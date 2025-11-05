BiržaDEX+
Reāllaika OLAXBT cena šodien ir 0.13482 USD. Seko līdzi reāllaika AIO uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati AIO cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par AIO

AIO Cenas informācija

Kas ir AIO

AIO Tehniskais dokuments

AIO Oficiālā tīmekļa vietne

AIO Tokenomika

AIO Cenas prognoze

AIO Vēsture

AIO iegādes rokasgrāmata

AIO uz bezseguma valūtu konvertētājs

AIO Tūlītējie darījumi

AIO USDT-M Futures

OLAXBT logotips

OLAXBT kurss(AIO)

1 AIO uz USD reāllaika cena:

$0.13527
-4.67%1D
USD
OLAXBT (AIO) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:18:39 (UTC+8)

OLAXBT (AIO) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.13003
24h zemākā
$ 0.14678
24h augstākā

$ 0.13003
$ 0.14678
$ 0.20548860379382622
$ 0.04215223361578995
-0.17%

-4.67%

-12.60%

-12.60%

OLAXBT (AIO) reāllaika cena ir $ 0.13482. Pēdējo 24 stundu laikā AIO tika tirgots robežās no zemākās $ 0.13003 līdz augstākajai $ 0.14678, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. AIO visu laiku augstākā cena ir $ 0.20548860379382622, savukārt zemākā - $ 0.04215223361578995.

Īstermiņa veiktspējas ziņā AIO ir mainījies par -0.17% pēdējā stundā, par -4.67% pēdējo 24 stundu laikā un par -12.60% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

OLAXBT (AIO) tirgus informācija

No.662

$ 31.04M
$ 83.77K
$ 134.82M
230.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.02%

BSC

Pašreizējais OLAXBT tirgus maksimums ir $ 31.04M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 83.77K. AIO apjoms apgrozībā ir 230.25M ar kopējo apjomu 1000000000. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 134.82M.

OLAXBT (AIO) cenas vēsture USD

Seko OLAXBT cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ -0.0066266-4.67%
30 dienas$ -0.00766-5.38%
60 dienas$ +0.07023+108.73%
90 dienas$ +0.07492+125.07%
OLAXBT Cenas izmaiņas šodien

Šodien AIO cena mainījās par $ -0.0066266 (-4.67%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

OLAXBT 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.00766 (-5.38%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

OLAXBT 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, AIO piedzīvoja izmaiņas $ +0.07023 (+108.73%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

OLAXBT 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ +0.07492 (+125.07%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu OLAXBT (AIO) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati OLAXBT cenas vēstures lapu.

Kas ir OLAXBT (AIO)?

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu OLAXBT ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt AIO steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par OLAXBT mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu OLAXBT pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

OLAXBT cenas prognoze (USD)

Kāda būs OLAXBT (AIO) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu OLAXBT (AIO) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa OLAXBT prognozes.

Apskati OLAXBT cenas prognozi!

OLAXBT (AIO) tokenomika

OLAXBT (AIO) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par AIO tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties OLAXBT (AIO)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties OLAXBT? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties OLAXBT MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

