Aster Staked USDF (ASUSDF) realiojo laiko kaina yra $1.035. Per pastarąsias 24 valandas ASUSDF svyravo nuo žemiausios kainos $ 1.033 iki aukščiausios $ 1.042 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia ASUSDF kaina yra $ 1.042, o žemiausia – $ 0.990153.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, ASUSDF per pastarąją valandą pasikeitė +0.00%, per 24 valandas – -0.09%, o per pastarąsias 7 dienas – +0.17%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Dabartinė Aster Staked USDF rinkos kapitalizacija yra $ 21.14M, o 24 valandų prekybos apimtis – --. ASUSDF apyvartoje yra 20.42M vienetų, o bendras kiekis siekia 20259252.43480043. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 20.98M
Šiandienos Aster Staked USDF kainos pokytis į USD: $ -0.001017647374287.
Aster Staked USDF 30 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0092092230.
Aster Staked USDF 60 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0116609310.
Aster Staked USDF 90 dienų kainos pokytis į USD: $ +0.0196673462978364.
|Laikotarpis
|Keisti (USD)
|Keisti (%)
|Šiandien
|$ -0.001017647374287
|-0.09%
|30 dienų
|$ +0.0092092230
|+0.89%
|60 dienų
|$ +0.0116609310
|+1.13%
|90 dienų
|$ +0.0196673462978364
|+1.94%
Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop.
MEXC – pirmaujanti kriptovaliutų birža, kuria pasitiki daugiau nei 10 milijonų naudotojų visame pasaulyje. Išsiskiria plačiausiu tokenų pasirinkimu, greičiausiu įtraukimu ir mažiausiais prekybos mokesčiais rinkoje. Prisijunkite prie MEXC ir mėgaukitės aukščiausio lygio likvidumu bei geriausiais mokesčiais rinkoje!
Kiek kainuos Aster Staked USDF (ASUSDF) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Aster Staked USDF (ASUSDF) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Aster Staked USDF prognozes.
Peržiūrėkite Aster Staked USDF kainos prognozę dabar!
Supratimas apie Aster Staked USDF (ASUSDF) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie ASUSDFišsamią tokeno tokenomiką dabar!
|Laikas (UTC+8)
|Tipas
|Informacija
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.