,153.78
1 YearnFinance(YFI) til MAD
.د.م48,179.428
1 YearnFinance(YFI) til MXN
$98,228.346
1 YearnFinance(YFI) til SAR
ريال20,030.25
1 YearnFinance(YFI) til ETB
Br766,864.798
1 YearnFinance(YFI) til KES
KSh690,002.052
1 YearnFinance(YFI) til JOD
د.أ3,787.0526
1 YearnFinance(YFI) til PLN
19,335.868
1 YearnFinance(YFI) til RON
лв23,021.434
1 YearnFinance(YFI) til SEK
kr50,262.574
1 YearnFinance(YFI) til BGN
лв8,866.724
1 YearnFinance(YFI) til HUF
Ft1,774,519.908
1 YearnFinance(YFI) til CZK
110,460.152
1 YearnFinance(YFI) til KWD
د.ك1,629.127
1 YearnFinance(YFI) til ILS
17,786.862
1 YearnFinance(YFI) til BOB
Bs36,909.074
1 YearnFinance(YFI) til AZN
9,080.38
1 YearnFinance(YFI) til TJS
SM49,995.504
1 YearnFinance(YFI) til GEL
14,421.78
1 YearnFinance(YFI) til AOA
Kz4,869,059.998
1 YearnFinance(YFI) til BHD
.د.ب2,013.7078
1 YearnFinance(YFI) til BMD
$5,341.4
1 YearnFinance(YFI) til DKK
kr33,917.89
1 YearnFinance(YFI) til HNL
L139,998.094
1 YearnFinance(YFI) til MUR
242,179.076
1 YearnFinance(YFI) til NAD
$92,673.29
1 YearnFinance(YFI) til NOK
kr53,093.516
1 YearnFinance(YFI) til NZD
$9,080.38
1 YearnFinance(YFI) til PAB
B/.5,341.4
1 YearnFinance(YFI) til PGK
K22,327.052
1 YearnFinance(YFI) til QAR
ر.ق19,389.282
1 YearnFinance(YFI) til RSD
дин.532,697.822
1 YearnFinance(YFI) til UZS
soʻm65,943,161.738
1 YearnFinance(YFI) til ALL
L440,451.844
1 YearnFinance(YFI) til ANG
ƒ9,561.106
1 YearnFinance(YFI) til AWG
ƒ9,614.52
1 YearnFinance(YFI) til BBD
$10,682.8
1 YearnFinance(YFI) til BAM
KM8,866.724
1 YearnFinance(YFI) til BIF
Fr15,944,079
1 YearnFinance(YFI) til BND
$6,836.992
1 YearnFinance(YFI) til BSD
$5,341.4
1 YearnFinance(YFI) til JMD
$856,813.974
1 YearnFinance(YFI) til KHR
21,451,382.884
1 YearnFinance(YFI) til KMF
Fr2,232,705.2
1 YearnFinance(YFI) til LAK
116,117,388.982
1 YearnFinance(YFI) til LKR
Rs1,615,666.672
1 YearnFinance(YFI) til MDL
L88,133.1
1 YearnFinance(YFI) til MGA
Ar23,634,466.478
1 YearnFinance(YFI) til MOP
P42,784.614
1 YearnFinance(YFI) til MVR
81,723.42
1 YearnFinance(YFI) til MWK
MK9,273,257.954
1 YearnFinance(YFI) til MZN
MT341,315.46
1 YearnFinance(YFI) til NPR
Rs752,710.088
1 YearnFinance(YFI) til PYG
38,148,278.8
1 YearnFinance(YFI) til RWF
Fr7,739,688.6
1 YearnFinance(YFI) til SBD
$43,799.48
1 YearnFinance(YFI) til SCR
76,542.262
1 YearnFinance(YFI) til SRD
$203,453.926
1 YearnFinance(YFI) til SVC
$46,737.25
1 YearnFinance(YFI) til SZL
L92,673.29
1 YearnFinance(YFI) til TMT
m18,694.9
1 YearnFinance(YFI) til TND
د.ت15,543.474
1 YearnFinance(YFI) til TTD
$36,161.278
1 YearnFinance(YFI) til UGX
Sh18,737,631.2
1 YearnFinance(YFI) til XAF
Fr2,980,501.2
1 YearnFinance(YFI) til XCD
$14,421.78
1 YearnFinance(YFI) til XOF
Fr2,980,501.2
1 YearnFinance(YFI) til XPF
Fr539,481.4
1 YearnFinance(YFI) til BWP
P71,147.448
1 YearnFinance(YFI) til BZD
$10,736.214
1 YearnFinance(YFI) til CVE
$500,916.492
1 YearnFinance(YFI) til DJF
Fr945,427.8
1 YearnFinance(YFI) til DOP
$331,273.628
1 YearnFinance(YFI) til DZD
د.ج692,031.784
1 YearnFinance(YFI) til FJD
$12,018.15
1 YearnFinance(YFI) til GNF
Fr46,443,473
1 YearnFinance(YFI) til GTQ
Q40,915.124
1 YearnFinance(YFI) til GYD
$1,117,901.606
1 YearnFinance(YFI) til ISK
kr646,309.4

YearnFinance Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av YearnFinance, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Offisiell YearnFinance nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om YearnFinance

Hvor mye er YearnFinance (YFI) verdt i dag?
Live YFI prisen i USD er 5,341.4 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende YFI-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på YFI til USD er $ 5,341.4. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for YearnFinance?
Markedsverdien for YFI er $ 180.68M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av YFI?
Den sirkulerende forsyningen av YFI er 33.83K USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forYFI ?
YFI oppnådde en ATH-pris på 93,435.53362241 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på YFI?
YFI så en ATL-pris på 739.439122489 USD.
Hva er handelsvolumet til YFI?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for YFI er $ 600.77K USD.
Vil YFI gå høyere i år?
YFI kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut YFI prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 03:42:34 (UTC+8)

YearnFinance (YFI) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Bitcoin møtte press etter å ha brutt over $117 000

September 18, 2025

PEPEs gjennombrudd til $0.000011: Kan det tekniske bruddet og fellesskapsfrenetikken holde den bli-rik-rask-historien i live?

September 18, 2025

Aktivitet blant Litecoin-hvaler har økt til det høyeste nivået siden juli

September 17, 2025
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

