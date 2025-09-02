Roaring Kitty (ROAR) Informacije o cijeni (USD)

Roaring Kitty (ROAR) cijena u stvarnom vremenu je $0.00637713. Tijekom protekla 24 sata, ROARtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00594733 i najviše cijene $ 0.00640884, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROAR je $ 0.01512515, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROAR se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, -0.28% u posljednjih 24 sata i +2.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Roaring Kitty (ROAR)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Roaring Kitty je $ 6.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROAR je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.38M.