Spike (SPIKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -1.24% Promjena cijene (7D) -6.17% Promjena cijene (7D) -6.17%

Spike (SPIKE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, SPIKEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SPIKE je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SPIKE se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -1.24% u posljednjih 24 sata i -6.17% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Spike (SPIKE)

Tržišna kapitalizacija $ 205.17K$ 205.17K $ 205.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 205.17K$ 205.17K $ 205.17K Količina u optjecaju 395.67B 395.67B 395.67B Ukupna količina 395,670,320,554.5286 395,670,320,554.5286 395,670,320,554.5286

Trenutačna tržišna kapitalizacija Spike je $ 205.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SPIKE je 395.67B, s ukupnom količinom od 395670320554.5286. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 205.17K.