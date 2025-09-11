Daugiau apie BANANAS31

Banana logotipas

Banana kaina(BANANAS31)

1 BANANAS31 į USD – tiesioginė kaina:

$0.0061199
-0.89%1D
USD
Banana (BANANAS31) kainos grafikas realiu laiku
2025-09-11 10:23:19(UTC+8)

Banana (BANANAS31) kainos informacija (USD)

24 valandų kainos pokyčio intervalas:
$ 0.0060346
24 val. žemiausia
$ 0.0062781
24 val. aukščiausia

$ 0.0060346
$ 0.0062781
$ 0.05919351623644855
$ 0.000318457851005224
-0.23%

-0.89%

-6.78%

-6.78%

Banana (BANANAS31) realiojo laiko kaina yra $ 0.0061199. Per pastarąsias 24 valandas BANANAS31 svyravo nuo žemiausios kainos $ 0.0060346 iki aukščiausios $ 0.0062781 , rodančios aktyvų rinkos svyravimą. Visų laikų aukščiausia BANANAS31 kaina yra $ 0.05919351623644855, o žemiausia – $ 0.000318457851005224.

Kalbant apie trumpalaikę grąžą, BANANAS31 per pastarąją valandą pasikeitė -0.23%, per 24 valandas – -0.89%, o per pastarąsias 7 dienas – -6.78%. Tai suteikia jums trumpą naujausių kainos pokyčių ir rinkos dinamikos apžvalgą MEXC platformoje.

Banana (BANANAS31) rinkos informacija

No.518

$ 61.20M
$ 90.25K
$ 61.20M
10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000
100.00%

BSC

Dabartinė Banana rinkos kapitalizacija yra $ 61.20M, o 24 valandų prekybos apimtis – $ 90.25K. BANANAS31 apyvartoje yra 10.00B vienetų, o bendras kiekis siekia 10000000000. Jo visiškos emisijos rinkos vertė (FDV) yra $ 61.20M

Banana (BANANAS31) kainos istorija USD

Stebėkite Banana kainų pokyčius šiandien, per 30, 60 ir 90 dienų:

LaikotarpisKeisti (USD)Keisti (%)
Šiandien$ -0.000054956-0.89%
30 dienų$ -0.0011021-15.27%
60 dienų$ -0.0042621-41.06%
90 dienų$ +0.0001929+3.25%
Banana kainos pokytis šiandien

Šiandien BANANAS31 užfiksuotas $ -0.000054956 (-0.89%) pokytis, atspindintis naujausią veiklą rinkoje.

Banana 30 dienų kainos pokytis

Per pastarąsias 30 dienų kaina pasislinko $ -0.0011021 (-15.27%), parodydama trumpalaikį tokeno našumą.

Banana 60 dienų kainos pokytis

Išplėtus rodinį iki 60 dienų, BANANAS31 rodiklis pasikeitė $ -0.0042621 (-41.06% ), o tai suteikia platesnę jo veiklos perspektyvą.

Banana 90 dienų kainos pokytis

Vertinant 90 dienų tendenciją, kaina pakito $ +0.0001929 (+3.25%), o tai leidžia suprasti tokeno ilgalaikę trajektoriją.

Norite peržiūrėti visų laikų kainos istoriją ir Banana (BANANAS31) pokyčius?

Peržiūrėkite Banana kainų istorijos puslapį dabar.

Kas yra Banana (BANANAS31)

Banana is a community-driven meme launched 100% fairly on the BNB Smart Chain. The goal of Banana is to introduce the world to this fun measuring method. Elon Musk scaled Banana on Starship 31, making it the first meme ever to be sent to the moon.

Banana galite įsigyti MEXC platformoje, kur galėsite patogiai pirkti, laikyti, pervesti ir statyti tokenus. Nesvarbu, ar esate patyręs investuotojas, ar tik pradedate domėtis kriptovaliutomis, MEXC siūlo patogią aplinką ir įvairius įrankius efektyviam jūsų Banana investicijų valdymui. Norėdami gauti išsamesnės informacijos apie šį tokeną, kviečiame apsilankyti mūsų skaitmeninio turto pristatymo puslapyje.

