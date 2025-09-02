Powerledger Cijena (POWR)
Powerledger (POWR) cijena u stvarnom vremenu je $0.158107. Tijekom protekla 24 sata, POWRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.153196 i najviše cijene $ 0.162177, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POWR je $ 1.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03262537.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POWR se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Powerledger je $ 83.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POWR je 529.76M, s ukupnom količinom od 999506122.99937. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.11M.
Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Powerledger u USD iznosila je $ -0.0026478834377742.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Powerledger u USD iznosila je $ -0.0042531099.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Powerledger u USD iznosila je $ +0.0040705121.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Powerledger u USD iznosila je $ -0.0105846583509917.
|Razdoblje
|Promjena (USD)
|Promjena (%)
|Danas
|$ -0.0026478834377742
|-1.64%
|30 dana
|$ -0.0042531099
|-2.69%
|60 dana
|$ +0.0040705121
|+2.57%
|90 dana
|$ -0.0105846583509917
|-6.27%
Powerledger (POWR) is a technology company that builds software for distributed and decentralised energy markets for a sustainable future. It has developed a blockchain-based platform that enables the tracking and trading of energy, flexibility services and environmental commodities. Its goal is to provide the platform for a fully modernised, market-driven grid that offers consumers a choice in their energy while driving the democratisation of power. Headquartered in Zug, Switzerland, Powerledger operates in more than 10 countries. Powerledger operates on two blockchain layers; the POWR token is issued on Ethereum as an ERC-20 token, and the Powerledger blockchain - a native Solana based blockchain to process energy transactions on a more scalable network. The POWR token is an ERC-20 token that acts as a licence required for businesses such as; utilities, renewable energy operators, microgrids, companies committed to 100% renewable energy and property developers to access Powerledger’s platform, and will be able to be used to pay for transactions on the Powerledger blockchain in future. In 2015, 30 countries had reached grid parity, meaning that the price of solar-generated energy was equal to or less than the cost of local retail electricity. Powerledger combines renewable energy and blockchain technology to offer energy solutions that are cheaper and more sustainable than traditional energy alternatives. Powerledger was founded in 2016 to solve a pressing problem: Energy that comes from solar and wind is intermittent and lacks the steady quality that fossil fuels provide, and this causes problems for the grid. Powerledger’s approach was to create a highly agile market that could help regulate this intermittency and start to create a transition to a more responsive, distributed network with better storage. Powerledger’s software is used by utilities and large corporations to track, trace, and trade every kilowatt of energy to improve grid stability.
