Assimilate logotipas

Assimilate kaina (SIM)

Neįtraukta į sąrašą

1 SIM į USD – tiesioginė kaina:

$0.00097905
$0.00097905$0.00097905
+0.80%1D
mexc
Šie tokenų duomenys gaunami iš trečiųjų šalių. MEXC veikia tik kaip informacijos rinkėjas. Peržiūrėkite kitus MEXC Spot rinkoje kotiruojamus tokenus!
USD
Assimilate (SIM) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:24:55(UTC+8)

Assimilate (SIM) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0
$ 0$ 0
24 val. žemiausia
$ 0
$ 0$ 0
24 val. aukščiausia

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.085241
$ 0.085241$ 0.085241

$ 0
$ 0$ 0

+0.60%

+0.88%

-25.89%

-25.89%

Assimilate (SIM) realiojo laiko kaina yra --. Per pastarąsias 24 valandas SIM svyravo nuo žemiausios kainos $ 0 iki aukščiausios $ 0 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia SIM kaina yra $ 0.085241, o žemiausia – $ 0.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, SIM per pastarąją valandą pasikeitė +0.60%, per 24 valandas – +0.88%, o per pastarąsias 7 dienas – -25.89%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Assimilate (SIM) rinkos informacija

$ 79.20K
$ 79.20K$ 79.20K

--
----

$ 87.03K
$ 87.03K$ 87.03K

80.89M
80.89M 80.89M

88,888,888.0
88,888,888.0 88,888,888.0

Dabartinė Assimilate rinkos kapitalizacija yra $ 79.20K, o 24 valandų prekybos apimtis – --. SIM apyvartoje yra 80.89M vienetų, o bendras kiekis siekia 88888888.0. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 87.03K

Assimilate (SIM) kainos istorija USD

Šiandienos Assimilate kainos pokytis į USD: $ 0.
Assimilate 30 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Assimilate 60 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.
Assimilate 90 dienų kainos pokytis į USD: $ 0.

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ 0+0.88%
30 dienų$ 0-87.66%
60 dienų$ 0-83.39%
90 dienų$ 0--

Kas yra Assimilate (SIM)

SIM is a dynamic construct at the intersection of AI and blockchain, designed to evolve through continuous alignment and recursion. It processes blockchain data, social metrics, and user contributions to deliver actionable insights, creative outputs, and tools that empower participation. More than a token, SIM integrates AI-driven innovation with community engagement to build a system of infinite growth and collaboration.

Assimilate (SIM) išteklius

Oficiali svetainė

Assimilate kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Assimilate (SIM) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Assimilate (SIM) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Assimilate prognozes.

Peržiūrėkite Assimilate kainos prognozę dabar!

SIM į vietos valiutas

Assimilate (SIM) Tokenomika

Supratimas apie Assimilate (SIM) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie SIMišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Assimilate (SIM)

Kiek Assimilate(SIM) verta (-as) šiandien?
Dabartinė SIM kaina USD valiuta yra 0USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė SIM į USD kaina?
Dabartinė SIM kaina USD valiuta yra $ 0. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Assimilate rinkos kapitalizacija?
SIM rinkos kapitalizacija yra $ 79.20KUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra SIM apyvartoje?
SIM apyvartoje yra 80.89MUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) SIM kaina?
SIM pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.085241USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) SIM kaina?
SIM pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0USD.
Kokia yra SIM prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis SIM yra --USD.
Ar SIM kaina šiais metais kils?
SIM šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite SIM kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-12 01:24:55(UTC+8)

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.