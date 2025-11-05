BiržaDEX+
Pirkt kriptovalūtuTirgiSpotFutures500XEarnPasākumi
Vairāk
Reāllaika DoubleZero cena šodien ir 0.1574 USD. Seko līdzi reāllaika 2Z uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 2Z cenas tendenci MEXC.Reāllaika DoubleZero cena šodien ir 0.1574 USD. Seko līdzi reāllaika 2Z uz USD cenu atjauninājumiem, reāllaika grafikiem, tirgus maksimumam, 24 stundu apjomam un ne tikai. Viegli apskati 2Z cenas tendenci MEXC.

Papildinformācija par 2Z

2Z Cenas informācija

Kas ir 2Z

2Z Tehniskais dokuments

2Z Oficiālā tīmekļa vietne

2Z Tokenomika

2Z Cenas prognoze

2Z Vēsture

2Z iegādes rokasgrāmata

2Z uz bezseguma valūtu konvertētājs

2Z Tūlītējie darījumi

2Z USDT-M Futures

Pirmspārdošana

Pelnīt

Izdale+

Ziņas

Emuārs

Mācīties

DoubleZero logotips

DoubleZero kurss(2Z)

1 2Z uz USD reāllaika cena:

$0.1578
$0.1578$0.1578
+0.57%1D
USD
DoubleZero (2Z) Tiešsaistes cenu diagramma
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:16:33 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) Cenas informācija (USD)

24 stundu cenas izmaiņu diapazons:
$ 0.15
$ 0.15$ 0.15
24h zemākā
$ 0.1619
$ 0.1619$ 0.1619
24h augstākā

$ 0.15
$ 0.15$ 0.15

$ 0.1619
$ 0.1619$ 0.1619

$ 0.7501993077269953
$ 0.7501993077269953$ 0.7501993077269953

$ 0.15254533075814508
$ 0.15254533075814508$ 0.15254533075814508

-1.88%

+0.57%

-31.33%

-31.33%

DoubleZero (2Z) reāllaika cena ir $ 0.1574. Pēdējo 24 stundu laikā 2Z tika tirgots robežās no zemākās $ 0.15 līdz augstākajai $ 0.1619, kas norāda uz aktīvu tirgus svārstīgumu. 2Z visu laiku augstākā cena ir $ 0.7501993077269953, savukārt zemākā - $ 0.15254533075814508.

Īstermiņa veiktspējas ziņā 2Z ir mainījies par -1.88% pēdējā stundā, par +0.57% pēdējo 24 stundu laikā un par -31.33% pēdējo 7 dienu laikā. Tas sniedz tev ātru pārskatu par jaunākajām cenu tendencēm un tirgus dinamiku MEXC.

DoubleZero (2Z) tirgus informācija

No.93

$ 546.40M
$ 546.40M$ 546.40M

$ 321.13K
$ 321.13K$ 321.13K

$ 1.57B
$ 1.57B$ 1.57B

3.47B
3.47B 3.47B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9,999,959,684.9
9,999,959,684.9 9,999,959,684.9

34.71%

0.01%

SOL

Pašreizējais DoubleZero tirgus maksimums ir $ 546.40M, un 24 stundu tirdzniecības apjoms ir $ 321.13K. 2Z apjoms apgrozībā ir 3.47B ar kopējo apjomu 9999959684.9. Tā pilnībā paplašināts novērtējums (FDV) ir $ 1.57B.

DoubleZero (2Z) cenas vēsture USD

Seko DoubleZero cenas izmaiņām šodien, 30, 60 un 90 dienu garumā:

PeriodsMainīt (USD)Mainīt (%)
Šodien$ +0.000894+0.57%
30 dienas$ -0.3285-67.61%
60 dienas$ -0.0426-21.30%
90 dienas$ -0.0426-21.30%
DoubleZero Cenas izmaiņas šodien

Šodien 2Z cena mainījās par $ +0.000894 (+0.57%), parādot tā jaunāko aktivitāti tirgū.

DoubleZero 30 dienu cenas izmaiņas

Pēdējo 30 dienu laikā cena mainījās par $ -0.3285 (-67.61%), parādot tokena īstermiņa veiktspēju.

DoubleZero 60 dienu cenas izmaiņas

Izvēršot skatu uz 60 dienām, 2Z piedzīvoja izmaiņas $ -0.0426 (-21.30%) apmērā, parādot plašāku skatījumu uz tā veiktspēju.

