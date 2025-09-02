AGA (AGA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01509048 $ 0.01509048 $ 0.01509048 24-satna najniža cijena $ 0.054239 $ 0.054239 $ 0.054239 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01509048$ 0.01509048 $ 0.01509048 24-satna najviša cijena $ 0.054239$ 0.054239 $ 0.054239 Najviša cijena ikada $ 8.4$ 8.4 $ 8.4 Najniža cijena $ 0.00751913$ 0.00751913 $ 0.00751913 Promjena cijene (1H) +0.51% Promjena cijene (1D) -2.34% Promjena cijene (7D) -71.57% Promjena cijene (7D) -71.57%

AGA (AGA) cijena u stvarnom vremenu je $0.01516896. Tijekom protekla 24 sata, AGAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01509048 i najviše cijene $ 0.054239, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AGA je $ 8.4, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00751913.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AGA se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, -2.34% u posljednjih 24 sata i -71.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AGA (AGA)

Tržišna kapitalizacija $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.26K$ 68.26K $ 68.26K Količina u optjecaju 4.50M 4.50M 4.50M Ukupna količina 4,500,000.0 4,500,000.0 4,500,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AGA je $ 68.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AGA je 4.50M, s ukupnom količinom od 4500000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.26K.