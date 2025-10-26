Il prezzo in tempo reale di DOWGE oggi è 0.01204 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DJI6930 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DJI6930 su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di DOWGE oggi è 0.01204 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DJI6930 a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DJI6930 su MEXC ora.

Logo DOWGE

Valore DOWGE (DJI6930)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DJI6930:

$0.01204
$0.01204$0.01204
+1.05%1D
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di DOWGE (DJI6930)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:32:08 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di DOWGE (DJI6930) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0115
$ 0.0115$ 0.0115
Min sulle 24h
$ 0.013362
$ 0.013362$ 0.013362
Max sulle 24h

$ 0.0115
$ 0.0115$ 0.0115

$ 0.013362
$ 0.013362$ 0.013362

$ 0.08693921033884658
$ 0.08693921033884658$ 0.08693921033884658

$ 0.000062434482660359
$ 0.000062434482660359$ 0.000062434482660359

-0.36%

+1.05%

+0.90%

+0.90%

Il prezzo in tempo reale di DOWGE (DJI6930) è $ 0.01204. Nelle ultime 24 ore, DJI6930 ha oscillato tra un minimo di $ 0.0115 e un massimo di $ 0.013362, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DJI6930 è $ 0.08693921033884658, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.000062434482660359.

In termini di performance a breve termine, DJI6930 è variato del -0.36% nell'ultima ora, del +1.05% nelle 24 ore e del +0.90% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di DOWGE (DJI6930)

No.1078

$ 12.04M
$ 12.04M$ 12.04M

$ 63.53K
$ 63.53K$ 63.53K

$ 12.04M
$ 12.04M$ 12.04M

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,625
999,978,625 999,978,625

999,978,625
999,978,625 999,978,625

100.00%

SOL

L'attuale capitalizzazione di mercato di DOWGE è $ 12.04M, con un volume di trading nelle 24 ore di $ 63.53K. La fornitura circolante di DJI6930 è 999.98M, con una fornitura totale di 999978625. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 12.04M.

Cronologia dei prezzi di DOWGE (DJI6930) USD

Tieni traccia delle variazioni di prezzo di DOWGE per oggi, 30, 60 e 90 giorni:

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00012511+1.05%
30 giorni$ +0.001639+15.75%
60 giorni$ -0.00994-45.23%
90 giorni$ -0.00796-39.80%
Variazione del prezzo di DOWGE di oggi

Oggi, DJI6930 ha registrato una variazione di $ +0.00012511 (+1.05%), che riflette la sua ultima attività di mercato.

Variazione del prezzo di DOWGE in 30 giorni

Negli ultimi 30 giorni, il prezzo è variato di $ +0.001639 (+15.75%), a dimostrazione della performance a breve termine del token.

Variazione del prezzo di DOWGE in 60 giorni

Espandendo la visualizzazione a 60 giorni, DJI6930 ha registrato una variazione di $ -0.00994 (-45.23%), ottenendo una prospettiva più ampia sulle sue prestazioni.

Variazione del prezzo di DOWGE in 90 giorni

Osservando l'andamento in 90 giorni, il prezzo si è mosso di $ -0.00796 (-39.80%), offrendo informazioni sulla traiettoria a lungo termine del token.

Vuoi scoprire la cronologia dei prezzi e i movimenti dei prezzi di DOWGE (DJI6930)?

Dai subito un'occhiata alla pagina Cronologia dei prezzi di DOWGE.

Che cos'è DOWGE (DJI6930)

$DJI6930 | Capovolgi il Dow. Entra nell'era del Dowge. L'indice delle persone.

DOWGE è disponibile su MEXC e ti offre la comodità di acquistare, fare holding, trasferire e mettere in staking il token direttamente sulla nostra piattaforma. Che tu sia un investitore esperto o un nuovo arrivato nel mondo delle criptovalute, MEXC offre un'interfaccia intuitiva e una varietà di strumenti per gestire i tuoi investimenti di DOWGE in modo efficace. Per informazioni più dettagliate su questo token, ti invitiamo a visitare la nostra pagina di presentazione di asset digitali.

Inoltre, puoi:
- Controllare la disponibilità dello staking di DJI6930 per vedere come puoi guadagnare premi sui tuoi holding.
- Leggere recensioni e analisi su DOWGE sul nostro blog per rimanere informato sulle ultime tendenze del mercato e sui pareri degli esperti.

Le nostre risorse complete sono progettate per rendere la tua esperienza di acquisto di DOWGE fluida e informata, assicurandoti di avere tutti gli strumenti e le conoscenze necessarie per investire in sicurezza.

