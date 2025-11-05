BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika OroBit cena šodien ir 1.9164 USD. Seko līdzi reāllaika XRB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XRB cenas tendenci MEXC.Reāllaika OroBit cena šodien ir 1.9164 USD. Seko līdzi reāllaika XRB uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati XRB cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par XRB

XRB Cenas informācija

Kas ir XRB

XRB Tehniskais dokuments

XRB Oficiālā tīmekļa vietne

XRB Tokenomika

XRB Cenas prognoze

XRB Vēsture

XRB iegādes rokasgrāmata

XRB uz bezseguma valūtu konvertētājs

XRB Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

OroBit logotips

OroBit kurss(XRB)

1 XRB uz USD reāllaika cena:

$1.9164
$1.9164$1.9164
-3.57%1D
USD
OroBit (XRB) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:09 (UTC+8)

OroBit (XRB) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 1.8196
$ 1.8196$ 1.8196
24h zemākā
$ 1.9899
$ 1.9899$ 1.9899
24h augstākā

$ 1.8196
$ 1.8196$ 1.8196

$ 1.9899
$ 1.9899$ 1.9899

--
----

--
----

-1.53%

-3.57%

+2.67%

+2.67%

OroBit (XRB) reāllaika cena ir $ 1.9164. Pēdējo 24 stundu laikā XRB tika tirgots robežās no zemākās $ 1.8196 līdz augstākajai $ 1.9899, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. XRB visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā XRB ir mainījies par -1.53% pēdējā stundā, par -3.57% pēdējo 24 stundu laikā un par +2.67% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OroBit (XRB) tirgus informācija

--
----

$ 81.27K
$ 81.27K$ 81.27K

$ 958.20M
$ 958.20M$ 958.20M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

Pašreizējais OroBit tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 81.27K. XRB apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu 500000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 958.20M.

OroBit (XRB) cenas vēsture USD

Seko OroBit cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.070948-3.57%
30 dienas$ +0.8059+72.57%
60 dienas$ +1.0584+123.35%
90 dienas$ +1.4164+283.28%
OroBit Cenas izmaiņas šodien

Šodien XRB cena mainījās par $ -0.070948 (-3.57%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

OroBit 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ +0.8059 (+72.57%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

OroBit 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, XRB piedzīvoja izmaiņas $ +1.0584 (+123.35%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

OroBit 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +1.4164 (+283.28%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu OroBit (XRB) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati OroBit cenas vēstures lapu.

Kas ir OroBit (XRB)?

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu OroBit ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt XRB steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par OroBit mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu OroBit pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

OroBit cenas prognoze (USD)

Kāda būs OroBit (XRB) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OroBit (XRB) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OroBit prognozes.

Apskati OroBit cenas prognozi!

OroBit (XRB) tokenomika

OroBit (XRB) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par XRB tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties OroBit (XRB)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties OroBit? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties OroBit MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

