Daugiau apie MOVE

MOVE Kainos informacija

MOVE Baltoji knyga

MOVE Oficiali svetainė

MOVE Tokenomika

MOVE Kainų prognozė

MOVE Istorija

MOVE pirkimo vadovas

MOVEvaliutų konverteris į dekretinę valiutą

MOVE Spot

Prieš pateikimą į rinką

Uždirbti

Airdrop+

Naujienos

Tinklaraštis

Mokytis

Movement logotipas

Movement kaina(MOVE)

1 MOVE į USD – tiesioginė kaina:

$0.1286
$0.1286$0.1286
-0.77%1D
USD
Movement (MOVE) kainos grafikas realiu laiku
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:26:55(UTC+8)

Movement (MOVE) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.127
$ 0.127$ 0.127
24 val. žemiausia
$ 0.1319
$ 0.1319$ 0.1319
24 val. aukščiausia

$ 0.127
$ 0.127$ 0.127

$ 0.1319
$ 0.1319$ 0.1319

$ 1.448985144751115
$ 1.448985144751115$ 1.448985144751115

$ 0.11177369840193155
$ 0.11177369840193155$ 0.11177369840193155

+0.31%

-0.77%

+10.57%

+10.57%

Movement (MOVE) realiojo laiko kaina yra $ 0.1286. Per pastarąsias 24 valandas MOVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.127 iki aukščiausios $ 0.1319 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOVE kaina yra $ 1.448985144751115, o žemiausia – $ 0.11177369840193155.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOVE per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Movement (MOVE) rinkos informacija

No.153

$ 347.22M
$ 347.22M$ 347.22M

$ 1.03M
$ 1.03M$ 1.03M

$ 1.29B
$ 1.29B$ 1.29B

2.70B
2.70B 2.70B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

27.00%

0.01%

ETH

Dabartinė Movement rinkos kapitalizacija yra $ 347.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.03M. MOVE apyvartoje yra 2.70B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29B

Movement (MOVE) kainos istorija USD

Stebėkite Movement kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000998-0.77%
30 dienų$ -0.0079-5.79%
60 dienų$ -0.023-15.18%
90 dienų$ -0.0229-15.12%
Movement kainos pokytis šiandien

Šiandien MOVE užfiksuotas $ -0.000998 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Movement 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0079 (-5.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Movement 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOVE rodiklis pasikeitė $ -0.023 (-15.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Movement 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0229 (-15.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Movement (MOVE) pokyčius?

Peržiūrėkite Movement kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Movement (MOVE)

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Movement galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Movement investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti MOVEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Movement mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Movement, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Movement kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Movement (MOVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Movement (MOVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Movement prognozes.

Peržiūrėkite Movement kainos prognozę dabar!

Movement (MOVE) Tokenomika

Supratimas apie Movement (MOVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Movement (MOVE)

Ieškote, kaip nusipirkti Movement? Viskas paprasta ir patogu! Movement lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

MOVE į vietos valiutas

1 Movement(MOVE) į VND
3,384.109
1 Movement(MOVE) į AUD
A$0.194186
1 Movement(MOVE) į GBP
0.093878
1 Movement(MOVE) į EUR
0.10931
1 Movement(MOVE) į USD
$0.1286
1 Movement(MOVE) į MYR
RM0.542692
1 Movement(MOVE) į TRY
5.309894
1 Movement(MOVE) į JPY
¥18.9042
1 Movement(MOVE) į ARS
ARS$183.1907
1 Movement(MOVE) į RUB
10.8667
1 Movement(MOVE) į INR
11.352808
1 Movement(MOVE) į IDR
Rp2,108.196384
1 Movement(MOVE) į KRW
179.10765
1 Movement(MOVE) į PHP
7.361064
1 Movement(MOVE) į EGP
￡E.6.193376
1 Movement(MOVE) į BRL
R$0.69444
1 Movement(MOVE) į CAD
C$0.177468
1 Movement(MOVE) į BDT
15.66348
1 Movement(MOVE) į NGN
193.966094
1 Movement(MOVE) į COP
$504.312616
1 Movement(MOVE) į ZAR
R.2.251786
1 Movement(MOVE) į UAH
5.308608
1 Movement(MOVE) į VES
Bs20.0616
1 Movement(MOVE) į CLP
$123.5846
1 Movement(MOVE) į PKR
Rs36.523686
1 Movement(MOVE) į KZT
69.325688
1 Movement(MOVE) į THB
฿4.08948
1 Movement(MOVE) į TWD
NT$3.905582
1 Movement(MOVE) į AED
د.إ0.471962
1 Movement(MOVE) į CHF
Fr0.101594
1 Movement(MOVE) į HKD
HK$1.000508
1 Movement(MOVE) į AMD
֏49.139346
1 Movement(MOVE) į MAD
.د.م1.161258
1 Movement(MOVE) į MXN
$2.393246
1 Movement(MOVE) į SAR
ريال0.48225
1 Movement(MOVE) į PLN
0.46939
1 Movement(MOVE) į RON
лв0.558124
1 Movement(MOVE) į SEK
kr1.203696
1 Movement(MOVE) į BGN
лв0.214762
1 Movement(MOVE) į HUF
Ft43.284188
1 Movement(MOVE) į CZK
2.686454
1 Movement(MOVE) į KWD
د.ك0.039223
1 Movement(MOVE) į ILS
0.426952
1 Movement(MOVE) į AOA
Kz117.227902
1 Movement(MOVE) į BHD
.د.ب0.0483536
1 Movement(MOVE) į BMD
$0.1286
1 Movement(MOVE) į DKK
kr0.820468
1 Movement(MOVE) į HNL
L3.370606
1 Movement(MOVE) į MUR
5.859016
1 Movement(MOVE) į NAD
$2.260788
1 Movement(MOVE) į NOK
kr1.27957
1 Movement(MOVE) į NZD
$0.216048
1 Movement(MOVE) į PAB
B/.0.1286
1 Movement(MOVE) į PGK
K0.545264
1 Movement(MOVE) į QAR
ر.ق0.468104
1 Movement(MOVE) į RSD
дин.12.890864

