Movement (MOVE) realiojo laiko kaina yra $ 0.1286. Per pastarąsias 24 valandas MOVE svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.127 iki aukščiausios $ 0.1319 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia MOVE kaina yra $ 1.448985144751115, o žemiausia – $ 0.11177369840193155.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, MOVE per pastarąją valandą pasikeitė +0.31%, per 24 valandas – -0.77%, o per pastarąsias 7 dienas – +10.57%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Movement (MOVE) rinkos informacija
No.153
$ 347.22M
$ 1.03M
$ 1.29B
2.70B
10,000,000,000
10,000,000,000
27.00%
0.01%
ETH
Dabartinė Movement rinkos kapitalizacija yra $ 347.22M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 1.03M. MOVE apyvartoje yra 2.70B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 1.29B
Movement (MOVE) kainos istorija USD
Stebėkite Movement kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000998
-0.77%
30 dienų
$ -0.0079
-5.79%
60 dienų
$ -0.023
-15.18%
90 dienų
$ -0.0229
-15.12%
Movement kainos pokytis šiandien
Šiandien MOVE užfiksuotas $ -0.000998 (-0.77%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Movement 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0079 (-5.79%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Movement 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, MOVE rodiklis pasikeitė $ -0.023 (-15.18% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Movement 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ -0.0229 (-15.12%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Movement (MOVE) pokyčius?
Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.
Movement galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Movement investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti MOVEstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Movement mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Movement, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Movement kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Movement (MOVE) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Movement (MOVE) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Movement prognozes.
Supratimas apie Movement (MOVE) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie MOVEišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Movement (MOVE)
Ieškote, kaip nusipirkti Movement? Viskas paprasta ir patogu! Movement lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.