Taip pat galite:
- Patikrinti BANANAS31statymo galimybes ir sužinoti, kaip uždirbti iš turimų žetonų.
- Skaityti apžvalgas ir analizes apie Banana mūsų tinklaraštyje, kur rasite naujausias rinkos tendencijas ir ekspertų įžvalgas.

Mūsų išsamūs ištekliai padės sklandžiai pirkti Banana, suteikdami visus reikalingus įrankius ir žinias užtikrintam investavimui.

Banana kainos prognozė (USD)

Kiek kainuos Banana (BANANAS31) rytoj, kitą savaitę ar kitą mėnesį USD valiuta? Kokia galėtų būti jūsų Banana (BANANAS31) turto vertė 2025, 2026, 2027, 2028 m. – ar net po 10 ar 20 metų? Naudokitės mūsų kainos prognozavimo įrankiu, kad sužinotumėte trumpalaikes ir ilgalaikes Banana prognozes.

Peržiūrėkite Banana kainos prognozę dabar!

Banana (BANANAS31) Tokenomika

Supratimas apie Banana (BANANAS31) tokenomiką gali suteikti gilesnį supratimą apie jo ilgalaikę vertę ir augimo potencialą. Nuo to, kaip paskirstomi tokenai iki to, kaip valdoma jų pasiūla, tokenomika atskleidžia pagrindinę projekto ekonomikos struktūrą. Sužinokite apie BANANAS31išsamią tokeno tokenomiką dabar!

Kaip pirkti Banana (BANANAS31)

Ieškote, kaip nusipirkti Banana? Viskas paprasta ir patogu! Banana lengvai įsigysite MEXC platformoje, žingsnis po žingsnio sekdami mūsų vadovą „Kaip pirkti“. Siūlome išsamias instrukcijas ir vaizdo pamokas, rodančias, kaip užsiregistruoti MEXC ir naudotis įvairiais patogiais mokėjimo būdais.