XRB uz vietējām valūtām

1 OroBit(XRB) uz VND
50,430.066
1 OroBit(XRB) uz AUD
A$2.951256
1 OroBit(XRB) uz GBP
1.456464
1 OroBit(XRB) uz EUR
1.667268
1 OroBit(XRB) uz USD
$1.9164
1 OroBit(XRB) uz MYR
RM8.029716
1 OroBit(XRB) uz TRY
80.642112
1 OroBit(XRB) uz JPY
¥293.2092
1 OroBit(XRB) uz ARS
ARS$2,793.574608
1 OroBit(XRB) uz RUB
155.209236
1 OroBit(XRB) uz INR
170.042172
1 OroBit(XRB) uz IDR
Rp31,939.987224
1 OroBit(XRB) uz PHP
112.39686
1 OroBit(XRB) uz EGP
￡E.90.64572
1 OroBit(XRB) uz BRL
R$10.329396
1 OroBit(XRB) uz CAD
C$2.702124
1 OroBit(XRB) uz BDT
233.60916
1 OroBit(XRB) uz NGN
2,765.3652
1 OroBit(XRB) uz COP
$7,399.2204
1 OroBit(XRB) uz ZAR
R.33.594492
1 OroBit(XRB) uz UAH
80.642112
1 OroBit(XRB) uz TZS
T.Sh.4,720.18902
1 OroBit(XRB) uz VES
Bs427.3572
1 OroBit(XRB) uz CLP
$1,812.9144
1 OroBit(XRB) uz PKR
Rs541.804608
1 OroBit(XRB) uz KZT
1,004.38524
1 OroBit(XRB) uz THB
฿62.417148
1 OroBit(XRB) uz TWD
NT$59.274252
1 OroBit(XRB) uz AED
د.إ7.033188
1 OroBit(XRB) uz CHF
Fr1.552284
1 OroBit(XRB) uz HKD
HK$14.890428
1 OroBit(XRB) uz AMD
֏733.11882
1 OroBit(XRB) uz MAD
.د.م17.841684
1 OroBit(XRB) uz MXN
$35.817516
1 OroBit(XRB) uz SAR
ريال7.1865
1 OroBit(XRB) uz ETB
Br292.480968
1 OroBit(XRB) uz KES
KSh247.579716
1 OroBit(XRB) uz JOD
د.أ1.3587276
1 OroBit(XRB) uz PLN
7.109844
1 OroBit(XRB) uz RON
лв8.489652
1 OroBit(XRB) uz SEK
kr18.359112
1 OroBit(XRB) uz BGN
лв3.25788
1 OroBit(XRB) uz HUF
Ft648.088152
1 OroBit(XRB) uz CZK
40.7235
1 OroBit(XRB) uz KWD
د.ك0.5883348
1 OroBit(XRB) uz ILS
6.247464
1 OroBit(XRB) uz BOB
Bs13.242324
1 OroBit(XRB) uz AZN
3.25788
1 OroBit(XRB) uz TJS
SM17.669208
1 OroBit(XRB) uz GEL
5.212608
1 OroBit(XRB) uz AOA
Kz1,756.553076
1 OroBit(XRB) uz BHD
.د.ب0.7205664
1 OroBit(XRB) uz BMD
$1.9164
1 OroBit(XRB) uz DKK
kr12.4566
1 OroBit(XRB) uz HNL
L50.477976
1 OroBit(XRB) uz MUR
87.96276
1 OroBit(XRB) uz NAD
$33.172884
1 OroBit(XRB) uz NOK
kr19.585608
1 OroBit(XRB) uz NZD
$3.372864
1 OroBit(XRB) uz PAB
B/.1.9164
1 OroBit(XRB) uz PGK
K8.068044
1 OroBit(XRB) uz QAR
ر.ق6.975696
1 OroBit(XRB) uz RSD
дин.195.645276
1 OroBit(XRB) uz UZS
soʻm23,089.151316
1 OroBit(XRB) uz ALL
L161.188404
1 OroBit(XRB) uz ANG
ƒ3.430356
1 OroBit(XRB) uz AWG
ƒ3.430356
1 OroBit(XRB) uz BBD
$3.8328
1 OroBit(XRB) uz BAM
KM3.25788
1 OroBit(XRB) uz BIF
Fr5,651.4636
1 OroBit(XRB) uz BND
$2.49132
1 OroBit(XRB) uz BSD
$1.9164
1 OroBit(XRB) uz JMD
$307.639692
1 OroBit(XRB) uz KHR
7,696.377384
1 OroBit(XRB) uz KMF
Fr816.3864
1 OroBit(XRB) uz LAK
41,660.868732
1 OroBit(XRB) uz LKR
රු584.080392
1 OroBit(XRB) uz MDL
L32.463816
1 OroBit(XRB) uz MGA
Ar8,593.71252
1 OroBit(XRB) uz MOP
P15.3312
1 OroBit(XRB) uz MVR
29.51256
1 OroBit(XRB) uz MWK
MK3,327.081204
1 OroBit(XRB) uz MZN
MT122.55378
1 OroBit(XRB) uz NPR
रु271.860504
1 OroBit(XRB) uz PYG
13,591.1088
1 OroBit(XRB) uz RWF
Fr2,776.8636
1 OroBit(XRB) uz SBD
$15.771972
1 OroBit(XRB) uz SCR
27.155388
1 OroBit(XRB) uz SRD
$73.7814
1 OroBit(XRB) uz SVC
$16.7685
1 OroBit(XRB) uz SZL
L33.172884
1 OroBit(XRB) uz TMT
m6.726564
1 OroBit(XRB) uz TND
د.ت5.6208012
1 OroBit(XRB) uz TTD
$12.993192
1 OroBit(XRB) uz UGX
Sh6,676.7376
1 OroBit(XRB) uz XAF
Fr1,094.2644
1 OroBit(XRB) uz XCD
$5.17428
1 OroBit(XRB) uz XOF
Fr1,094.2644
1 OroBit(XRB) uz XPF
Fr197.3892
1 OroBit(XRB) uz BWP
P25.8714
1 OroBit(XRB) uz BZD
$3.851964
1 OroBit(XRB) uz CVE
$184.683468
1 OroBit(XRB) uz DJF
Fr339.2028
1 OroBit(XRB) uz DOP
$122.93706
1 OroBit(XRB) uz DZD
د.ج250.301004
1 OroBit(XRB) uz FJD
$4.369392
1 OroBit(XRB) uz GNF
Fr16,663.098
1 OroBit(XRB) uz GTQ
Q14.679624
1 OroBit(XRB) uz GYD
$400.91088
1 OroBit(XRB) uz ISK
kr243.3828

OroBit resurss

Dziļākai izpratnei par OroBit, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā OroBit vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par OroBit

Kāda ir OroBit (XRB) vērtība šodien?
Reāllaika XRB cena USD ir 1.9164 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā XRB uz USD cena?
Pašreizējā XRB uz USD cena ir $ 1.9164. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OroBit tirgus maksimums?
XRB tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir XRB apjoms apgrozībā?
XRB apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija XRB vēsturiski augstākā cena?
XRB sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija XRB vēsturiski zemākā cena?
XRB sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir XRB tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu XRB tirdzniecības apjoms ir $ 81.27K USD.
Vai XRB šogad kāps augstāk?
XRB cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati XRB cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 05:22:09 (UTC+8)

OroBit (XRB) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

XRB uz USD kalkulators

Summa

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1.9164 USD

Tirgot XRB

XRB/USDT
$1.9164
$1.9164$1.9164
-3.61%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,174.96
$3,174.96$3,174.96

-9.47%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.64
$150.64$150.64

-6.71%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1210
$2.1210$2.1210

-7.05%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,000.00
$100,000.00$100,000.00

-3.08%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,174.96
$3,174.96$3,174.96

-9.47%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1210
$2.1210$2.1210

-7.05%

Solana logotips

Solana

SOL

$150.64
$150.64$150.64

-6.71%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15703
$0.15703$0.15703

-4.20%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.35297
$0.35297$0.35297

+2,200.97%

Momentum logotips

Momentum

MMT

$2.9470
$2.9470$2.9470

+1,864.66%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000347
$0.0000000000000000000000000347$0.0000000000000000000000000347

+402.89%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000743
$0.0000743$0.0000743

+81.21%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000175
$0.000000000175$0.000000000175

+103.48%