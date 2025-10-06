Naoris Protocol pris i dag

Sanntids Naoris Protocol (NAORIS) pris i dag er $ 0.02275, med en 4.64% endring de siste 24 timene. Nåværende NAORIS til USD konverteringssats er $ 0.02275 per NAORIS.

Naoris Protocol rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på --, med en sirkulerende forsyning på -- NAORIS. I løpet av de siste 24 timene NAORIS har den blitt handlet mellom $ 0.02155(laveste) og $ 0.02393 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på --, mens tidenes laveste notering var --.

Kortsiktig har NAORIS beveget seg -2.41% i løpet av den siste timen og -11.31% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet $ 240.77K.

Naoris Protocol (NAORIS) Markedsinformasjon

Markedsverdi ---- -- Volum (24 timer) $ 240.77K$ 240.77K $ 240.77K Fullt utvannet markedsverdi $ 91.00M$ 91.00M $ 91.00M Opplagsforsyning ---- -- Maksimal forsyning 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Total forsyning 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Offentlig blokkjede ETH

Nåværende markedsverdi på Naoris Protocol er --, med et 24-timers handelsvolum på $ 240.77K. Den sirkulerende forsyningen på NAORIS er --, med en total tilgang på 4000000000. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 91.00M.