Reāllaika Newton Protocol cena šodien ir 0.2047 USD. Seko līdzi reāllaika NEWT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NEWT cenas tendenci MEXC.Reāllaika Newton Protocol cena šodien ir 0.2047 USD. Seko līdzi reāllaika NEWT uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati NEWT cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par NEWT

NEWT Cenas informācija

NEWT Tehniskais dokuments

NEWT Oficiālā tīmekļa vietne

NEWT Tokenomika

NEWT Cenas prognoze

NEWT Vēsture

NEWT iegādes rokasgrāmata

NEWT uz bezseguma valūtu konvertētājs

NEWT Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Newton Protocol logotips

Newton Protocol kurss(NEWT)

1 NEWT uz USD reāllaika cena:

$0.2046
$0.2046$0.2046
+0.19%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:25:04 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.1984
$ 0.1984$ 0.1984
24h zemākā
$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094
24h augstākā

$ 0.1984
$ 0.1984$ 0.1984

$ 0.2094
$ 0.2094$ 0.2094

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

+0.14%

+0.19%

-0.83%

-0.83%

Newton Protocol (NEWT) reāllaika cena ir $ 0.2047. Pēdējo 24 stundu laikā NEWT tika tirgots robežās no zemākās $ 0.1984 līdz augstākajai $ 0.2094, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. NEWT visu laiku augstākā cena ir $ 0.83373560557428, savukārt zemākā - $ 0.18424447847964207.

Īstermiņa veiktspējas ziņā NEWT ir mainījies par +0.14% pēdējā stundā, par +0.19% pēdējo 24 stundu laikā un par -0.83% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Newton Protocol (NEWT) tirgus informācija

No.636

$ 44.01M
$ 44.01M$ 44.01M

$ 453.21K
$ 453.21K$ 453.21K

$ 204.70M
$ 204.70M$ 204.70M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

Pašreizējais Newton Protocol tirgus maksimums ir $ 44.01M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 453.21K. NEWT apjoms apgrozībā ir 215.00M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 204.70M.

Newton Protocol (NEWT) cenas vēsture USD

Seko Newton Protocol cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.000388+0.19%
30 dienas$ -0.0504-19.76%
60 dienas$ -0.1371-40.12%
90 dienas$ -0.1199-36.94%
Newton Protocol Cenas izmaiņas šodien

Šodien NEWT cena mainījās par $ +0.000388 (+0.19%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Newton Protocol 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.0504 (-19.76%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Newton Protocol 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, NEWT piedzīvoja izmaiņas $ -0.1371 (-40.12%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Newton Protocol 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.1199 (-36.94%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Newton Protocol (NEWT) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Newton Protocol cenas vēstures lapu.

Kas ir Newton Protocol (NEWT)?

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Newton Protocol ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt NEWT steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Newton Protocol mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Newton Protocol pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Newton Protocol cenas prognoze (USD)

Kāda būs Newton Protocol (NEWT) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Newton Protocol (NEWT) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Newton Protocol prognozes.

Apskati Newton Protocol cenas prognozi!

Newton Protocol (NEWT) tokenomika

Newton Protocol (NEWT) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par NEWT tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Newton Protocol (NEWT)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Newton Protocol? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Newton Protocol MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