Previsione del prezzo di DOWGE (USD)

Quanto varrà DOWGE (DJI6930) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset DOWGE (DJI6930) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per DOWGE.

Controlla subito la previsione del prezzo di DOWGE!

Economia del token di DOWGE (DJI6930)

Comprendere l'economia del token di DOWGE (DJI6930) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DJI6930!

Come acquistare DOWGE (DJI6930)

Stai cercando come acquistare DOWGE? Il processo è semplice e senza problemi! Puoi acquistare facilmente DOWGE su MEXC seguendo la nostra guida passo passo Come acquistare. Ti forniamo istruzioni dettagliate e tutorial video, che dimostrano come registrarsi su MEXC e utilizzare le varie e comode opzioni di pagamento disponibili.

DJI6930 in valute locali

1 DOWGE (DJI6930) in VND
316.8326
1 DOWGE (DJI6930) in AUD
A$0.0184212
1 DOWGE (DJI6930) in GBP
0.00903
1 DOWGE (DJI6930) in EUR
0.0103544
1 DOWGE (DJI6930) in USD
$0.01204
1 DOWGE (DJI6930) in MYR
RM0.0508088
1 DOWGE (DJI6930) in TRY
0.5049576
1 DOWGE (DJI6930) in JPY
¥1.83008
1 DOWGE (DJI6930) in ARS
ARS$17.9433324
1 DOWGE (DJI6930) in RUB
0.9585044
1 DOWGE (DJI6930) in INR
1.0572324
1 DOWGE (DJI6930) in IDR
Rp200.6665864
1 DOWGE (DJI6930) in PHP
0.70735
1 DOWGE (DJI6930) in EGP
￡E.0.5732244
1 DOWGE (DJI6930) in BRL
R$0.0647752
1 DOWGE (DJI6930) in CAD
C$0.016856
1 DOWGE (DJI6930) in BDT
1.471288
1 DOWGE (DJI6930) in NGN
17.576594
1 DOWGE (DJI6930) in COP
$46.6665584
1 DOWGE (DJI6930) in ZAR
R.0.2078104
1 DOWGE (DJI6930) in UAH
0.5031516
1 DOWGE (DJI6930) in TZS
T.Sh.29.9502224
1 DOWGE (DJI6930) in VES
Bs2.55248
1 DOWGE (DJI6930) in CLP
$11.32964
1 DOWGE (DJI6930) in PKR
Rs3.3828788
1 DOWGE (DJI6930) in KZT
6.48354
1 DOWGE (DJI6930) in THB
฿0.393106
1 DOWGE (DJI6930) in TWD
NT$0.3713136
1 DOWGE (DJI6930) in AED
د.إ0.0441868
1 DOWGE (DJI6930) in CHF
Fr0.0095116
1 DOWGE (DJI6930) in HKD
HK$0.0934304
1 DOWGE (DJI6930) in AMD
֏4.6111996
1 DOWGE (DJI6930) in MAD
.د.م0.1110088
1 DOWGE (DJI6930) in MXN
$0.222138
1 DOWGE (DJI6930) in SAR
ريال0.04515
1 DOWGE (DJI6930) in ETB
Br1.8181604
1 DOWGE (DJI6930) in KES
KSh1.5554476
1 DOWGE (DJI6930) in JOD
د.أ0.00853636
1 DOWGE (DJI6930) in PLN
0.043946
1 DOWGE (DJI6930) in RON
лв0.0526148
1 DOWGE (DJI6930) in SEK
kr0.113176
1 DOWGE (DJI6930) in BGN
лв0.0202272
1 DOWGE (DJI6930) in HUF
Ft4.038818
1 DOWGE (DJI6930) in CZK
0.2517564
1 DOWGE (DJI6930) in KWD
د.ك0.00368424
1 DOWGE (DJI6930) in ILS
0.0394912
1 DOWGE (DJI6930) in BOB
Bs0.083076
1 DOWGE (DJI6930) in AZN
0.020468
1 DOWGE (DJI6930) in TJS
SM0.1111292
1 DOWGE (DJI6930) in GEL
0.0326284
1 DOWGE (DJI6930) in AOA
Kz11.0458572
1 DOWGE (DJI6930) in BHD
.د.ب0.00452704
1 DOWGE (DJI6930) in BMD
$0.01204
1 DOWGE (DJI6930) in DKK
kr0.0772968
1 DOWGE (DJI6930) in HNL
L0.3147256
1 DOWGE (DJI6930) in MUR
0.5481812
1 DOWGE (DJI6930) in NAD
$0.2078104
1 DOWGE (DJI6930) in NOK
kr0.1205204
1 DOWGE (DJI6930) in NZD
$0.0208292
1 DOWGE (DJI6930) in PAB
B/.0.01204
1 DOWGE (DJI6930) in PGK
K0.0506884
1 DOWGE (DJI6930) in QAR
ر.ق0.0438256
