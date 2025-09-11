Bitget Token (BGB) realiojo laiko kaina yra $ 4.9779. Per pastarąsias 24 valandas BGB svyravo nuo žemiausios kainos $ 4.86523 iki aukščiausios $ 4.99804 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BGB kaina yra $ 8.48508718732009, o žemiausia – $ 0.05835925.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BGB per pastarąją valandą pasikeitė -0.01%, per 24 valandas – +1.16%, o per pastarąsias 7 dienas – -1.09%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Bitget Token (BGB) rinkos informacija
$ 3.47B
$ 653.13K
$ 9.96B
696.28M
2,000,000,000
919,992,035.9787906
34.81%
0.08%
Dabartinė Bitget Token rinkos kapitalizacija yra $ 3.47B, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 653.13K. BGB apyvartoje yra 696.28M vienetų, o bendras kiekis siekia 919992035.9787906. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 9.96B
Bitget Token (BGB) kainos istorija USD
Stebėkite Bitget Token kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ +0.057079
+1.16%
30 dienų
$ +0.56311
+12.75%
60 dienų
$ +0.57497
+13.05%
90 dienų
$ +0.44697
+9.86%
Bitget Token kainos pokytis šiandien
Šiandien BGB užfiksuotas $ +0.057079 (+1.16%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Bitget Token 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ +0.56311 (+12.75%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Bitget Token 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BGB rodiklis pasikeitė $ +0.57497 (+13.05% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Bitget Token 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.44697 (+9.86%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Bitget Token (BGB) pokyčius?
Bitget Token (BGB) is the native utility token of Bitget, a crypto centralized exchange (CEX). The updated BGB token was launched in July 2021 with the aim of providing platform users with a form of payment within the ecosystem.
The utility token of Bitget can be used by traders for staking, social trading, profit sharing or receiving discounts on trading fees. BGB holders can also participate in the launchpad and launchpool.
Bitget Token galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Bitget Token investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Taip pat galite: - Patikrinti BGBstatymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų. - Skaityti apžvalgas ir analizes apie Bitget Token mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Bitget Token, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Bitget Token kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Bitget Token (BGB) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Bitget Token (BGB) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Bitget Token prognozes.
Supratimas apie Bitget Token (BGB) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BGBišsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Bitget Token (BGB)
Ieškote, kaip nusipirkti Bitget Token? Viskas paprasta ir patogu! Bitget Token lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.