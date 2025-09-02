Verus (VRSC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 1.67 24-satna najviša cijena $ 1.8 Najviša cijena ikada $ 6.74 Najniža cijena $ 0.00177843 Promjena cijene (1H) -1.57% Promjena cijene (1D) +0.87% Promjena cijene (7D) -10.90%

Verus (VRSC) cijena u stvarnom vremenu je $1.76. Tijekom protekla 24 sata, VRSCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.67 i najviše cijene $ 1.8, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VRSC je $ 6.74, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00177843.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VRSC se promijenio za -1.57% u posljednjih sat vremena, +0.87% u posljednjih 24 sata i -10.90% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Verus (VRSC)

Tržišna kapitalizacija $ 139.63M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 139.63M Količina u optjecaju 79.24M Ukupna količina 79,244,199.48746221

Trenutačna tržišna kapitalizacija Verus je $ 139.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju VRSC je 79.24M, s ukupnom količinom od 79244199.48746221. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 139.63M.