Banana (BANANAS31) realiojo laiko kaina yra $ 0.0061199. Per pastarąsias 24 valandas BANANAS31 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0060346 iki aukščiausios $ 0.0062781 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BANANAS31 kaina yra $ 0.05919351623644855, o žemiausia – $ 0.000318457851005224.
Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BANANAS31 per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.
Banana (BANANAS31) rinkos informacija
No.518
$ 61.20M
$ 61.20M$ 61.20M
$ 90.25K
$ 90.25K$ 90.25K
$ 61.20M
$ 61.20M$ 61.20M
10.00B
10.00B 10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
100.00%
BSC
Dabartinė Banana rinkos kapitalizacija yra $ 61.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.25K. BANANAS31 apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.20M
Banana (BANANAS31) kainos istorija USD
Stebėkite Banana kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:
Laikotarpis
Keisti (USD)
Keisti (%)
Šiandien
$ -0.000054956
-0.89%
30 dienų
$ -0.0011021
-15.27%
60 dienų
$ -0.0042621
-41.06%
90 dienų
$ +0.0001929
+3.25%
Banana kainos pokytis šiandien
Šiandien BANANAS31 užfiksuotas $ -0.000054956 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.
Banana 30 dienų kainos pokytis
Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0011021 (-15.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.
Banana 60 dienų kainos pokytis
Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BANANAS31 rodiklis pasikeitė $ -0.0042621 (-41.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.
Banana 90 dienų kainos pokytis
Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001929 (+3.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.
Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Banana (BANANAS31) pokyčius?
Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.
Banana galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Banana investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.
Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Banana, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.
Banana kainos prognozė (USD)
Kiek kainuos Banana (BANANAS31) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Banana (BANANAS31) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Banana prognozes.
Supratimas apie Banana (BANANAS31) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BANANAS31išsamią tokeno tokenomiką dabar!
Kaip pirkti Banana (BANANAS31)
Ieškote, kaip nusipirkti Banana? Viskas paprasta ir patogu! Banana lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.
Kriptovaliutų kainos pasižymi didele rinkos rizika ir kainų nepastovumu. Investuokite tik į tuos projektus ir produktus, kuriuos išmanote ir kurių riziką suprantate. Prieš investuodami gerai įvertinkite savo investavimo patirtį, finansinę padėtį, investavimo tikslus ir rizikos toleranciją bei pasitarkite su nepriklausomu finansų konsultantu. Ši medžiaga nėra finansinė konsultacija. Ankstesni rezultatai negarantuoja būsimų rezultatų. Jūsų investicijų vertė gali tiek mažėti, tiek didėti, ir galite neatgauti investuotos sumos. Už savo investicinius sprendimus atsakote tik jūs patys. MEXC neatsako už jokius jūsų patirtus nuostolius. Daugiau informacijos rasite Naudojimo sąlygose ir Įspėjime apie riziką.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad čia pateikti duomenys, susiję su pirmiau minėta kriptovaliuta (pvz., dabartinė jos kaina), yra pagrįsti trečiųjų šalių šaltiniais. Informacija pateikiama „tokia, kokia yra“ ir tik informaciniais tikslais, be jokių garantijų. Nuorodos į trečiųjų šalių svetaines taip pat nėra MEXC kontroliuojamos. MEXC neatsako už tokių trečiųjų šalių svetainių ir jų turinio patikimumą bei tikslumą.