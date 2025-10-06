TőzsdeDEX+
A(z) élő ATLA ár ma 55.9136 USD. Kövesd nyomon a(z) ATLA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ATLA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.A(z) élő ATLA ár ma 55.9136 USD. Kövesd nyomon a(z) ATLA USD szerinti árfrissítéseit, az élő diagramokat, a piaci plafont, a 24 órás volument és sok mást. Fedezd fel a(z) ATLA ártrendjeit könnyedén a MEXC segítségével.

ATLA árfolyam(ATLA)

1 ATLA-USD élő ár:

$55.9136
$55.9136$55.9136
+0.80%1D
USD
ATLA (ATLA) Élő árdiagram
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:26 (UTC+8)

ATLA (ATLA) árinformáció (USD)

24 órás árváltozási tartomány:
$ 54.9998
$ 54.9998$ 54.9998
24h alacsony
$ 57.4105
$ 57.4105$ 57.4105
24h magas

$ 54.9998
$ 54.9998$ 54.9998

$ 57.4105
$ 57.4105$ 57.4105

--
----

--
----

-1.14%

+0.80%

-3.85%

-3.85%

ATLA (ATLA) valós idejű ár: $ 55.9136. Az elmúlt 24 órában, a(z)ATLA legalacsonyabb ára $ 54.9998, legmagasabb ára pedig $ 57.4105 volt, így aktív piaci volatilitást mutatott. A(z) ATLA valaha volt legmagasabb ára --, valaha volt legalacsonyabb ára pedig -- volt.

A rövid távú teljesítményt tekintve a(z) ATLA változása a következő volt: -1.14% az elmúlt órában, +0.80% az elmúlt 24 órában, és -3.85% az elmúlt 7 napban. Ez gyors áttekintést nyújt a legfrissebb árfolyamtrendekről és a MEXC piaci dinamikájáról.

ATLA (ATLA) piaci információk

--
----

$ 7.42M
$ 7.42M$ 7.42M

$ 167.74B
$ 167.74B$ 167.74B

--
----

3,000,000,000
3,000,000,000 3,000,000,000

ATLETA

A(z) ATLA jelenlegi piaci plafonja --, és a 24 órás kereskedési volumene $ 7.42M. A(z) ATLA keringésben lévő tokenszáma --, és a teljes tokenszám 3000000000. A teljes hígított értékelés (FDV) $ 167.74B.

ATLA (ATLA) árelőzmények USD

Kövesd nyomon a ATLA mai, 30 napos, 60 napos és 90 napos árváltozásokat:

IdőszakVáltozás (USD)Változás (%)
Ma$ +0.443759+0.80%
30 nap$ +20.8041+59.25%
60 nap$ +30.3903+119.06%
90 nap$ +55.7886+44,630.88%
ATLA árváltozása ma

A mai napon a(z) ATLA ára $ +0.443759 (+0.80%) értékben változott. Ez a legutóbbi, hozzá kapcsolódó piaci aktivitást jelzi.

ATLA 30 napos árváltozása

Az elmúlt 30 napban a(z) $ +20.8041 (+59.25%) ára értékben változott. Ez a token rövid távú teljesítményét jelzi.

ATLA 60 napos árváltozása

Ha 60 napra bővítjük a nézetet, a(z) ATLA ára $ +30.3903 (+119.06%) értékben változott. Ez mélyebb betekintést enged a teljesítményébe.

ATLA 90 napos árváltozása

A 90 napos trendet vizsgálva az ár $ +55.7886 (+44,630.88%) értékben változott. Ez betekintést enged a token árának hosszú távú alakulásába.

Szeretnéd megismerni a(z) ATLA (ATLA) eddigi árelőzményeit és ármozgásait?

Keresd fel a(z) ATLA árelőzmények oldalt most.

Mi a(z) ATLA (ATLA)

The modular, multi-layer, EVM-compatible, smart contract platform & blockchain network that emphasizes security & decentralization, while maintinaing scalability & interoperability. ATLETA is infrastructure designed to protect and accelerate the digitization of sports, tokenization of analogue goods, and transformation of the Sports markets from private, to public ones. Written in RUST & built with the Substrate Framework, ATLETA inherits a multitude of battle tested tech-economic primitives that enable higher transactional efficiency, settlement guarantees, & broader programming paradigms than alternative public networks.

ATLA elérhető a MEXC-n, így kényelmesen vásárolhatja meg, tarthatja, átruházhatja és megteheti a token közvetlenül a platformunkon. Akár tapasztalt befektető, akár újonc vagy a kriptovaluták világában, a MEXC felhasználóbarát felületet és különféle eszközöket kínál ATLA befektetéseid hatékony kezeléséhez. A tokennel kapcsolatos részletesebb információkért látogasd meg a digitális eszközöket bemutatkozó oldalunkat.

Ezenkívül a következőket teheti:
- Ellenőrizd ATLA a stakelés elérhetőségét,hogy megtudd, hogyan szerezhetsz jutalmakat az állományokért.
- Olvass véleményeket és elemzéseket erről ATLA a blogunkon, hogy tájékozódj a legújabb piaci trendekről és szakértői betekintésekről.

