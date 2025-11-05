BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika Dust cena šodien ir 0.001568 USD. Seko līdzi reāllaika DUST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DUST cenas tendenci MEXC.Reāllaika Dust cena šodien ir 0.001568 USD. Seko līdzi reāllaika DUST uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati DUST cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par DUST

DUST Cenas informācija

Kas ir DUST

DUST Tokenomika

DUST Cenas prognoze

DUST Vēsture

DUST iegādes rokasgrāmata

DUST uz bezseguma valūtu konvertētājs

DUST Tūlītējie darījumi

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

Dust logotips

Dust kurss(DUST)

1 DUST uz USD reāllaika cena:

$0.001568
$0.001568$0.001568
-1.38%1D
USD
Dust (DUST) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:36:17 (UTC+8)

Dust (DUST) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.00135
$ 0.00135$ 0.00135
24h zemākā
$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019
24h augstākā

$ 0.00135
$ 0.00135$ 0.00135

$ 0.0019
$ 0.0019$ 0.0019

--
----

--
----

-1.26%

-1.38%

-5.89%

-5.89%

Dust (DUST) reāllaika cena ir $ 0.001568. Pēdējo 24 stundu laikā DUST tika tirgots robežās no zemākās $ 0.00135 līdz augstākajai $ 0.0019, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. DUST visu laiku augstākā cena ir --, savukārt zemākā - --.

Īstermiņa veiktspējas ziņā DUST ir mainījies par -1.26% pēdējā stundā, par -1.38% pēdējo 24 stundu laikā un par -5.89% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

Dust (DUST) tirgus informācija

--
----

$ 85.68K
$ 85.68K$ 85.68K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

--
----

BSC

Pašreizējais Dust tirgus maksimums ir --, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 85.68K. DUST apjoms apgrozībā ir -- ar kopējo apjomu --. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir --.

Dust (DUST) cenas vēsture USD

Seko Dust cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.00002194-1.38%
30 dienas$ -0.000559-26.29%
60 dienas$ -0.000432-21.60%
90 dienas$ -0.000432-21.60%
Dust Cenas izmaiņas šodien

Šodien DUST cena mainījās par $ -0.00002194 (-1.38%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

Dust 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.000559 (-26.29%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

Dust 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, DUST piedzīvoja izmaiņas $ -0.000432 (-21.60%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

Dust 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.000432 (-21.60%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu Dust (DUST) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati Dust cenas vēstures lapu.

Kas ir Dust (DUST)?

DUST personifies “dust/sprite” as the mascot and liquidity catalyst of the Aster ecosystem, turning a “small, overlooked role” into a driving force.

Dust ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu Dust ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt DUST steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par Dust mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu Dust pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

Dust cenas prognoze (USD)

Kāda būs Dust (DUST) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu Dust (DUST) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa Dust prognozes.

Apskati Dust cenas prognozi!

Dust (DUST) tokenomika

Dust (DUST) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par DUST tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties Dust (DUST)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties Dust? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties Dust MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

