Mer om NRG

NRG Prisinformasjon

NRG teknisk dokument

NRG Offisiell nettside

NRG tokenomics

NRG Prisprognose

NRG-historikk

NRG Kjøpeguide

NRG-til-fiat-valutakonverter

Energi Logo

Energi Pris(NRG)

1 NRG til USD livepris:

$0.03744
$0.03744
-0.02%1D
USD
Energi (NRG) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:41:23 (UTC+8)

Energi (NRG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0.0372
$ 0.0372
24 timer lav
$ 0.03759
$ 0.03759
24 timer høy

$ 0.0372
$ 0.0372

$ 0.03759
$ 0.03759

$ 9.8980176742
$ 9.8980176742

$ 0.022841577272082456
$ 0.022841577272082456

0.00%

-0.02%

+6.51%

+6.51%

Energi (NRG) sanntidsprisen er $ 0.03744. I løpet av de siste 24 timene har NRG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0372 og et toppnivå på $ 0.03759, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til NRG er $ 9.8980176742, mens den rekordlave prisen er $ 0.022841577272082456.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har NRG endret seg med 0.00% i løpet av den siste timen, -0.02% over 24 timer og +6.51% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Energi (NRG) Markedsinformasjon

No.1623

$ 3.72M
$ 3.72M

$ 56.39K
$ 56.39K

$ 3.72M
$ 3.72M

99.39M
99.39M

99,385,283.70434466
99,385,283.70434466

NRG

Nåværende markedsverdi på Energi er $ 3.72M, med et 24-timers handelsvolum på $ 56.39K. Den sirkulerende forsyningen på NRG er 99.39M, med en total tilgang på 99385283.70434466. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.72M.

Energi (NRG) Prishistorikk USD

Spor prisendringene Energi for i dag, 30 dager, 60 dager og 90 dager:

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ -0.0000075-0.02%
30 dager$ +0.00121+3.33%
60 dager$ +0.00134+3.71%
90 dager$ -0.00469-11.14%
Energi Prisendring i dag

I dag registrerte NRG en endring på $ -0.0000075 (-0.02%), som gjenspeiler den siste markedsaktiviteten.

Energi 30-dagers prisendring

I løpet av de siste 30 dagene har prisen endret seg med $ +0.00121 (+3.33%), som viser tokenets kortsiktige ytelse.

Energi 60-dagers prisendring

Ved å utvide visningen til 60 dager, så NRG en endring på $ +0.00134 (+3.71%), noe som gir et bredere perspektiv på ytelsen.

Energi 90-dagers prisendring

Ser vi på 90-dagers trenden, flyttet prisen med $ -0.00469-11.14% (), og gir innsikt i tokenets langsiktige bane.

Vil du låse opp all-time prishistorikk og prisbevegelser for Energi (NRG)?

Sjekk ut Energi Prishistorikk-siden nå.

Hva er Energi (NRG)

Energi has an advanced governance DAO allowing asset protection and asset recovery, with no successful theft for 3 years. We are focused on providing DeFi and NFT infrastructure

Energi er tilgjengelig på MEXC, og gir deg fordelen med å kjøpe, holde, overføre og satse tokenet direkte på plattformen vår. Enten du er en erfaren investor eller en nykommer i kryptovalutaens verden, tilbyr MEXC et brukervennlig grensesnitt og en rekke verktøy for å administrere Energi investeringene dine effektivt. For mer detaljert informasjon om dette tokenet, inviterer vi deg til å besøke vår introduksjonsside for digitale eiendeler.

I tillegg kan du:
- Sjekk NRG Tilgjengelighet for innsatsfor å se hvordan du kan tjene belønninger på beholdningen din.
- Les anmeldelser og analyser om Energi på vår blogg for å holde deg informert om de siste markedstrendene og ekspertinnsikten.

Våre omfattende ressurser er designet for å gjøre din Energi kjøpsopplevelsen jevn og informert, noe som sikrer at du har alle verktøyene og kunnskapen som trengs for å investere trygt.