DoubleZero 90 dienu cenas izmaiņas

Aplūkojot 90 dienu tendenci, cena mainījās par $ -0.0426 (-21.30%), sniedzot priekšskatu par tokena ilgtermiņa trajektoriju.

Vēlies uzzināt pilnīgu DoubleZero (2Z) cenas vēsturi un tās svārstības?

Apskati DoubleZero cenas vēstures lapu.

Kas ir DoubleZero (2Z)?

DoubleZero is a decentralized framework for creating and managing high-performance decentralized networks, optimized for distributed systems like blockchains.

DoubleZero ir pieejams MEXC biržā, kas nodrošina ērtu tokenu iegādi, turēšanu, pārskaitīšanu un ieguldīšanu steikingā mūsu platformā. Neatkarīgi no tā, vai esi pieredzējis investors vai tikai iesācējs kriptovalūtu pasaulē, MEXC piedāvā lietotājiem draudzīgu saskarni un plašu rīku klāstu efektīvai tavu DoubleZero ieguldījumu pārvaldībai. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šo tokenu, aicinām apmeklēt mūsu digitālo aktīvu ievada lapu.

Papildus tam tu vari:
- Apskatīt 2Z steikinga pieejamību,lai uzzinātu, kā vari pelnīt atlīdzību par saviem uzkrājumiem.
- Lasi pārskatus un analīzi par DoubleZero mūsu emuārā, lai uzzinātu jaunākās tirgus tendences un ekspertu viedokļus.

Mūsu visaptverošie resursi ir paredzēti, lai padarītu DoubleZero pirkšanas pieredzi ērtu un pārdomātu, nodrošinot tev visus nepieciešamos rīkus un zināšanas ieguldīšanai ar pārliecību.

DoubleZero cenas prognoze (USD)

Kāda būs DoubleZero (2Z) vērtība USD rīt, nākamajā nedēļā vai nākamajā mēnesī? Kāda varētu būt tavu DoubleZero (2Z) aktīvu vērtība 2025., 2026., 2027., 2028. gadā vai pat pēc 10 vai 20 gadiem? Izmanto mūsu cenas prognozēšanas rīku, lai izpētītu gan īstermiņa, gan ilgtermiņa DoubleZero prognozes.

Apskati DoubleZero cenas prognozi!

DoubleZero (2Z) tokenomika

DoubleZero (2Z) tokenomikas izpratne var sniegt dziļāku ieskatu par šī aktīva ilgtermiņa vērtību un izaugsmes potenciālu. No tokenu sadales veida līdz pārvaldībai, tokenomika atklāj projekta galveno struktūru. Uzzini par 2Z tokena tokenomiku tagad!

Kā iegādāties DoubleZero (2Z)

Vēlies uzzināt, kā iegādāties DoubleZero? Process ir vienkāršs un bez problēmām! Tu vari vienkārši iegādāties DoubleZero MEXC biržā, sekojot mūsu detalizētajai iegādes pamācībai. Mēs nodrošinām detalizētus norādījumus un video pamācības, kas parāda, kā reģistrēties MEXC un izmantot dažādas pieejamās maksājumu iespējas.

