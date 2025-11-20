ZEROBASE Cijena danas

Trenutačna cijena ZEROBASE (ZBT) danas je $ 0.1218, s promjenom od 2.26% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ZBT u USD je $ 0.1218 po ZBT.

ZEROBASE trenutačno je na #661 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 26.80M, s količinom u optjecaju od 220.00M ZBT. Tijekom posljednja 24 sata, ZBT trgovao je između $ 0.1152 (niska) i $ 0.1237 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.1331922631579274, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.11538725218159032.

U kratkoročnim performansama, ZBT se kretao -0.66% u posljednjem satu i -21.22% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 547.95K.

Informacije o tržištu ZEROBASE (ZBT)

Poredak No.661 Tržišna kapitalizacija $ 26.80M$ 26.80M $ 26.80M Obujam (24 sata) $ 547.95K$ 547.95K $ 547.95K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 121.80M$ 121.80M $ 121.80M Količina u optjecaju 220.00M 220.00M 220.00M Maksimalna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Ukupna količina 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 Stopa optjecaja 22.00% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija ZEROBASE je $ 26.80M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 547.95K. Količina u optjecaju ZBT je 220.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 121.80M.