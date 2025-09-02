Više o POWR

Powerledger Cijena (POWR)

Neuvršten

1 POWR u USD cijena uživo:

$0.158168
$0.158168$0.158168
-1.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Powerledger (POWR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:35:55 (UTC+8)

Powerledger (POWR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.153196
$ 0.153196$ 0.153196
24-satna najniža cijena
$ 0.162177
$ 0.162177$ 0.162177
24-satna najviša cijena

$ 0.153196
$ 0.153196$ 0.153196

$ 0.162177
$ 0.162177$ 0.162177

$ 1.89
$ 1.89$ 1.89

$ 0.03262537
$ 0.03262537$ 0.03262537

+0.02%

-1.64%

-1.16%

-1.16%

Powerledger (POWR) cijena u stvarnom vremenu je $0.158107. Tijekom protekla 24 sata, POWRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.153196 i najviše cijene $ 0.162177, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POWR je $ 1.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03262537.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POWR se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Powerledger (POWR)

$ 83.80M
$ 83.80M$ 83.80M

--
----

$ 158.11M
$ 158.11M$ 158.11M

529.76M
529.76M 529.76M

999,506,122.99937
999,506,122.99937 999,506,122.99937

Trenutačna tržišna kapitalizacija Powerledger je $ 83.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POWR je 529.76M, s ukupnom količinom od 999506122.99937. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.11M.

Powerledger (POWR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Powerledger u USD iznosila je $ -0.0026478834377742.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Powerledger u USD iznosila je $ -0.0042531099.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Powerledger u USD iznosila je $ +0.0040705121.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Powerledger u USD iznosila je $ -0.0105846583509917.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0026478834377742-1.64%
30 dana$ -0.0042531099-2.69%
60 dana$ +0.0040705121+2.57%
90 dana$ -0.0105846583509917-6.27%

Što je Powerledger (POWR)

Powerledger (POWR) is a technology company that builds software for distributed and decentralised energy markets for a sustainable future. It has developed a blockchain-based platform that enables the tracking and trading of energy, flexibility services and environmental commodities. Its goal is to provide the platform for a fully modernised, market-driven grid that offers consumers a choice in their energy while driving the democratisation of power. Headquartered in Zug, Switzerland, Powerledger operates in more than 10 countries. Powerledger operates on two blockchain layers; the POWR token is issued on Ethereum as an ERC-20 token, and the Powerledger blockchain - a native Solana based blockchain to process energy transactions on a more scalable network. The POWR token is an ERC-20 token that acts as a licence required for businesses such as; utilities, renewable energy operators, microgrids, companies committed to 100% renewable energy and property developers to access Powerledger’s platform, and will be able to be used to pay for transactions on the Powerledger blockchain in future. In 2015, 30 countries had reached grid parity, meaning that the price of solar-generated energy was equal to or less than the cost of local retail electricity. Powerledger combines renewable energy and blockchain technology to offer energy solutions that are cheaper and more sustainable than traditional energy alternatives. Powerledger was founded in 2016 to solve a pressing problem: Energy that comes from solar and wind is intermittent and lacks the steady quality that fossil fuels provide, and this causes problems for the grid. Powerledger’s approach was to create a highly agile market that could help regulate this intermittency and start to create a transition to a more responsive, distributed network with better storage. Powerledger’s software is used by utilities and large corporations to track, trace, and trade every kilowatt of energy to improve grid stability.

Powerledger Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Powerledger (POWR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Powerledger (POWR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Powerledger.

Provjerite Powerledger predviđanje cijene sada!

POWR u lokalnim valutama

Powerledger (POWR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Powerledger (POWR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o POWR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Powerledger (POWR)

Koliko Powerledger (POWR) vrijedi danas?
Cijena POWR uživo u USD je 0.158107 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena POWR u USD?
Trenutačna cijena POWR u USD je $ 0.158107. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Powerledger?
Tržišna kapitalizacija za POWR je $ 83.80M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za POWR?
Količina u optjecaju za POWR je 529.76M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za POWR?
POWR je postigao ATH cijenu od 1.89 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za POWR?
POWR je vidio ATL cijenu od 0.03262537 USD.
Koliki je obujam trgovanja za POWR?
24-satni obujam trgovanja za POWR je -- USD.
Hoće li POWR još narasti ove godine?
POWR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte POWR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:35:55 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.