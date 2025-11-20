QPAY Cijena danas

Trenutačna cijena QPAY (QPAY) danas je --, s promjenom od 47.13% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije QPAY u USD je -- po QPAY.

QPAY trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 90,313, s količinom u optjecaju od 1.00B QPAY. Tijekom posljednja 24 sata, QPAY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00229527, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, QPAY se kretao -0.58% u posljednjem satu i +20.94% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu QPAY (QPAY)

Tržišna kapitalizacija $ 90.31K$ 90.31K $ 90.31K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.31K$ 90.31K $ 90.31K Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