AIO uz vietējām valūtām

1 OLAXBT(AIO) uz VND
3,547.7883
1 OLAXBT(AIO) uz AUD
A$0.2076228
1 OLAXBT(AIO) uz GBP
0.1024632
1 OLAXBT(AIO) uz EUR
0.1172934
1 OLAXBT(AIO) uz USD
$0.13482
1 OLAXBT(AIO) uz MYR
RM0.5648958
1 OLAXBT(AIO) uz TRY
5.6745738
1 OLAXBT(AIO) uz JPY
¥20.62746
1 OLAXBT(AIO) uz ARS
ARS$196.5298104
1 OLAXBT(AIO) uz RUB
10.9190718
1 OLAXBT(AIO) uz INR
11.9625786
1 OLAXBT(AIO) uz IDR
Rp2,246.9991012
1 OLAXBT(AIO) uz PHP
7.9058448
1 OLAXBT(AIO) uz EGP
￡E.6.3783342
1 OLAXBT(AIO) uz BRL
R$0.728028
1 OLAXBT(AIO) uz CAD
C$0.1900962
1 OLAXBT(AIO) uz BDT
16.434558
1 OLAXBT(AIO) uz NGN
193.7066796
1 OLAXBT(AIO) uz COP
$520.54002
1 OLAXBT(AIO) uz ZAR
R.2.3647428
1 OLAXBT(AIO) uz UAH
5.6732256
1 OLAXBT(AIO) uz TZS
T.Sh.332.068401
1 OLAXBT(AIO) uz VES
Bs30.06486
1 OLAXBT(AIO) uz CLP
$127.53972
1 OLAXBT(AIO) uz PKR
Rs38.1163104
1 OLAXBT(AIO) uz KZT
70.659162
1 OLAXBT(AIO) uz THB
฿4.3964802
1 OLAXBT(AIO) uz TWD
NT$4.1686344
1 OLAXBT(AIO) uz AED
د.إ0.4947894
1 OLAXBT(AIO) uz CHF
Fr0.1092042
1 OLAXBT(AIO) uz HKD
HK$1.0475514
1 OLAXBT(AIO) uz AMD
֏51.575391
1 OLAXBT(AIO) uz MAD
.د.م1.2551742
1 OLAXBT(AIO) uz MXN
$2.5157412
1 OLAXBT(AIO) uz SAR
ريال0.505575
1 OLAXBT(AIO) uz ETB
Br20.6490312
1 OLAXBT(AIO) uz KES
KSh17.4241368
1 OLAXBT(AIO) uz JOD
د.أ0.09558738
1 OLAXBT(AIO) uz PLN
0.5001822
1 OLAXBT(AIO) uz RON
лв0.5972526
1 OLAXBT(AIO) uz SEK
kr1.2929238
1 OLAXBT(AIO) uz BGN
лв0.229194
1 OLAXBT(AIO) uz HUF
Ft45.6082578
1 OLAXBT(AIO) uz CZK
2.864925
1 OLAXBT(AIO) uz KWD
د.ك0.04138974
1 OLAXBT(AIO) uz ILS
0.4395132
1 OLAXBT(AIO) uz BOB
Bs0.9316062
1 OLAXBT(AIO) uz AZN
0.229194
1 OLAXBT(AIO) uz TJS
SM1.2430404
1 OLAXBT(AIO) uz GEL
0.3667104
1 OLAXBT(AIO) uz AOA
Kz123.009768
1 OLAXBT(AIO) uz BHD
.د.ب0.05082714
1 OLAXBT(AIO) uz BMD
$0.13482
1 OLAXBT(AIO) uz DKK
kr0.87633
1 OLAXBT(AIO) uz HNL
L3.5484624
1 OLAXBT(AIO) uz MUR
6.188238
1 OLAXBT(AIO) uz NAD
$2.352609
1 OLAXBT(AIO) uz NOK
kr1.3778604
1 OLAXBT(AIO) uz NZD
$0.2386314
1 OLAXBT(AIO) uz PAB
B/.0.13482
1 OLAXBT(AIO) uz PGK
K0.5675922
1 OLAXBT(AIO) uz QAR
ر.ق0.4907448
1 OLAXBT(AIO) uz RSD
дин.13.7664702
1 OLAXBT(AIO) uz UZS
soʻm1,604.9997432
1 OLAXBT(AIO) uz ALL
L11.3397102
1 OLAXBT(AIO) uz ANG
ƒ0.2413278
1 OLAXBT(AIO) uz AWG
ƒ0.2413278
1 OLAXBT(AIO) uz BBD
$0.26964
1 OLAXBT(AIO) uz BAM
KM0.229194
1 OLAXBT(AIO) uz BIF
Fr397.58418
1 OLAXBT(AIO) uz BND
$0.175266
1 OLAXBT(AIO) uz BSD
$0.13482
1 OLAXBT(AIO) uz JMD
$21.6426546
1 OLAXBT(AIO) uz KHR
541.4452092
1 OLAXBT(AIO) uz KMF
