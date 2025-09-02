Ket (KET) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.03639686 $ 0.03639686 $ 0.03639686 24-satna najniža cijena $ 0.044752 $ 0.044752 $ 0.044752 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.03639686$ 0.03639686 $ 0.03639686 24-satna najviša cijena $ 0.044752$ 0.044752 $ 0.044752 Najviša cijena ikada $ 0.61664$ 0.61664 $ 0.61664 Najniža cijena $ 0.0085598$ 0.0085598 $ 0.0085598 Promjena cijene (1H) -0.45% Promjena cijene (1D) -12.40% Promjena cijene (7D) -19.86% Promjena cijene (7D) -19.86%

Ket (KET) cijena u stvarnom vremenu je $0.03895229. Tijekom protekla 24 sata, KETtrgovalo je između najniže cijene $ 0.03639686 i najviše cijene $ 0.044752, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KET je $ 0.61664, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0085598.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KET se promijenio za -0.45% u posljednjih sat vremena, -12.40% u posljednjih 24 sata i -19.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Ket (KET)

Tržišna kapitalizacija $ 38.95M$ 38.95M $ 38.95M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.95M$ 38.95M $ 38.95M Količina u optjecaju 1.00B 1.00B 1.00B Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ket je $ 38.95M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KET je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.95M.