1 DOWGE (DJI6930) in RSD
дин.1.2153176
1 DOWGE (DJI6930) in UZS
soʻm146.8292448
1 DOWGE (DJI6930) in ALL
L0.99932
1 DOWGE (DJI6930) in ANG
ƒ0.0215516
1 DOWGE (DJI6930) in AWG
ƒ0.0215516
1 DOWGE (DJI6930) in BBD
$0.02408
1 DOWGE (DJI6930) in BAM
KM0.0202272
1 DOWGE (DJI6930) in BIF
Fr35.50596
1 DOWGE (DJI6930) in BND
$0.0155316
1 DOWGE (DJI6930) in BSD
$0.01204
1 DOWGE (DJI6930) in JMD
$1.930614
1 DOWGE (DJI6930) in KHR
48.54829
1 DOWGE (DJI6930) in KMF
Fr5.10496
1 DOWGE (DJI6930) in LAK
261.7391252
1 DOWGE (DJI6930) in LKR
රු3.6561868
1 DOWGE (DJI6930) in MDL
L0.2045596
1 DOWGE (DJI6930) in MGA
Ar54.4795552
1 DOWGE (DJI6930) in MOP
P0.09632
1 DOWGE (DJI6930) in MVR
0.184212
1 DOWGE (DJI6930) in MWK
MK20.9027644
1 DOWGE (DJI6930) in MZN
MT0.769356
1 DOWGE (DJI6930) in NPR
रु1.6902956
1 DOWGE (DJI6930) in PYG
85.38768
1 DOWGE (DJI6930) in RWF
Fr17.44596
1 DOWGE (DJI6930) in SBD
$0.0989688
1 DOWGE (DJI6930) in SCR
0.1683192
1 DOWGE (DJI6930) in SRD
$0.4778676
1 DOWGE (DJI6930) in SVC
$0.1052296
1 DOWGE (DJI6930) in SZL
L0.2081716
1 DOWGE (DJI6930) in TMT
m0.0422604
1 DOWGE (DJI6930) in TND
د.ت0.03528924
1 DOWGE (DJI6930) in TTD
$0.0816312
1 DOWGE (DJI6930) in UGX
Sh41.94736
1 DOWGE (DJI6930) in XAF
Fr6.79056
1 DOWGE (DJI6930) in XCD
$0.032508
1 DOWGE (DJI6930) in XOF
Fr6.79056
1 DOWGE (DJI6930) in XPF
Fr1.22808
1 DOWGE (DJI6930) in BWP
P0.1718108
1 DOWGE (DJI6930) in BZD
$0.0242004
1 DOWGE (DJI6930) in CVE
$1.1466896
1 DOWGE (DJI6930) in DJF
Fr2.13108
1 DOWGE (DJI6930) in DOP
$0.7667072
1 DOWGE (DJI6930) in DZD
د.ج1.5672468
1 DOWGE (DJI6930) in FJD
$0.0273308
1 DOWGE (DJI6930) in GNF
Fr104.6878
1 DOWGE (DJI6930) in GTQ
Q0.092106
1 DOWGE (DJI6930) in GYD
$2.518768
1 DOWGE (DJI6930) in ISK
kr1.48092

Per una comprensione più approfondita di DOWGE, valuta la possibilità di esplorare risorse aggiuntive come il whitepaper, il sito web ufficiale e altre pubblicazioni:

Sito ufficiale DOWGE
Block Explorer

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo DOWGE

Quanto vale oggi DOWGE (DJI6930)?
Il prezzo in tempo reale di DJI6930 in USD è 0.01204 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DJI6930 in USD?
Il prezzo attuale di DJI6930 in USD è $ 0.01204. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di DOWGE?
La capitalizzazione di mercato per DJI6930 è $ 12.04M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DJI6930?
La fornitura circolante di DJI6930 è 999.98M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DJI6930?
DJI6930 ha raggiunto un prezzo ATH di 0.08693921033884658 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DJI6930?
DJI6930 ha visto un prezzo ATL di 0.000062434482660359 USD.
Qual è il volume di trading di DJI6930?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DJI6930 è $ 63.53K USD.
DJI6930 salirà quest'anno?
DJI6930 potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DJI6930 per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 03:32:08 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di DOWGE (DJI6930)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