Energi Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Energi (NRG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Energi (NRG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Energi.

Sjekk Energiprisprognosen nå!

Energi (NRG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Energi (NRG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om NRG tokenets omfattende tokenomics nå!

Hvordan kjøpe Energi (NRG)

Leter du etter hvordan du kjøperEnergi? Prosessen er enkel og problemfri! Du kan enkelt kjøpe Energi på MEXC ved å følge vår trinnvise veiledning for kjøp. Vi gir deg detaljerte instruksjoner og videoveiledninger, som viser hvordan du registrerer deg på MEXC og bruker de ulike praktiske betalingsalternativene som er tilgjengelige.

NRG til lokale valutaer

1 Energi(NRG) til VND
985.2336
1 Energi(NRG) til AUD
A$0.0565344
1 Energi(NRG) til GBP
0.0277056
1 Energi(NRG) til EUR
0.031824
1 Energi(NRG) til USD
$0.03744
1 Energi(NRG) til MYR
RM0.157248
1 Energi(NRG) til TRY
1.5488928
1 Energi(NRG) til JPY
¥5.50368
1 Energi(NRG) til ARS
ARS$55.2210048
1 Energi(NRG) til RUB
3.12624
1 Energi(NRG) til INR
3.2980896
1 Energi(NRG) til IDR
Rp623.9997504
1 Energi(NRG) til KRW
52.363584
1 Energi(NRG) til PHP
2.1367008
1 Energi(NRG) til EGP
￡E.1.8034848
1 Energi(NRG) til BRL
R$0.1991808
1 Energi(NRG) til CAD
C$0.0512928
1 Energi(NRG) til BDT
4.5579456
1 Energi(NRG) til NGN
55.9638144
1 Energi(NRG) til COP
$146.25
1 Energi(NRG) til ZAR
R.0.6499584
1 Energi(NRG) til UAH
1.5470208
1 Energi(NRG) til TZS
T.Sh.92.6729856
1 Energi(NRG) til VES
Bs6.10272
1 Energi(NRG) til CLP
$35.7552
1 Energi(NRG) til PKR
Rs10.6269696
1 Energi(NRG) til KZT
20.2703904
1 Energi(NRG) til THB
฿1.1920896
1 Energi(NRG) til TWD
NT$1.1318112
1 Energi(NRG) til AED
د.إ0.1374048
1 Energi(NRG) til CHF
Fr0.0295776
1 Energi(NRG) til HKD
HK$0.2909088
1 Energi(NRG) til AMD
֏14.328288
1 Energi(NRG) til MAD
.د.م0.3377088
1 Energi(NRG) til MXN
$0.6892704
1 Energi(NRG) til SAR
ريال0.1404
1 Energi(NRG) til ETB
Br5.3752608
1 Energi(NRG) til KES
KSh4.8364992
1 Energi(NRG) til JOD
د.أ0.02654496
1 Energi(NRG) til PLN
0.1359072
1 Energi(NRG) til RON
лв0.1617408
1 Energi(NRG) til SEK
kr0.3523104
1 Energi(NRG) til BGN
лв0.0621504
1 Energi(NRG) til HUF
Ft12.4547904
1 Energi(NRG) til CZK
0.7742592
1 Energi(NRG) til KWD
د.ك0.0114192
1 Energi(NRG) til ILS
0.1246752
1 Energi(NRG) til BOB
Bs0.2587104
1 Energi(NRG) til AZN
0.063648
1 Energi(NRG) til TJS
SM0.3504384
1 Energi(NRG) til GEL
0.101088
1 Energi(NRG) til AOA
Kz34.1291808
1 Energi(NRG) til BHD
.د.ب0.01411488
1 Energi(NRG) til BMD
$0.03744
1 Energi(NRG) til DKK
kr0.237744
1 Energi(NRG) til HNL
L0.9813024
1 Energi(NRG) til MUR
1.6975296
1 Energi(NRG) til NAD
$0.649584
1 Energi(NRG) til NOK
kr0.372528
1 Energi(NRG) til NZD
$0.063648
1 Energi(NRG) til PAB
B/.0.03744
1 Energi(NRG) til PGK