Fr57.43332
1 OLAXBT(AIO) uz LAK
2,930.8695066
1 OLAXBT(AIO) uz LKR
රු41.0904396
1 OLAXBT(AIO) uz MDL
L2.2838508
1 OLAXBT(AIO) uz MGA
Ar610.0443216
1 OLAXBT(AIO) uz MOP
P1.07856
1 OLAXBT(AIO) uz MVR
2.076228
1 OLAXBT(AIO) uz MWK
MK233.656542
1 OLAXBT(AIO) uz MZN
MT8.621739
1 OLAXBT(AIO) uz NPR
रु19.1255652
1 OLAXBT(AIO) uz PYG
956.14344
1 OLAXBT(AIO) uz RWF
Fr195.89346
1 OLAXBT(AIO) uz SBD
$1.1095686
1 OLAXBT(AIO) uz SCR
1.9103994
1 OLAXBT(AIO) uz SRD
$5.19057
1 OLAXBT(AIO) uz SVC
$1.179675
1 OLAXBT(AIO) uz SZL
L2.3539572
1 OLAXBT(AIO) uz TMT
m0.4732182
1 OLAXBT(AIO) uz TND
د.ت0.39893238
1 OLAXBT(AIO) uz TTD
$0.9140796
1 OLAXBT(AIO) uz UGX
Sh469.71288
1 OLAXBT(AIO) uz XAF
Fr76.98222
1 OLAXBT(AIO) uz XCD
$0.364014
1 OLAXBT(AIO) uz XOF
Fr76.98222
1 OLAXBT(AIO) uz XPF
Fr13.88646
1 OLAXBT(AIO) uz BWP
P1.82007
1 OLAXBT(AIO) uz BZD
$0.2709882
1 OLAXBT(AIO) uz CVE
$12.9386754
1 OLAXBT(AIO) uz DJF
Fr23.86314
1 OLAXBT(AIO) uz DOP
$8.6743188
1 OLAXBT(AIO) uz DZD
د.ج17.6088402
1 OLAXBT(AIO) uz FJD
$0.3073896
1 OLAXBT(AIO) uz GNF
Fr1,172.2599
1 OLAXBT(AIO) uz GTQ
Q1.0327212
1 OLAXBT(AIO) uz GYD
$28.204344
1 OLAXBT(AIO) uz ISK
kr17.12214

OLAXBT resurss

Dziļākai izpratnei par OLAXBT, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā OLAXBT vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par OLAXBT

Kāda ir OLAXBT (AIO) vērtība šodien?
Reāllaika AIO cena USD ir 0.13482 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā AIO uz USD cena?
Pašreizējā AIO uz USD cena ir $ 0.13482. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir OLAXBT tirgus maksimums?
AIO tirgus maksimums ir $ 31.04M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir AIO apjoms apgrozībā?
AIO apjoms apgrozībā ir 230.25M USD.
Kāda bija AIO vēsturiski augstākā cena?
AIO sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.20548860379382622 USD apmērā.
Kāda bija AIO vēsturiski zemākā cena?
AIO sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.04215223361578995 USD.
Kāds ir AIO tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu AIO tirdzniecības apjoms ir $ 83.77K USD.
Vai AIO šogad kāps augstāk?
AIO cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati AIO cenas prognozi dziļākai analīzei.
OLAXBT (AIO) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

AIO uz USD kalkulators

Summa

AIO
AIO
USD
USD

1 AIO = 0.13482 USD

Tirgot AIO

AIO/USDT
$0.13527
$0.13527$0.13527
-5.02%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

