XT Stablecoin XTUSD logotipas

XT Stablecoin XTUSD kaina (XTUSD)

Neįtraukta į sąrašą

1 XTUSD į USD – tiesioginė kaina:

$0.999915
$0.999915$0.999915
0.00%1D
mexc
USD
XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 22:50:54(UTC+8)

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.990122
$ 0.990122$ 0.990122
24 val. žemiausia
$ 1.001
$ 1.001$ 1.001
24 val. aukščiausia

$ 0.990122
$ 0.990122$ 0.990122

$ 1.001
$ 1.001$ 1.001

$ 42.29
$ 42.29$ 42.29

$ 0.933136
$ 0.933136$ 0.933136

+0.07%

+0.01%

-0.01%

-0.01%

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) realiojo laiko kaina yra $1. Per pastarąsias 24 valandas XTUSD svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.990122 iki aukščiausios $ 1.001 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia XTUSD kaina yra $ 42.29, o žemiausia – $ 0.933136.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, XTUSD per pastarąją valandą pasikeitė +0.07%, per 24 valandas – +0.01%, o per pastarąsias 7 dienas – -0.01%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) rinkos informacija

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

--
----

$ 32.81M
$ 32.81M$ 32.81M

32.80M
32.80M 32.80M

32,800,030.0
32,800,030.0 32,800,030.0

Dabartinė XT Stablecoin XTUSD rinkos kapitalizacija yra $ 32.81M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. XTUSD apyvartoje yra 32.80M vienetų, o bendras kiekis siekia 32800030.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 32.81M

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) kainos istorija USD

Šiandienos XT Stablecoin XTUSD kainos pokytis į USD: $ 0.
XT Stablecoin XTUSD 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0009414000.
XT Stablecoin XTUSD 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0045845000.
XT Stablecoin XTUSD 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.001966620717999.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.01%
30 dienų$ +0.0009414000+0.09%
60 dienų$ -0.0045845000-0.45%
90 dienų$ -0.001966620717999-0.19%

Kas yra XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) išteklius

Oficiali svetainė

XT Stablecoin XTUSD kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes XT Stablecoin XTUSD prognozes.

Peržiūrėkite XT Stablecoin XTUSD kainos prognozę dabar!

XTUSD į vietos valiutas

XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) Tokenomika

Supratimas apie XT Stablecoin XTUSD (XTUSD) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie XTUSDišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie XT Stablecoin XTUSD (XTUSD)

Kiek XT Stablecoin XTUSD(XTUSD) verta (-as) šiandien?
Dabartinė XTUSD kaina USD valiuta yra 1.0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė XTUSD į USD kaina?
Dabartinė XTUSD kaina USD valiuta yra $ 1.0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra XT Stablecoin XTUSD rinkos kapitalizacija?
XTUSD rinkos kapitalizacija yra $ 32.81MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra XTUSD apyvartoje?
XTUSD apyvartoje yra 32.80MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) XTUSD kaina?
XTUSD pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 42.29USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) XTUSD kaina?
XTUSD pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.933136USD.
Kokia yra XTUSD prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis XTUSD yra --USD.
Ar XTUSD kaina šiais metais kils?
XTUSD šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite XTUSD kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.