Powerledger (POWR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.153196 $ 0.153196 $ 0.153196 24-satna najniža cijena $ 0.162177 $ 0.162177 $ 0.162177 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.153196$ 0.153196 $ 0.153196 24-satna najviša cijena $ 0.162177$ 0.162177 $ 0.162177 Najviša cijena ikada $ 1.89$ 1.89 $ 1.89 Najniža cijena $ 0.03262537$ 0.03262537 $ 0.03262537 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -1.64% Promjena cijene (7D) -1.16% Promjena cijene (7D) -1.16%

Powerledger (POWR) cijena u stvarnom vremenu je $0.158107. Tijekom protekla 24 sata, POWRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.153196 i najviše cijene $ 0.162177, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena POWR je $ 1.89, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03262537.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, POWR se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -1.64% u posljednjih 24 sata i -1.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Powerledger (POWR)

Tržišna kapitalizacija $ 83.80M$ 83.80M $ 83.80M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 158.11M$ 158.11M $ 158.11M Količina u optjecaju 529.76M 529.76M 529.76M Ukupna količina 999,506,122.99937 999,506,122.99937 999,506,122.99937

Trenutačna tržišna kapitalizacija Powerledger je $ 83.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju POWR je 529.76M, s ukupnom količinom od 999506122.99937. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.11M.