CoinEx kaina (CET)

1 CET į USD – tiesioginė kaina:

$0.054195
-6.10%1D
CoinEx (CET) kainos grafikas realiu laiku
CoinEx (CET) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.054088
24 val. žemiausia
$ 0.057745
24 val. aukščiausia

$ 0.054088
$ 0.057745
$ 0.150293
$ 0.00410696
-0.07%

-6.14%

+1.74%

+1.74%

CoinEx (CET) realiojo laiko kaina yra $0.054195. Per pastarąsias 24 valandas CET svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.054088 iki aukščiausios $ 0.057745 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia CET kaina yra $ 0.150293, o žemiausia – $ 0.00410696.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, CET per pastarąją valandą pasikeitė -0.07%, per 24 valandas – -6.14%, o per pastarąsias 7 dienas – +1.74%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

CoinEx (CET) rinkos informacija

$ 142.23M
--
$ 142.23M
2.62B
2,624,435,003.82
Dabartinė CoinEx rinkos kapitalizacija yra $ 142.23M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. CET apyvartoje yra 2.62B vienetų, o bendras kiekis siekia 2624435003.82. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 142.23M

CoinEx (CET) kainos istorija USD

Šiandienos CoinEx kainos pokytis į USD: $ -0.00354651909806975.
CoinEx 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0036907499.
CoinEx 60 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.0042817735.
CoinEx 90 dienų kainos pokytis į USD: $ -0.006857232074904234.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.00354651909806975-6.14%
30 dienų$ +0.0036907499+6.81%
60 dienų$ -0.0042817735-7.90%
90 dienų$ -0.006857232074904234-11.23%

Kas yra CoinEx (CET)

Issued in January 2018，CoinEx Token（CET）is the native token of CoinEx Chain. CoinEx Chain presents a public chain dedicated for the decentralized exchange (DEX) with the mainnet launched in November 2019 officially.

MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!

CoinEx (CET) išteklius

CoinEx kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos CoinEx (CET) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų CoinEx (CET) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes CoinEx prognozes.

Peržiūrėkite CoinEx kainos prognozę dabar!

CET į vietos valiutas

CoinEx (CET) Tokenomika

Supratimas apie CoinEx (CET) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie CETišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie CoinEx (CET)

Kiek CoinEx(CET) verta (-as) šiandien?
Dabartinė CET kaina USD valiuta yra 0.054195USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė CET į USD kaina?
Dabartinė CET kaina USD valiuta yra $ 0.054195. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra CoinEx rinkos kapitalizacija?
CET rinkos kapitalizacija yra $ 142.23MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra CET apyvartoje?
CET apyvartoje yra 2.62BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) CET kaina?
CET pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.150293USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) CET kaina?
CET pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.00410696USD.
Kokia yra CET prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis CET yra --USD.
Ar CET kaina šiais metais kils?
CET šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite CET kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.