Átfogó erőforrásainkat úgy alakítottuk ki, hogy zökkenőmentessé és megalapozottá tegyük a ATLA vásárlási élményt, biztosítva ezzel, hogy rendelkezz minden eszközzel és tudással a magabiztos befektetéshez.

ATLA árelőrejelzés (USD)

Mennyit fog érni a(z) ATLA (ATLA) USD pénznemben holnap, a jövő héten vagy a jövő hónapban? Mennyit érhet a(z) ATLA (ATLA) 2025-ben, 2026-ban, 2027-ben, 2028-ban - vagy akár 10 vagy 20 év múlva? Használd az árelőrejelzési eszközünket, hogy megismerd a(z) ATLA rövid és hosszú távú előrejelzéseit.

Ellenőrizd a(z) ATLA árelőrejelzését most!

ATLA (ATLA) tokenomikai adatai

Ha tokenomikai adatokat ismersz meg a(z) ATLA (ATLA) kapcsán, mélyebb betekintést nyerhetsz a token hosszú távú értékébe és növekedési potenciáljába. A tokenomika a tokenek elosztásának módjától kezdve egészen a kínálat kezeléséig feltárja a projekt alapvető gazdasági szerkezetét. Akár most rögtön átfogó tokenomikai adatokat ismerhetsz meg a(z) ATLA token kapcsán!

Hogyan vásárolj ATLA (ATLA)

A következőt szeretnél vásárolni: ATLA? A folyamat egyszerű és problémamentes! Könnyedén vásárolhatsz ATLA eszközt a MEXC-en, ha követed a vásárlás menetet bemutató útmutatónkat. Részletes útmutatásokat és oktatóvideókat biztosítunk, melyek bemutatják, hogyan regisztrálhatsz a MEXC-re, és hogyan használhatod a különféle kényelmes fizetési lehetőségeket.

ATLA helyi valutákra

ATLA Forrás

A(z) ATLA alaposabb megértéséhez fontolja meg további források, például a tanulmány, a hivatalos webhely és más kiadványok felkutatását:

Fehér könyv
Hivatalos ATLA Weboldal
Block Explorer

Az emberek azt is kérdezik: Egyéb kérdések ATLA

Mennyit ér ma a(z) ATLA (ATLA)?
A(z) élő ATLA ár a(z) USD esetében 55.9136 USD, amely valós időben frissül a legújabb piaci adatok alapján.
Mi a(z) ATLA ára a(z) USD esetében?
A(z) ATLA jelenlegi ára a(z) USD esetében $ 55.9136. Keresd fel a MEXC-átváltót a pontos tokenátváltásokért.
Mi a(z) ATLA piaci plafonja?
A(z) ATLA piaci plafonja -- USD. Piaci plafon = jelenlegi ár × keringésben lévő tokenszám. A token teljes piaci értékét és rangsorát jelzi.
Mi a(z) ATLA keringésben lévő tokenszáma?
A(z) ATLA keringésben lévő tokenszáma -- USD.
Mi volt a(z) ATLA mindenkori legmagasabb ára?
A(z) ATLA mindenkori legmagasabb ára -- USD.
Mi volt a(z) ATLA mindenkori legmagasabb ár?
A(z) ATLA mindenkori legalacsonyabb ára -- USD.
Mekkora a(z) ATLA kereskedési volumene?
A(z) ATLA élő 24 órás kereskedési volumene $ 7.42M USD.
A(z) ATLA ára emelkedni fog idén?
A(z) ATLA a piaci feltételek és a projektfejlődés függvényében idén magasabbra emelkedhet. Keresd fel a(z) ATLA árelőrejelzését a részletesebb elemzésért.
Utolsó frissítés: 2025-11-03 08:43:26 (UTC+8)

Jogi nyilatkozat

A kriptovaluták árai nagy piaci kockázatoknak és áringadozásoknak vannak kitéve. Olyan projektekbe és termékekbe kell befektetned, melyeket ismersz, és tisztában vagy az azzal járó kockázatokkal. Alaposan mérlegeld befektetési tapasztalatod, pénzügyi helyzeted, befektetési céljaidat és kockázattűrő képességed, és minden befektetés előtt konzultálj független pénzügyi tanácsadóval. Ez az anyag nem értelmezhető pénzügyi tanácsként. A múltbeli hozam nem megbízható mutatója a jövőbeli hozamnak. A befektetésed értéke csökkenhet és emelkedhet is, és előfordulhat, hogy nem kapod vissza a befektetett összeget. Kizárólag Te felelsz a befektetési döntéseidért. A MEXC nem vállal felelősséget az esetleges veszteségekért. További információkért tekintsd meg a Felhasználási feltételeket és a Kockázati figyelmeztetést. Vedd figyelembe, hogy a fent említett kriptovalutára vonatkozó, itt bemutatott adatok (például a jelenlegi élő ára) harmadik féltől származó forrásokon alapulnak. Ezeket „ahogy vannak” alapon és kizárólag tájékoztatási célból jelenítjük meg, mindenféle nyilatkozat vagy garancia nélkül. A harmadik felek webhelyeire mutató linkek szintén nem tartoznak a MEXC ellenőrzése alá. A MEXC nem vállal felelősséget az ilyen harmadik felek webhelyeinek és azok tartalmának megbízhatóságáért és pontosságáért.

