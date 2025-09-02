Više o VRSC

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Verus (VRSC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:54:28 (UTC+8)

Verus (VRSC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.67
$ 1.67$ 1.67
24-satna najniža cijena
$ 1.8
$ 1.8$ 1.8
24-satna najviša cijena

$ 1.67
$ 1.67$ 1.67

$ 1.8
$ 1.8$ 1.8

$ 6.74
$ 6.74$ 6.74

$ 0.00177843
$ 0.00177843$ 0.00177843

-1.57%

+0.87%

-10.90%

-10.90%

Verus (VRSC) cijena u stvarnom vremenu je $1.76. Tijekom protekla 24 sata, VRSCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.67 i najviše cijene $ 1.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VRSC je $ 6.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00177843.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VRSC se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +0.87% u posljednjih 24 sata i -10.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Verus (VRSC)

$ 139.63M
$ 139.63M$ 139.63M

--
----

$ 139.63M
$ 139.63M$ 139.63M

79.24M
79.24M 79.24M

79,244,199.48746221
79,244,199.48746221 79,244,199.48746221

Trenutačna tržišna kapitalizacija Verus je $ 139.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VRSC je 79.24M, s ukupnom količinom od 79244199.48746221. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 139.63M.

Verus (VRSC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Verus u USD iznosila je $ +0.01518808.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Verus u USD iznosila je $ -0.3443010560.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Verus u USD iznosila je $ -0.3772554720.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Verus u USD iznosila je $ -0.896915606833298.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.01518808+0.87%
30 dana$ -0.3443010560-19.56%
60 dana$ -0.3772554720-21.43%
90 dana$ -0.896915606833298-33.75%

Što je Verus (VRSC)

Verus Coin aims to be the world's most advanced technology, zero knowledge privacy-enabling blockchain, Verus Coin brings Sapling performance and zero knowledge features to an intelligent system with a completely unique, combined proof of stake/proof of work consensus algorithm that solves the nothing at stake problem. With this and its approach towards CPU mining and ASICs, Verus Coin may also be the most naturally decentralizing and attack resistant blockchain to exist. Over and above its leading privacy, interchain contracts, and security features, Verus Coin's next steps include automated provisioning of public blockchains as a service, using the same technology that Verus developers created and used to solve the ""nothing at stake"" problem. At that point, the first applications that will allow provisioning of chains on their behalf will be polls and elections. Verus introduces a new consensus algorithm called Proof of Power, a 50% PoW / 50% PoS algorithm, which solves theoretical weaknesses in other PoS systems, and is provably immune to 51% hash attacks, making Verus one of, if not the most, double-spend resistant public blockchain(s) running. With its groundbreaking consensus protocol, Verus also uses a unique hash algorithm, VerusHash, a quantum secure hash algorithm that is near-equally mineable on both CPUs and GPUs. The Verus Coin’s project vision includes automatically provisioned public blockchains as a service. Verus was a no-ICO, no-premine, 100% fairly launched community project.

Resurs Verus (VRSC)

Službena web-stranica

Verus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Verus (VRSC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Verus (VRSC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Verus.

Provjerite Verus predviđanje cijene sada!

VRSC u lokalnim valutama

Verus (VRSC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Verus (VRSC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VRSC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Verus (VRSC)

Koliko Verus (VRSC) vrijedi danas?
Cijena VRSC uživo u USD je 1.76 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VRSC u USD?
Trenutačna cijena VRSC u USD je $ 1.76. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Verus?
Tržišna kapitalizacija za VRSC je $ 139.63M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VRSC?
Količina u optjecaju za VRSC je 79.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VRSC?
VRSC je postigao ATH cijenu od 6.74 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VRSC?
VRSC je vidio ATL cijenu od 0.00177843 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VRSC?
24-satni obujam trgovanja za VRSC je -- USD.
Hoće li VRSC još narasti ove godine?
VRSC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VRSC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.