2Z uz vietējām valūtām

1 DoubleZero(2Z) uz VND
4,141.981
1 DoubleZero(2Z) uz AUD
A$0.242396
1 DoubleZero(2Z) uz GBP
0.119624
1 DoubleZero(2Z) uz EUR
0.136938
1 DoubleZero(2Z) uz USD
$0.1574
1 DoubleZero(2Z) uz MYR
RM0.659506
1 DoubleZero(2Z) uz TRY
6.624966
1 DoubleZero(2Z) uz JPY
¥24.0822
1 DoubleZero(2Z) uz ARS
ARS$229.445128
1 DoubleZero(2Z) uz RUB
12.747826
1 DoubleZero(2Z) uz INR
13.966102
1 DoubleZero(2Z) uz IDR
Rp2,623.332284
1 DoubleZero(2Z) uz PHP
9.229936
1 DoubleZero(2Z) uz EGP
￡E.7.446594
1 DoubleZero(2Z) uz BRL
R$0.84996
1 DoubleZero(2Z) uz CAD
C$0.221934
1 DoubleZero(2Z) uz BDT
19.18706
1 DoubleZero(2Z) uz NGN
226.149172
1 DoubleZero(2Z) uz COP
$607.7214
1 DoubleZero(2Z) uz ZAR
R.2.760796
1 DoubleZero(2Z) uz UAH
6.623392
1 DoubleZero(2Z) uz TZS
T.Sh.387.68407
1 DoubleZero(2Z) uz VES
Bs35.1002
1 DoubleZero(2Z) uz CLP
$148.9004
1 DoubleZero(2Z) uz PKR
Rs44.500128
1 DoubleZero(2Z) uz KZT
82.49334
1 DoubleZero(2Z) uz THB
฿5.132814
1 DoubleZero(2Z) uz TWD
NT$4.866808
1 DoubleZero(2Z) uz AED
د.إ0.577658
1 DoubleZero(2Z) uz CHF
Fr0.127494
1 DoubleZero(2Z) uz HKD
HK$1.222998
1 DoubleZero(2Z) uz AMD
֏60.21337
1 DoubleZero(2Z) uz MAD
.د.م1.465394
1 DoubleZero(2Z) uz MXN
$2.937084
1 DoubleZero(2Z) uz SAR
ريال0.59025
1 DoubleZero(2Z) uz ETB
Br24.107384
1 DoubleZero(2Z) uz KES
KSh20.342376
1 DoubleZero(2Z) uz JOD
د.أ0.1115966
1 DoubleZero(2Z) uz PLN
0.583954
1 DoubleZero(2Z) uz RON
лв0.697282
1 DoubleZero(2Z) uz SEK
kr1.509466
1 DoubleZero(2Z) uz BGN
лв0.26758
1 DoubleZero(2Z) uz HUF
Ft53.246846
1 DoubleZero(2Z) uz CZK
3.34475
1 DoubleZero(2Z) uz KWD
د.ك0.0483218
1 DoubleZero(2Z) uz ILS
0.513124
1 DoubleZero(2Z) uz BOB
Bs1.087634
1 DoubleZero(2Z) uz AZN
0.26758
1 DoubleZero(2Z) uz TJS
SM1.451228
1 DoubleZero(2Z) uz GEL
0.428128
1 DoubleZero(2Z) uz AOA
Kz143.61176
1 DoubleZero(2Z) uz BHD
.د.ب0.0593398
1 DoubleZero(2Z) uz BMD
$0.1574
1 DoubleZero(2Z) uz DKK
kr1.0231
1 DoubleZero(2Z) uz HNL
L4.142768
1 DoubleZero(2Z) uz MUR
7.22466
1 DoubleZero(2Z) uz NAD
$2.74663
1 DoubleZero(2Z) uz NOK
kr1.608628
1 DoubleZero(2Z) uz NZD
$0.278598
1 DoubleZero(2Z) uz PAB
B/.0.1574
1 DoubleZero(2Z) uz PGK
K0.662654
1 DoubleZero(2Z) uz QAR
ر.ق0.572936
1 DoubleZero(2Z) uz RSD
дин.16.072114
1 DoubleZero(2Z) uz UZS
soʻm1,873.809224
1 DoubleZero(2Z) uz ALL
L13.238914
1 DoubleZero(2Z) uz ANG
ƒ0.281746
1 DoubleZero(2Z) uz AWG
ƒ0.281746
1 DoubleZero(2Z) uz BBD
$0.3148
1 DoubleZero(2Z) uz BAM
KM0.26758
1 DoubleZero(2Z) uz BIF
Fr464.1726
1 DoubleZero(2Z) uz BND
$0.20462
1 DoubleZero(2Z) uz BSD
$0.1574
1 DoubleZero(2Z) uz JMD
$25.267422
1 DoubleZero(2Z) uz KHR
632.127844
1 DoubleZero(2Z) uz KMF
Fr67.0524
1 DoubleZero(2Z) uz LAK
3,421.739062
1 DoubleZero(2Z) uz LKR
රු47.972372
1 DoubleZero(2Z) uz MDL
L2.666356
1 DoubleZero(2Z) uz MGA
Ar712.216112
1 DoubleZero(2Z) uz MOP
P1.2592
1 DoubleZero(2Z) uz MVR
2.42396
1 DoubleZero(2Z) uz MWK
MK272.78994
1 DoubleZero(2Z) uz MZN
MT10.06573
1 DoubleZero(2Z) uz NPR
रु22.328764
1 DoubleZero(2Z) uz PYG
1,116.2808
1 DoubleZero(2Z) uz RWF
Fr228.7022
1 DoubleZero(2Z) uz SBD
$1.295402
1 DoubleZero(2Z) uz SCR
2.230358
1 DoubleZero(2Z) uz SRD
$6.0599
1 DoubleZero(2Z) uz SVC
$1.37725
1 DoubleZero(2Z) uz SZL
L2.748204
1 DoubleZero(2Z) uz TMT
m0.552474
1 DoubleZero(2Z) uz TND
د.ت0.4657466
1 DoubleZero(2Z) uz TTD
$1.067172
1 DoubleZero(2Z) uz UGX
Sh548.3816
1 DoubleZero(2Z) uz XAF
Fr89.8754
1 DoubleZero(2Z) uz XCD
$0.42498
1 DoubleZero(2Z) uz XOF
Fr89.8754
1 DoubleZero(2Z) uz XPF
Fr16.2122
1 DoubleZero(2Z) uz BWP
P2.1249
1 DoubleZero(2Z) uz BZD
$0.316374
1 DoubleZero(2Z) uz CVE
$15.105678
1 DoubleZero(2Z) uz DJF
Fr27.8598
1 DoubleZero(2Z) uz DOP
$10.127116
1 DoubleZero(2Z) uz DZD
د.ج20.558014
1 DoubleZero(2Z) uz FJD
$0.358872
1 DoubleZero(2Z) uz GNF
Fr1,368.593
1 DoubleZero(2Z) uz GTQ
Q1.205684
1 DoubleZero(2Z) uz GYD
$32.92808
1 DoubleZero(2Z) uz ISK
kr19.9898