K0.1564992
1 Energi(NRG) til QAR
ر.ق0.1359072
1 Energi(NRG) til RSD
дин.3.7357632
1 Energi(NRG) til UZS
soʻm462.2218848
1 Energi(NRG) til ALL
L3.0873024
1 Energi(NRG) til ANG
ƒ0.0670176
1 Energi(NRG) til AWG
ƒ0.067392
1 Energi(NRG) til BBD
$0.07488
1 Energi(NRG) til BAM
KM0.0621504
1 Energi(NRG) til BIF
Fr111.7584
1 Energi(NRG) til BND
$0.0479232
1 Energi(NRG) til BSD
$0.03744
1 Energi(NRG) til JMD
$6.0057504
1 Energi(NRG) til KHR
150.3612864
1 Energi(NRG) til KMF
Fr15.64992
1 Energi(NRG) til LAK
813.9130272
1 Energi(NRG) til LKR
Rs11.3248512
1 Energi(NRG) til MDL
L0.61776
1 Energi(NRG) til MGA
Ar165.6633888
1 Energi(NRG) til MOP
P0.2998944
1 Energi(NRG) til MVR
0.572832
1 Energi(NRG) til MWK
MK64.9999584
1 Energi(NRG) til MZN
MT2.392416
1 Energi(NRG) til NPR
Rs5.2760448
1 Energi(NRG) til PYG
267.39648
1 Energi(NRG) til RWF
Fr54.25056
1 Energi(NRG) til SBD
$0.307008
1 Energi(NRG) til SCR
0.5698368
1 Energi(NRG) til SRD
$1.4260896
1 Energi(NRG) til SVC
$0.3276
1 Energi(NRG) til SZL
L0.649584
1 Energi(NRG) til TMT
m0.13104
1 Energi(NRG) til TND
د.ت0.1089504
1 Energi(NRG) til TTD
$0.2534688
1 Energi(NRG) til UGX
Sh131.33952
1 Energi(NRG) til XAF
Fr20.89152
1 Energi(NRG) til XCD
$0.101088
1 Energi(NRG) til XOF
Fr20.89152
1 Energi(NRG) til XPF
Fr3.78144
1 Energi(NRG) til BWP
P0.4987008
1 Energi(NRG) til BZD
$0.0752544
1 Energi(NRG) til CVE
$3.5111232
1 Energi(NRG) til DJF
Fr6.66432
1 Energi(NRG) til DOP
$2.3220288
1 Energi(NRG) til DZD
د.ج4.850352
1 Energi(NRG) til FJD
$0.08424
1 Energi(NRG) til GNF
Fr325.5408
1 Energi(NRG) til GTQ
Q0.2867904
1 Energi(NRG) til GYD
$7.8358176
1 Energi(NRG) til ISK
kr4.53024

Energi Ressurs

For en mer dyptgående forståelse av Energi, bør du vurdere å utforske flere ressurser som hvitboken, den offisielle nettsiden og andre publikasjoner:

Hvitbok
Offisiell Energi nettside
Blokker Explorer

Folk spør også: Andre spørsmål om Energi

Hvor mye er Energi (NRG) verdt i dag?
Live NRG prisen i USD er 0.03744 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende NRG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på NRG til USD er $ 0.03744. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Energi?
Markedsverdien for NRG er $ 3.72M USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av NRG?
Den sirkulerende forsyningen av NRG er 99.39M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forNRG ?
NRG oppnådde en ATH-pris på 9.8980176742 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på NRG?
NRG så en ATL-pris på 0.022841577272082456 USD.
Hva er handelsvolumet til NRG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for NRG er $ 56.39K USD.
Vil NRG gå høyere i år?
NRG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut NRG prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 00:41:23 (UTC+8)

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.