DUST uz vietējām valūtām

1 Dust(DUST) uz VND
41.26192
1 Dust(DUST) uz AUD
A$0.00241472
1 Dust(DUST) uz GBP
0.00119168
1 Dust(DUST) uz EUR
0.00136416
1 Dust(DUST) uz USD
$0.001568
1 Dust(DUST) uz MYR
RM0.00656992
1 Dust(DUST) uz TRY
0.06596576
1 Dust(DUST) uz JPY
¥0.239904
1 Dust(DUST) uz ARS
ARS$2.28570496
1 Dust(DUST) uz RUB
0.12699232
1 Dust(DUST) uz INR
0.13912864
1 Dust(DUST) uz IDR
Rp26.13332288
1 Dust(DUST) uz PHP
0.0919632
1 Dust(DUST) uz EGP
￡E.0.07418208
1 Dust(DUST) uz BRL
R$0.0084672
1 Dust(DUST) uz CAD
C$0.00221088
1 Dust(DUST) uz BDT
0.1911392
1 Dust(DUST) uz NGN
2.262624
1 Dust(DUST) uz COP
$6.054048
1 Dust(DUST) uz ZAR
R.0.02750272
1 Dust(DUST) uz UAH
0.06598144
1 Dust(DUST) uz TZS
T.Sh.3.8620624
1 Dust(DUST) uz VES
Bs0.349664
1 Dust(DUST) uz CLP
$1.483328
1 Dust(DUST) uz PKR
Rs0.44330496
1 Dust(DUST) uz KZT
0.8217888
1 Dust(DUST) uz THB
฿0.05108544
1 Dust(DUST) uz TWD
NT$0.04848256
1 Dust(DUST) uz AED
د.إ0.00575456
1 Dust(DUST) uz CHF
Fr0.00127008
1 Dust(DUST) uz HKD
HK$0.01218336
1 Dust(DUST) uz AMD
֏0.5998384
1 Dust(DUST) uz MAD
.د.م0.01459808
1 Dust(DUST) uz MXN
$0.02930592
1 Dust(DUST) uz SAR
ريال0.00588
1 Dust(DUST) uz ETB
Br0.24015488
1 Dust(DUST) uz KES
KSh0.20264832
1 Dust(DUST) uz JOD
د.أ0.001111712
1 Dust(DUST) uz PLN
0.00581728
1 Dust(DUST) uz RON
лв0.00693056
1 Dust(DUST) uz SEK
kr0.01502144
1 Dust(DUST) uz BGN
лв0.0026656
1 Dust(DUST) uz HUF
Ft0.53026624
1 Dust(DUST) uz CZK
0.03330432
1 Dust(DUST) uz KWD
د.ك0.000481376
1 Dust(DUST) uz ILS
0.00511168
1 Dust(DUST) uz BOB
Bs0.01083488
1 Dust(DUST) uz AZN
0.0026656
1 Dust(DUST) uz TJS
SM0.01445696
1 Dust(DUST) uz GEL
0.00426496
1 Dust(DUST) uz AOA
Kz1.4306432
1 Dust(DUST) uz BHD
.د.ب0.000591136
1 Dust(DUST) uz BMD
$0.001568
1 Dust(DUST) uz DKK
kr0.010192
1 Dust(DUST) uz HNL
L0.04126976
1 Dust(DUST) uz MUR
0.0719712
1 Dust(DUST) uz NAD
$0.0273616
1 Dust(DUST) uz NOK
kr0.01602496
1 Dust(DUST) uz NZD
$0.00275968
1 Dust(DUST) uz PAB
B/.0.001568
1 Dust(DUST) uz PGK
K0.00660128
1 Dust(DUST) uz QAR
ر.ق0.00570752
1 Dust(DUST) uz RSD
дин.0.16010848
1 Dust(DUST) uz UZS
soʻm18.66666368
1 Dust(DUST) uz ALL
L0.13188448
1 Dust(DUST) uz ANG
ƒ0.00280672
1 Dust(DUST) uz AWG
ƒ0.00280672
1 Dust(DUST) uz BBD
$0.003136
1 Dust(DUST) uz BAM
KM0.0026656
1 Dust(DUST) uz BIF
Fr4.624032
1 Dust(DUST) uz BND
$0.0020384
1 Dust(DUST) uz BSD
$0.001568
1 Dust(DUST) uz JMD
$0.25171104
1 Dust(DUST) uz KHR
6.29718208
1 Dust(DUST) uz KMF
Fr0.667968
1 Dust(DUST) uz LAK
34.08695584
1 Dust(DUST) uz LKR
රු0.47789504
1 Dust(DUST) uz MDL
L0.02656192
1 Dust(DUST) uz MGA
Ar7.09501184
1 Dust(DUST) uz MOP
P0.012544
1 Dust(DUST) uz MVR
0.0241472
1 Dust(DUST) uz MWK
MK2.7175008
1 Dust(DUST) uz MZN
MT0.1002736
1 Dust(DUST) uz NPR
रु0.22243648
1 Dust(DUST) uz PYG
11.120256
1 Dust(DUST) uz RWF
Fr2.278304
1 Dust(DUST) uz SBD
$0.01290464
1 Dust(DUST) uz SCR
0.02221856
1 Dust(DUST) uz SRD
$0.060368
1 Dust(DUST) uz SVC
$0.01372
1 Dust(DUST) uz SZL
L0.02737728
1 Dust(DUST) uz TMT
m0.00550368
1 Dust(DUST) uz TND
د.ت0.004639712
1 Dust(DUST) uz TTD
$0.01063104
1 Dust(DUST) uz UGX
Sh5.462912
1 Dust(DUST) uz XAF
Fr0.895328
1 Dust(DUST) uz XCD
$0.0042336
1 Dust(DUST) uz XOF
Fr0.895328
1 Dust(DUST) uz XPF
Fr0.161504
1 Dust(DUST) uz BWP
P0.021168
1 Dust(DUST) uz BZD
$0.00315168
1 Dust(DUST) uz CVE
$0.15048096
1 Dust(DUST) uz DJF
Fr0.277536
1 Dust(DUST) uz DOP
$0.10088512
1 Dust(DUST) uz DZD
د.ج0.20479648
1 Dust(DUST) uz FJD
$0.00357504
1 Dust(DUST) uz GNF
Fr13.63376
1 Dust(DUST) uz GTQ
Q0.01201088
1 Dust(DUST) uz GYD
$0.3280256
1 Dust(DUST) uz ISK
kr0.199136

Dust resurss

Dziļākai izpratnei par Dust, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par Dust

Kāda ir Dust (DUST) vērtība šodien?
Reāllaika DUST cena USD ir 0.001568 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā DUST uz USD cena?
Pašreizējā DUST uz USD cena ir $ 0.001568. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir Dust tirgus maksimums?
DUST tirgus maksimums ir -- USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir DUST apjoms apgrozībā?
DUST apjoms apgrozībā ir -- USD.
Kāda bija DUST vēsturiski augstākā cena?
DUST sasniedza vēsturiski augstāko cenu -- USD apmērā.
Kāda bija DUST vēsturiski zemākā cena?
DUST sasniedza vēsturiski zemāko cenu -- USD.
Kāds ir DUST tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu DUST tirdzniecības apjoms ir $ 85.68K USD.
Vai DUST šogad kāps augstāk?
DUST cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati DUST cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:36:17 (UTC+8)

Dust (DUST) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

DUST uz USD kalkulators

Summa

DUST
DUST
USD
USD

1 DUST = 0.001568 USD

Tirgot DUST

DUST/USDT
$0.001568
$0.001568$0.001568
-1.25%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,350.02
$100,350.02$100,350.02

-2.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,170.17
$3,170.17$3,170.17

-9.61%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.72
$151.72$151.72

-6.04%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1455
$2.1455$2.1455

-5.98%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,350.02
$100,350.02$100,350.02

-2.74%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,170.17
$3,170.17$3,170.17

-9.61%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.72
$151.72$151.72

-6.04%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1455
$2.1455$2.1455

-5.98%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15691
$0.15691$0.15691

-4.28%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.5174
$1.5174$1.5174

+911.60%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.11600
$0.11600$0.11600

+656.19%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000285
$0.0000000000000000000000000285$0.0000000000000000000000000285

+313.04%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000220
$0.000000000220$0.000000000220

+155.81%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000851
$0.0000851$0.0000851

+107.56%