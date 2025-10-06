TőzsdeDEX+
A(z) élő Griffin AI ár ma 0.006949 USD. Kövesd nyomon a(z) GAIN USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) GAIN ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

További információk a következőről: GAIN

GAIN árinformációk

Mi a(z) GAIN

GAIN fehér könyv

GAIN hivatalos webhely

GAIN tokenomikai adatai

GAIN árelőrejelzés

GAIN előzmények

GAIN Vásárlási útmutató

GAIN-fiat valutaváltó

GAIN spot

GAIN USDT-M futuresügyletek

Griffin AI Logó

Griffin AI árfolyam(GAIN)

1 GAIN-USD élő ár:

$0.006949
+0.87%1D
USD
Griffin AI (GAIN) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:17 (UTC+8)

Griffin AI (GAIN) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 0.006669
24h alacsony
$ 0.007348
24h magas

$ 0.006669
$ 0.007348
--
--
+0.37%

+0.87%

-11.03%

-11.03%

Griffin AI (GAIN) valós idejű ár: $ 0.006949. Az elmúlt 24 órában, a(z)GAIN legalacsonyabb ára $ 0.006669, legmagasabb ára pedig $ 0.007348 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) GAIN valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) GAIN változása a következő volt: +0.37% az elmúlt órában, +0.87% az elmúlt 24 órában, és -11.03% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

Griffin AI (GAIN) piaci információk

--
$ 33.53K
$ 33.53K$ 33.53K

$ 6.95M
$ 6.95M$ 6.95M

--
1,000,000,000
BSC

A(z) Griffin AI jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 33.53K. A(z) GAIN keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 1000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 6.95M.

Griffin AI (GAIN) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a Griffin AI mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.00005993+0.87%
30 nap$ -0.012851-64.91%
60 nap$ -0.013051-65.26%
90 nap$ -0.013051-65.26%
Griffin AI árváltozása ma

A mai napon a(z) GAIN ára $ +0.00005993 (+0.87%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

Griffin AI 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ -0.012851 (-64.91%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

Griffin AI 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) GAIN ára $ -0.013051 (-65.26%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

Griffin AI 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ -0.013051 (-65.26%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) Griffin AI (GAIN) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) Griffin AI árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) Griffin AI (GAIN)

Griffin AI is the fastest-growing no-code agent builder for DeFi, powering more than 15,000 live agents. Its key differentiator is simple: agents that actually work—like the Transaction Execution Agent (TEA), which executes swaps and yield strategies seamlessly across major chains and wallets. Built and run by a star engineering team led by Oliver Feldmeier, who founded one of Europe’s first regulated digital asset exchanges and took it public in a $100M NASDAQ IPO, Griffin AI combines proven leadership with deep technical execution. The project is addressing a $1 trillion DeFi market, where 95% of projects lack AI capabilities, by delivering superintelligent agents that operate directly on-chain. Griffin AI agents are already integrated with and trusted by BNB Chain, NEAR Protocol, Cardano Foundation, Arbitrum, 1inch, Uniswap, and Bithumb’s Burrito Wallet, with more tier-one projects joining the ecosystem. At the core of this future is $GAIN, Griffin AI’s native token—the gas of agentic DeFi and one of the biggest opportunities in crypto today.

Griffin AI elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál Griffin AI befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd GAIN a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről Griffin AI a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a Griffin AI vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

Griffin AI árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) Griffin AI (GAIN) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) Griffin AI (GAIN) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) Griffin AI rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) Griffin AI árelőrejelzését most!

Griffin AI (GAIN) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) Griffin AI (GAIN) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) GAIN token kapcsán!

Hogyan vásárolj Griffin AI (GAIN)

A következőt szeretnél vásárolni: Griffin AI? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz Griffin AI eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

GAIN helyi valutákra

Griffin AI Forrás

A(z) Griffin AI alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos Griffin AI Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések Griffin AI

Mennyit ér ma a(z) Griffin AI (GAIN)?
A(z) élő GAIN ár a(z) USD esetében 0.006949 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) GAIN ára a(z) USD esetében?
A(z) GAIN jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 0.006949. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) Griffin AI piaci plafonja?
A(z) GAIN piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) GAIN keringésben lévő tokenszáma?
A(z) GAIN keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) GAIN mindenkori legmagasabb ára?
A(z) GAIN mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) GAIN mindenkori legmagasabb ár?
A(z) GAIN mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) GAIN kereskedési volumene?
A(z) GAIN élő 24 órás kereskedési volumene $ 33.53K USD.
A(z) GAIN ára emelkedni fog idén?
A(z) GAIN a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) GAIN árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:59:17 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

