Bork (BORK) Informacije o cijeni (USD)

Bork (BORK) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BORKtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BORK je $ 0.00212404, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BORK se promijenio za -1.53% u posljednjih sat vremena, +10.99% u posljednjih 24 sata i -8.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Bork (BORK)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Bork je $ 190.60K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BORK je 9.99B, s ukupnom količinom od 9989567754.27219. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 190.60K.