NEWT uz vietējām valūtām

1 Newton Protocol(NEWT) uz VND
5,386.6805
1 Newton Protocol(NEWT) uz AUD
A$0.309097
1 Newton Protocol(NEWT) uz GBP
0.149431
1 Newton Protocol(NEWT) uz EUR
0.173995
1 Newton Protocol(NEWT) uz USD
$0.2047
1 Newton Protocol(NEWT) uz MYR
RM0.85974
1 Newton Protocol(NEWT) uz TRY
8.476627
1 Newton Protocol(NEWT) uz JPY
¥30.0909
1 Newton Protocol(NEWT) uz ARS
ARS$291.59515
1 Newton Protocol(NEWT) uz RUB
16.828387
1 Newton Protocol(NEWT) uz INR
18.163031
1 Newton Protocol(NEWT) uz IDR
Rp3,411.665302
1 Newton Protocol(NEWT) uz KRW
288.309715
1 Newton Protocol(NEWT) uz PHP
11.85213
1 Newton Protocol(NEWT) uz EGP
￡E.9.770331
1 Newton Protocol(NEWT) uz BRL
R$1.091051
1 Newton Protocol(NEWT) uz CAD
C$0.284533
1 Newton Protocol(NEWT) uz BDT
24.901755
1 Newton Protocol(NEWT) uz NGN
299.705364
1 Newton Protocol(NEWT) uz COP
$796.497935
1 Newton Protocol(NEWT) uz ZAR
R.3.524934
1 Newton Protocol(NEWT) uz UAH
8.441828
1 Newton Protocol(NEWT) uz TZS
T.Sh.502.9479
1 Newton Protocol(NEWT) uz VES
Bs37.8695
1 Newton Protocol(NEWT) uz CLP
$196.3073
1 Newton Protocol(NEWT) uz PKR
Rs57.580063
1 Newton Protocol(NEWT) uz KZT
112.040498
1 Newton Protocol(NEWT) uz THB
฿6.630233
1 Newton Protocol(NEWT) uz TWD
NT$6.231068
1 Newton Protocol(NEWT) uz AED
د.إ0.751249
1 Newton Protocol(NEWT) uz CHF
Fr0.161713
1 Newton Protocol(NEWT) uz HKD
HK$1.590519
1 Newton Protocol(NEWT) uz AMD
֏78.428758
1 Newton Protocol(NEWT) uz MAD
.د.م1.860723
1 Newton Protocol(NEWT) uz MXN
$3.764433
1 Newton Protocol(NEWT) uz SAR
ريال0.765578
1 Newton Protocol(NEWT) uz ETB
Br29.699923
1 Newton Protocol(NEWT) uz KES
KSh26.434958
1 Newton Protocol(NEWT) uz JOD
د.أ0.1451323
1 Newton Protocol(NEWT) uz PLN
0.741014
1 Newton Protocol(NEWT) uz RON
лв0.886351
1 Newton Protocol(NEWT) uz SEK
kr1.918039
1 Newton Protocol(NEWT) uz BGN
лв0.339802
1 Newton Protocol(NEWT) uz HUF
Ft67.780264
1 Newton Protocol(NEWT) uz CZK
4.229102
1 Newton Protocol(NEWT) uz KWD
د.ك0.0626382
1 Newton Protocol(NEWT) uz ILS
0.67551
1 Newton Protocol(NEWT) uz BOB
Bs1.41243
1 Newton Protocol(NEWT) uz AZN
0.34799
1 Newton Protocol(NEWT) uz TJS
SM1.905757
1 Newton Protocol(NEWT) uz GEL
0.556784
1 Newton Protocol(NEWT) uz AOA
Kz187.625973
1 Newton Protocol(NEWT) uz BHD
.د.ب0.0769672
1 Newton Protocol(NEWT) uz BMD
$0.2047
1 Newton Protocol(NEWT) uz DKK
kr1.301892
1 Newton Protocol(NEWT) uz HNL
L5.352905
1 Newton Protocol(NEWT) uz MUR
9.274957
1 Newton Protocol(NEWT) uz NAD
$3.526981
1 Newton Protocol(NEWT) uz NOK
kr2.038812
1 Newton Protocol(NEWT) uz NZD
$0.350037
1 Newton Protocol(NEWT) uz PAB
B/.0.2047
1 Newton Protocol(NEWT) uz PGK
K0.869975
1 Newton Protocol(NEWT) uz QAR
ر.ق0.745108
1 Newton Protocol(NEWT) uz RSD
дин.20.42906
1 Newton Protocol(NEWT) uz UZS
soʻm2,466.264493
1 Newton Protocol(NEWT) uz ALL
L16.865233
1 Newton Protocol(NEWT) uz ANG
ƒ0.366413
1 Newton Protocol(NEWT) uz AWG
ƒ0.36846
1 Newton Protocol(NEWT) uz BBD
$0.4094
1 Newton Protocol(NEWT) uz BAM
KM0.339802
1 Newton Protocol(NEWT) uz BIF
Fr602.0227
1 Newton Protocol(NEWT) uz BND
$0.262016
1 Newton Protocol(NEWT) uz BSD
$0.2047
1 Newton Protocol(NEWT) uz JMD
$32.866632
1 Newton Protocol(NEWT) uz KHR
822.087482
1 Newton Protocol(NEWT) uz KMF
Fr85.7693
1 Newton Protocol(NEWT) uz LAK
4,449.999911
1 Newton Protocol(NEWT) uz LKR
Rs61.897186
1 Newton Protocol(NEWT) uz MDL
L3.426678
1 Newton Protocol(NEWT) uz MGA
Ar913.838116
1 Newton Protocol(NEWT) uz MOP
P1.639647
1 Newton Protocol(NEWT) uz MVR
3.13191
1 Newton Protocol(NEWT) uz MWK
MK355.381717
1 Newton Protocol(NEWT) uz MZN
MT13.08033
1 Newton Protocol(NEWT) uz NPR
Rs29.10834
1 Newton Protocol(NEWT) uz PYG
1,441.4974
1 Newton Protocol(NEWT) uz RWF
Fr296.2009
1 Newton Protocol(NEWT) uz SBD
$1.684681
1 Newton Protocol(NEWT) uz SCR
2.992714
1 Newton Protocol(NEWT) uz SRD
$7.79907
1 Newton Protocol(NEWT) uz SVC
$1.789078
1 Newton Protocol(NEWT) uz SZL
L3.524934
1 Newton Protocol(NEWT) uz TMT
m0.71645
1 Newton Protocol(NEWT) uz TND
د.ت0.5960864
1 Newton Protocol(NEWT) uz TTD
$1.385819
1 Newton Protocol(NEWT) uz UGX
Sh708.262
1 Newton Protocol(NEWT) uz XAF
Fr114.2226
1 Newton Protocol(NEWT) uz XCD
$0.55269
1 Newton Protocol(NEWT) uz XOF
Fr114.2226
1 Newton Protocol(NEWT) uz XPF
Fr20.6747
1 Newton Protocol(NEWT) uz BWP
P2.718416
1 Newton Protocol(NEWT) uz BZD
$0.411447
1 Newton Protocol(NEWT) uz CVE
$19.223377
1 Newton Protocol(NEWT) uz DJF
Fr36.4366
1 Newton Protocol(NEWT) uz DOP
$12.81422
1 Newton Protocol(NEWT) uz DZD
د.ج26.504556
1 Newton Protocol(NEWT) uz FJD
$0.460575
1 Newton Protocol(NEWT) uz GNF
Fr1,779.8665
1 Newton Protocol(NEWT) uz GTQ
Q1.568002
1 Newton Protocol(NEWT) uz GYD
$42.804817
1 Newton Protocol(NEWT) uz ISK
kr24.7687