DoubleZero resurss

Dziļākai izpratnei par DoubleZero, apsver iespēju iepazīties ar papildu resursiem, piemēram, tehniskais dokuments, oficiālā tīmekļa vietne un citas publikācijas:

Tehniskais dokuments
Oficiālā DoubleZero vietne
Bloku pārlūks

Citi jautājumi: Citi jautājumi par DoubleZero

Kāda ir DoubleZero (2Z) vērtība šodien?
Reāllaika 2Z cena USD ir 0.1574 USD, kas tiek atjaunināta reāllaikā, izmantojot jaunākos tirgus datus.
Kāda ir pašreizējā 2Z uz USD cena?
Pašreizējā 2Z uz USD cena ir $ 0.1574. Izmanto MEXC konvertētāju precīzai tokenu konvertēšanai.
Kāds ir DoubleZero tirgus maksimums?
2Z tirgus maksimums ir $ 546.40M USD. Tirgus maksimums = pašreizējā cena × apjoms apgrozībā. Tas norāda tokena kopējo tirgus vērtību un reitingu.
Kāds ir 2Z apjoms apgrozībā?
2Z apjoms apgrozībā ir 3.47B USD.
Kāda bija 2Z vēsturiski augstākā cena?
2Z sasniedza vēsturiski augstāko cenu 0.7501993077269953 USD apmērā.
Kāda bija 2Z vēsturiski zemākā cena?
2Z sasniedza vēsturiski zemāko cenu 0.15254533075814508 USD.
Kāds ir 2Z tirdzniecības apjoms?
Reāllaika 24 stundu 2Z tirdzniecības apjoms ir $ 321.13K USD.
Vai 2Z šogad kāps augstāk?
2Z cena šogad varētu pieaugt atkarībā no tirgus apstākļiem un projekta attīstības. Apskati 2Z cenas prognozi dziļākai analīzei.
Pēdējo reizi lapa atjaunināta: 2025-11-05 04:16:33 (UTC+8)

DoubleZero (2Z) svarīgi nozares atjauninājumi

Laiks (UTC+8)VeidsInformācija
11-04 17:22:15Nozares ziņas
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Nozares ziņas
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Nozares ziņas
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Nozares ziņas
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
11-04 03:53:00Nozares ziņas
U.S. spot Ethereum ETFs saw net inflows of $14.8 million last week, with trading volume reaching $10 billion
11-03 17:18:56Nozares ziņas
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year

Populārās ziņas

Kāpēc tik daudz cilvēku joprojām zaudē naudu bullī?

