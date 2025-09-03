ORO (ORO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0
24-satna najniža cijena $ 0
24-satna najviša cijena $ 0
Najviša cijena ikada $ 0.814702
Najniža cijena $ 0.00209899
Promjena cijene (1H) --
Promjena cijene (1D) --
Promjena cijene (7D) +0.08%

ORO (ORO) cijena u stvarnom vremenu je $0.00251216. Tijekom protekla 24 sata, OROtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ORO je $ 0.814702, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00209899.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ORO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.08% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ORO (ORO)

Tržišna kapitalizacija $ 29.33K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 246.43K
Količina u optjecaju 11.68M
Ukupna količina 98,095,215.060924

Trenutačna tržišna kapitalizacija ORO je $ 29.33K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ORO je 11.68M, s ukupnom količinom od 98095215.060924. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 246.43K.