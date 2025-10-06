TőzsdeDEX+
A(z) élő Trading Payment ár ma 0.09 USD. Kövesd nyomon a(z) TPTU USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) TPTU ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: TPTU

TPTU árinformációk

Mi a(z) TPTU

TPTU hivatalos webhely

TPTU tokenomikai adatai

TPTU árelőrejelzés

TPTU előzmények

TPTU Vásárlási útmutató

TPTU-fiat valutaváltó

TPTU spot

Piac előtti

Bevételszerzés

Airdrop+

Hírek

Blog

Tanulás

Trading Payment Logó

Trading Payment árfolyam(TPTU)

1 TPTU-USD élő ár:

$0.09
$0.09$0.09
0.00%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:28:19 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.09
$ 0.09$ 0.09
24h alacsony
$ 0.091
$ 0.091$ 0.091
24h magas

$ 0.09
$ 0.09$ 0.09

$ 0.091
$ 0.091$ 0.091

--
----

--
----

0.00%

0.00%

-10.00%

-10.00%

Trading Payment (TPTU) valós idejű ár: $ 0.09. Az elmúlt 24 órában, a(z)TPTU legalacsonyabb ára $ 0.09, legmagasabb ára pedig $ 0.091 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) TPTU valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) TPTU változása a következő volt: 0.00% az elmúlt órában, 0.00% az elmúlt 24 órában, és -10.00% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Trading Payment (TPTU) piaci információk

--
----

$ 783.17
$ 783.17$ 783.17

$ 540.00K
$ 540.00K$ 540.00K

--
----

6,000,000
6,000,000 6,000,000

SMART

A(z) Trading Payment jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 783.17. A(z) TPTU keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 6000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 540.00K.

Trading Payment (TPTU) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Trading Payment mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ 00.00%
30 nap$ -1.113-92.52%
60 nap$ -1.054-92.14%
90 nap$ -1.016-91.87%
Trading Payment árváltozása ma

A mai napon a(z) TPTU ára $ 0 (0.00%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Trading Payment 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -1.113 (-92.52%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Trading Payment 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) TPTU ára $ -1.054 (-92.14%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Trading Payment 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -1.016 (-91.87%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Trading Payment (TPTU) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Trading Payment árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Trading Payment (TPTU)

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Trading Payment befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd TPTU a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Trading Payment a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Trading Payment vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Trading Payment árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Trading Payment (TPTU) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Trading Payment (TPTU) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Trading Payment rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Trading Payment árelőrejelzését most!

Trading Payment (TPTU) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Trading Payment (TPTU) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) TPTU token kapcsán!

Hogyan vásárolj Trading Payment (TPTU)

A következőt szeretnél vásárolni: Trading Payment? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Trading Payment eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