Movement išteklius

Išsamesnei Movement analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Baltoji knyga
Oficiali Movement svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Movement

Kiek Movement(MOVE) verta (-as) šiandien?
Dabartinė MOVE kaina USD valiuta yra 0.1286USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė MOVE į USD kaina?
Dabartinė MOVE kaina USD valiuta yra $ 0.1286. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Movement rinkos kapitalizacija?
MOVE rinkos kapitalizacija yra $ 347.22MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra MOVE apyvartoje?
MOVE apyvartoje yra 2.70BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) MOVE kaina?
MOVE pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 1.448985144751115USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) MOVE kaina?
MOVE pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.11177369840193155USD.
Kokia yra MOVE prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis MOVE yra $ 1.03MUSD.
Ar MOVE kaina šiais metais kils?
MOVE šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite MOVE kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
Puslapis paskutinį kartą atnaujintas: 2025-09-11 14:26:55(UTC+8)

Movement (MOVE) svarbiausios industrijos naujienos

Laikas (UTC+8)TipasInformacija
09-10 13:05:00Sektoriaus naujienos
Altcoin rally may be "short-lived," crypto market cap falls below $4 trillion
09-10 02:28:00Ekonominiai duomenys
U.S. 2025 non-farm employment benchmark revision preliminary value -911,000, expected -700,000
09-09 17:35:00Sektoriaus naujienos
Altcoin market overall warming up, TOTAL3 indicator rises nearly 9% in 7 days, while Bitcoin market share drops 1.10% during the same period
09-09 12:06:00Sektoriaus naujienos
Altcoins rally, MYX surges over 283% in 24 hours
09-08 21:13:00Sektoriaus naujienos
MYX contract price briefly breaks through $8, liquidation amount tops crypto market in the past 24 hours
09-08 17:25:00Sektoriaus naujienos
Solana network DEX 24h trading volume exceeds $2.6 billion, ranking first across all networks

Karštos naujienos

RWA (Realiųjų Pasaulio Turtų) augimas kriptografijoje: kodėl tokenizuoti turtai yra kita didelė banga

Kriptografija keičiasi greitai. Prieš kelerius metus visi kalbėjo apie Bitcoin, Ethereum ir NFT. Šiandien nauja naratyva tyliai tampa vienu didžiausių žaidimo keitiklių šioje srityje: Realiųjų Pasaulio Turtai (RWA).

September 11, 2025

Interneto rinkos kapitalizacija: Kitas augimo naratyvas Solanai

Solana — viena sėkmingiausių blokų grandinių pastaraisiais metais — dabar stovi svarbiausiame savo posūkyje. Po memecoin’apų šėlsmo, kuris sukėlė sprogstantį augimą, Solana ką tik atskleidė ambicingą 2025–2027 metų kelią, kurio pagrindinis dėmesys yra: Interneto rinkos kapitalizacija (IRK).

September 11, 2025

Burbulai pradėjo pardavinėti, artėjant Cardano prie $1

Nuo praėjusios savaitės pabaigos altcoinas Cardano atsitraukia. Per šį laiką jis prarado daugiau nei 6% vertės, tačiau vis dar laikosi top-10 skaitmeninių valiutų.

Spaudimas išaugo dėl aktyvumo burbulinių piniginių, turinčių daugiau nei 1 mln ADA. Didelių investuotojų grupė pradėjo fiksuoti pelną apie $0,92.

September 11, 2025
Žiūrėti daugiau

Atsakomybės apribojimas

Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką. Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.

MOVE-į-USD skaičiuoklė

Suma

MOVE
MOVE
USD
USD

1 MOVE = 0.1286 USD

Prekiauti MOVE

MOVEUSDT
$0.1286
$0.1286$0.1286
-0.69%

Prisijunkite prie MEXC šiandien

-- Spot teikėjo mokestis, -- Spot pirkėjo mokestis
-- Ateities sandorių teikėjo mokestis, -- Ateities sandorių pirkėjo mokestis