BANANAS31 į vietos valiutas

1 Banana(BANANAS31) į VND
161.0451685
1 Banana(BANANAS31) į AUD
A$0.009241049
1 Banana(BANANAS31) į GBP
0.004467527
1 Banana(BANANAS31) į EUR
0.005201915
1 Banana(BANANAS31) į USD
$0.0061199
1 Banana(BANANAS31) į MYR
RM0.025764779
1 Banana(BANANAS31) į TRY
0.252629472
1 Banana(BANANAS31) į JPY
¥0.8996253
1 Banana(BANANAS31) į ARS
ARS$8.71779755
1 Banana(BANANAS31) į RUB
0.517070351
1 Banana(BANANAS31) į INR
0.53916319
1 Banana(BANANAS31) į IDR
Rp100.326213456
1 Banana(BANANAS31) į KRW
8.499806712
1 Banana(BANANAS31) į PHP
0.349568688
1 Banana(BANANAS31) į EGP
￡E.0.29436719
1 Banana(BANANAS31) į BRL
R$0.03304746
1 Banana(BANANAS31) į CAD
C$0.008445462
1 Banana(BANANAS31) į BDT
0.74540382
1 Banana(BANANAS31) į NGN
9.244537343
1 Banana(BANANAS31) į COP
$23.999555044
1 Banana(BANANAS31) į ZAR
R.0.107037051
1 Banana(BANANAS31) į UAH
0.252629472
1 Banana(BANANAS31) į VES
Bs0.9547044
1 Banana(BANANAS31) į CLP
$5.8812239
1 Banana(BANANAS31) į PKR
Rs1.738112799
1 Banana(BANANAS31) į KZT
3.299115692
1 Banana(BANANAS31) į THB
฿0.194490422
1 Banana(BANANAS31) į TWD
NT$0.185126975
1 Banana(BANANAS31) į AED
د.إ0.022460033
1 Banana(BANANAS31) į CHF
Fr0.004834721
1 Banana(BANANAS31) į HKD
HK$0.047612822
1 Banana(BANANAS31) į AMD
֏2.338474989
1 Banana(BANANAS31) į MAD
.د.م0.055262697
1 Banana(BANANAS31) į MXN
$0.113768941
1 Banana(BANANAS31) į SAR
ريال0.022949625
1 Banana(BANANAS31) į PLN
0.022276436
1 Banana(BANANAS31) į RON
лв0.026499167
1 Banana(BANANAS31) į SEK
kr0.057159866
1 Banana(BANANAS31) į BGN
лв0.010220233
1 Banana(BANANAS31) į HUF
Ft2.056408798
1 Banana(BANANAS31) į CZK
0.127599915
1 Banana(BANANAS31) į KWD
د.ك0.0018665695
1 Banana(BANANAS31) į ILS
0.020318068
1 Banana(BANANAS31) į AOA
Kz5.599157709
1 Banana(BANANAS31) į BHD
.د.ب0.0023072023
1 Banana(BANANAS31) į BMD
$0.0061199
1 Banana(BANANAS31) į DKK
kr0.039044962
1 Banana(BANANAS31) į HNL
L0.160402579
1 Banana(BANANAS31) į MUR
0.27845545
1 Banana(BANANAS31) į NAD
$0.107587842
1 Banana(BANANAS31) į NOK
kr0.060770607
1 Banana(BANANAS31) į NZD
$0.010281432
1 Banana(BANANAS31) į PAB
B/.0.0061199
1 Banana(BANANAS31) į PGK
K0.025948376
1 Banana(BANANAS31) į QAR
ر.ق0.022276436
1 Banana(BANANAS31) į RSD
дин.0.612907985

Banana išteklius

Išsamesnei Banana analizei rekomenduojama baltoji knyga, oficiali svetainė ir kiti leidiniai:

Oficiali Banana svetainė
Blokuoti naršyklę

Žmonės taip pat klausia: Kiti klausimai apie Banana

Kiek Banana(BANANAS31) verta (-as) šiandien?
Dabartinė BANANAS31 kaina USD valiuta yra 0.0061199USD, atnaujinama realiuoju laiku pagal naujausius rinkos duomenis.
Kokia yra dabartinė BANANAS31 į USD kaina?
Dabartinė BANANAS31 kaina USD valiuta yra $ 0.0061199. Norėdami tiksliai konvertuoti tokenus, patikrinkite MEXC konverterį.
Kokia yra Banana rinkos kapitalizacija?
BANANAS31 rinkos kapitalizacija yra $ 61.20MUSD. Rinkos kapitalizacija = dabartinė kaina × apyvartoje esantis kiekis. Tai rodo bendrą tokeno rinkos vertę ir reitingą.
Kiek yra BANANAS31 apyvartoje?
BANANAS31 apyvartoje yra 10.00BUSD.
Kokia buvo aukščiausia visų laikų (ATH) BANANAS31 kaina?
BANANAS31 pasiekė aukščiausią visų laikų (ATH) kainą – 0.05919351623644855USD.
Kokia buvo žemiausia visų laikų (ATL) BANANAS31 kaina?
BANANAS31 pasiekė žemiausią visų laikų (ATL) kainą – 0.000318457851005224USD.
Kokia yra BANANAS31 prekybos apimtis?
24 val. prekybos apimtis BANANAS31 yra $ 90.25KUSD.
Ar BANANAS31 kaina šiais metais kils?
BANANAS31 šiais metais gali pakilti, priklausomai nuo rinkos sąlygų ir projektų plėtros. Peržiūrėkite BANANAS31 kainos prognozę, jei norite išsamesnės analizės.
2025-09-11 10:23:19(UTC+8)