TPTU helyi valutákra

1 Trading Payment(TPTU) - VND
2,368.35
1 Trading Payment(TPTU) - AUD
A$0.1368
1 Trading Payment(TPTU) - GBP
0.0684
1 Trading Payment(TPTU) - EUR
0.0774
1 Trading Payment(TPTU) - USD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) - MYR
RM0.3771
1 Trading Payment(TPTU) - TRY
3.7854
1 Trading Payment(TPTU) - JPY
¥13.86
1 Trading Payment(TPTU) - ARS
ARS$130.4343
1 Trading Payment(TPTU) - RUB
7.2819
1 Trading Payment(TPTU) - INR
8.0019
1 Trading Payment(TPTU) - IDR
Rp1,499.9994
1 Trading Payment(TPTU) - PHP
5.2974
1 Trading Payment(TPTU) - EGP
￡E.4.2579
1 Trading Payment(TPTU) - BRL
R$0.4833
1 Trading Payment(TPTU) - CAD
C$0.126
1 Trading Payment(TPTU) - BDT
10.9674
1 Trading Payment(TPTU) - NGN
130.0572
1 Trading Payment(TPTU) - COP
$348.8364
1 Trading Payment(TPTU) - ZAR
R.1.5606
1 Trading Payment(TPTU) - UAH
3.7611
1 Trading Payment(TPTU) - TZS
T.Sh.220.5882
1 Trading Payment(TPTU) - VES
Bs19.89
1 Trading Payment(TPTU) - CLP
$84.6
1 Trading Payment(TPTU) - PKR
Rs25.3872
1 Trading Payment(TPTU) - KZT
47.5182
1 Trading Payment(TPTU) - THB
฿2.9214
1 Trading Payment(TPTU) - TWD
NT$2.7702
1 Trading Payment(TPTU) - AED
د.إ0.3303
1 Trading Payment(TPTU) - CHF
Fr0.072
1 Trading Payment(TPTU) - HKD
HK$0.6993
1 Trading Payment(TPTU) - AMD
֏34.3503
1 Trading Payment(TPTU) - MAD
.د.م0.8316
1 Trading Payment(TPTU) - MXN
$1.6704
1 Trading Payment(TPTU) - SAR
ريال0.3366
1 Trading Payment(TPTU) - ETB
Br13.8285
1 Trading Payment(TPTU) - KES
KSh11.5947
1 Trading Payment(TPTU) - JOD
د.أ0.06381
1 Trading Payment(TPTU) - PLN
0.3321
1 Trading Payment(TPTU) - RON
лв0.3969
1 Trading Payment(TPTU) - SEK
kr0.855
1 Trading Payment(TPTU) - BGN
лв0.1521
1 Trading Payment(TPTU) - HUF
Ft30.2922
1 Trading Payment(TPTU) - CZK
1.9008
1 Trading Payment(TPTU) - KWD
د.ك0.02754
1 Trading Payment(TPTU) - ILS
0.2925
1 Trading Payment(TPTU) - BOB
Bs0.6201
1 Trading Payment(TPTU) - AZN
0.153
1 Trading Payment(TPTU) - TJS
SM0.8262
1 Trading Payment(TPTU) - GEL
0.2439
1 Trading Payment(TPTU) - AOA
Kz82.3419
1 Trading Payment(TPTU) - BHD
.د.ب0.03375
1 Trading Payment(TPTU) - BMD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) - DKK
kr0.5832
1 Trading Payment(TPTU) - HNL
L2.3607
1 Trading Payment(TPTU) - MUR
4.1166
1 Trading Payment(TPTU) - NAD
$1.5561
1 Trading Payment(TPTU) - NOK
kr0.9108
1 Trading Payment(TPTU) - NZD
$0.1566
1 Trading Payment(TPTU) - PAB
B/.0.09
1 Trading Payment(TPTU) - PGK
K0.378
1 Trading Payment(TPTU) - QAR
ر.ق0.3267
1 Trading Payment(TPTU) - RSD
дин.9.1035
1 Trading Payment(TPTU) - UZS
soʻm1,084.3371
1 Trading Payment(TPTU) - ALL
L7.5141
1 Trading Payment(TPTU) - ANG
ƒ0.1611
1 Trading Payment(TPTU) - AWG
ƒ0.1611
1 Trading Payment(TPTU) - BBD
$0.18
1 Trading Payment(TPTU) - BAM
KM0.1512
1 Trading Payment(TPTU) - BIF
Fr263.88
1 Trading Payment(TPTU) - BND
$0.1161
1 Trading Payment(TPTU) - BSD
$0.09
1 Trading Payment(TPTU) - JMD
$14.4045
1 Trading Payment(TPTU) - KHR
360
1 Trading Payment(TPTU) - KMF
Fr38.34
1 Trading Payment(TPTU) - LAK
1,956.5217
1 Trading Payment(TPTU) - LKR
රු27.3222
1 Trading Payment(TPTU) - MDL
L1.5264
1 Trading Payment(TPTU) - MGA
Ar403.587
1 Trading Payment(TPTU) - MOP
P0.7182
1 Trading Payment(TPTU) - MVR
1.377
1 Trading Payment(TPTU) - MWK
MK155.709
1 Trading Payment(TPTU) - MZN
MT5.751
1 Trading Payment(TPTU) - NPR
रु12.7296
1 Trading Payment(TPTU) - PYG
633.78
1 Trading Payment(TPTU) - RWF
Fr130.41
1 Trading Payment(TPTU) - SBD
$0.7407
1 Trading Payment(TPTU) - SCR
1.2996
1 Trading Payment(TPTU) - SRD
$3.465
1 Trading Payment(TPTU) - SVC
$0.7848
1 Trading Payment(TPTU) - SZL
L1.5552
1 Trading Payment(TPTU) - TMT
m0.315
1 Trading Payment(TPTU) - TND
د.ت0.2646
1 Trading Payment(TPTU) - TTD
$0.6075
1 Trading Payment(TPTU) - UGX
Sh312.48
1 Trading Payment(TPTU) - XAF
Fr51.21
1 Trading Payment(TPTU) - XCD
$0.243
1 Trading Payment(TPTU) - XOF
Fr51.21
1 Trading Payment(TPTU) - XPF
Fr9.27
1 Trading Payment(TPTU) - BWP
P1.2051
1 Trading Payment(TPTU) - BZD
$0.18
1 Trading Payment(TPTU) - CVE
$8.5743
1 Trading Payment(TPTU) - DJF
Fr15.93
1 Trading Payment(TPTU) - DOP
$5.7663
1 Trading Payment(TPTU) - DZD
د.ج11.6595
1 Trading Payment(TPTU) - FJD
$0.2061
1 Trading Payment(TPTU) - GNF
Fr782.55
1 Trading Payment(TPTU) - GTQ
Q0.6876
1 Trading Payment(TPTU) - GYD
$18.7767
1 Trading Payment(TPTU) - ISK
kr11.25

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Trading Payment

Mennyit ér ma a(z) Trading Payment (TPTU)?
A(z) élő TPTU ár a(z) USD esetében 0.09 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) TPTU ára a(z) USD esetében?
A(z) TPTU jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.09. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Trading Payment piaci plafonja?
A(z) TPTU piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) TPTU keringésben lévő tokenszáma?
A(z) TPTU keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) TPTU mindenkori legmagasabb ára?
A(z) TPTU mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) TPTU mindenkori legmagasabb ár?
A(z) TPTU mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) TPTU kereskedési volumene?
A(z) TPTU élő 24 órás kereskedési volumene $ 783.17 USD.
A(z) TPTU ára emelkedni fog idén?
A(z) TPTU a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) TPTU árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 09:28:19 (UTC+8)