October 6, 2025

Bitcoin Otrā Slāņa Tīklu Pieaugums: Tehnoloģijas Izpratne, Kas Pārvērš Bitcoin Nākotni 2025. Gadā

October 6, 2025

Altkoīni 2025. gadā: Kad TOTAL3 sasniedz jaunas virsotnes, bet jūsu portfelis nevirzās

October 5, 2025
Skatīt vairāk

Atruna

Kriptovalūtu cenas ir pakļautas lieliem tirgus riskiem un cenu svārstībām. Ieguldi projektos un produktos, kurus pārzini un kuru saistītos riskus izproti. Tev jāapsver sava ieguldīšanas pieredze, finanšu stāvoklis, ieguldīšanas mērķi un risku tolerance, kā arī jākonsultējas ar finanšu konsultantu pirms ieguldījumu veikšanas. Šis materiāls nav uzskatāms par finanšu padomu. Iepriekšējā veiktspēja neliecina par tālāko veiktspēju. Tava ieguldījuma vērtība var gan pieaugt, gan samazināties, un tu vari zaudēt ieguldīto summu. Tu uzņemies visu atbildību par saviem ieguldīšanas lēmumiem. MEXC neuzņemas atbildību par taviem zaudējumiem. Papildinformācijai lasi mūsu Lietošanas noteikumus un brīdinājumus par riskiem. Ņem vērā, ka ar augstāk minēto kriptovalūtu saistītie dati, kas ir norādīti šeit (piemēra, pašreizējā cena), ir iegūti no trešo pušu avotiem. Šie dati tiek parādīti "kā ir" un ir paredzēti tikai informatīviem mērķiem, nesniedzot nekādas garantijas vai solījumus. Arī saites, kas tiek sniegtas uz trešo pušu vietnēm, nav MEXC kontrolē. MEXC neuzņemas atbildību par šādu trešo pušu vietņu un to satura uzticamību vai precizitāti.

2Z uz USD kalkulators

Summa

2Z
2Z
USD
USD

1 2Z = 0.1574 USD

Tirgot 2Z

2Z/USDT
$0.1578
$0.1578$0.1578
+0.63%

Pievienojies MEXC

-- Tūlītējo darījumu piedāvātāja maksa, -- tūlītējo darījumu ņēmēja maksa
-- Nākotnes līgumu piedāvātāja maksa, -- nākotnes līgumu ņēmēja maksa

POPULĀRS

Pašlaik populārās kriptovalūtas, kas iegūst ievērojamu tirgus uzmanību

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,196.50
$100,196.50$100,196.50

-2.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,209.42
$3,209.42$3,209.42

-8.49%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.90
$151.90$151.90

-5.93%

USDCoin logotips

USDCoin

USDC

$1.0004
$1.0004$1.0004

+0.01%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1376
$2.1376$2.1376

-6.33%

TOP apjoms

Kriptovalūtas ar visaugstāko tirdzniecības apjomu

Bitcoin logotips

Bitcoin

BTC

$100,196.50
$100,196.50$100,196.50

-2.89%

Ethereum logotips

Ethereum

ETH

$3,209.42
$3,209.42$3,209.42

-8.49%

Solana logotips

Solana

SOL

$151.90
$151.90$151.90

-5.93%

XRP logotips

XRP

XRP

$2.1376
$2.1376$2.1376

-6.33%

DOGE logotips

DOGE

DOGE

$0.15512
$0.15512$0.15512

-5.37%

Jaunums

Nesen iekļautās kriptovalūtas, kas ir pieejamas tirdzniecībai

BGEO logotips

BGEO

BGEO

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Intuition logotips

Intuition

TRUST

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

MemeMarket logotips

MemeMarket

MFUN

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Backstage logotips

Backstage

BKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism logotips

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Lielākais pieaugums

Šodienas lielākie kriptovalūtas kāpumi

Momentum logotips

Momentum

MMT

$1.4330
$1.4330$1.4330

+855.33%

PlayMindProtocol logotips

PlayMindProtocol

PMIND

$0.12886
$0.12886$0.12886

+740.02%

Memealchemy logotips

Memealchemy

MEAL

$0.0000000000000000000000000339
$0.0000000000000000000000000339$0.0000000000000000000000000339

+391.30%

DEGENFI logotips

DEGENFI

DEGENFI

$0.000000000264
$0.000000000264$0.000000000264

+206.97%

AEGIS logotips

AEGIS

AEGIS

$0.0000720
$0.0000720$0.0000720

+75.60%