Newton Protocol resurss

Dziļākai izpratnei par Newton Protocol, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā Newton Protocol vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Newton Protocol

Kāda ir Newton Protocol (NEWT) vērtība šodien?
Reāllaika NEWT cena USD ir 0.2047 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā NEWT uz USD cena?
Pašreizējā NEWT uz USD cena ir $ 0.2047. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Newton Protocol tirgus maksimums?
NEWT tirgus maksimums ir $ 44.01M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir NEWT apjoms apgrozībā?
NEWT apjoms apgrozībā ir 215.00M USD.
Kāda bija NEWT vēsturiski augstākā cena?
NEWT sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.83373560557428 USD apmērā.
Kāda bija NEWT vēsturiski zemākā cena?
NEWT sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.18424447847964207 USD.
Kāds ir NEWT tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu NEWT tirdzniecības apjoms ir $ 453.21K USD.
Vai NEWT šogad kāps augstāk?
NEWT cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati NEWT cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-10-06 00:25:04 (UTC+8)

Newton Protocol (NEWT) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
10-05 21:29:00Nozares ziņas
Crypto total market cap breaks through $4.15 trillion, reaching new all-time high
10-05 16:10:00Nozares ziņas
Bitcoin rises to touch a high of $125,708, setting a new all-time high
10-04 13:39:16Ķēdes dati
U.S. Ethereum Spot ETF Records Net Inflow of $233.5 Million Yesterday
10-04 11:26:38Nozares ziņas
USDC Issuance Exceeds 75 Billion, Market Share Reaches 24.9%
10-03 10:20:00Nozares ziņas
Total crypto market cap returns above $4.2 trillion, with a 24-hour increase of 2.3%
10-03 05:17:00Nozares ziņas
Bitcoin breaks the $120,000 mark for the first time since mid-August

Populārās ziņas

SEC pret inovāciju: Kas ir jaunās nolēmuma būtība

October 5, 2025

Bitcoin tirgus atjauninājums: BTC sasniedz jaunu rekordu virs 125 000 ASV dolāru

October 5, 2025

MEXC nākotnes maržas atdeve: iespējas un izaicinājumi divkāršas ienākumu gūšanai no tirdzniecības

October 3, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

NEWT uz USD kalkulators

Summa

NEWT
NEWT
USD
USD

1 NEWT = 0.2047 USD

Tirgot NEWT

NEWT/USDC
$0.2046
$0.2046$0.2046
0.00%
NEWT/USDT
$0.2046
$0.2046$0.2046
+0.14%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa