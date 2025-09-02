XYO (XYO) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00966. Tijekom protekla 24 sata, XYOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00952 i najviše cijene $ 0.01009, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XYO je $ 0.0820290796298041, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0000960677747658.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XYO se promijenio za -0.62% u posljednjih sat vremena, -1.72% u posljednjih 24 sata i -1.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu XYO (XYO)
No.289
$ 130.19M
$ 130.19M$ 130.19M
$ 1.56M
$ 1.56M$ 1.56M
$ 134.58M
$ 134.58M$ 134.58M
13.48B
13.48B 13.48B
13,931,216,938
13,931,216,938 13,931,216,938
13,931,216,938
13,931,216,938 13,931,216,938
96.73%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija XYO je $ 130.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.56M. Količina u optjecaju XYO je 13.48B, s ukupnom količinom od 13931216938. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 134.58M.
XYO (XYO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena XYO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001691
-1.72%
30 dana
$ +0.00042
+4.54%
60 dana
$ +0.00057
+6.27%
90 dana
$ -0.00154
-13.75%
XYO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u XYO od $ -0.0001691 (-1.72%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
XYO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00042 (+4.54%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
XYO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XYO od $ +0.00057 (+6.27%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
XYO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00154 (-13.75%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena XYO (XYO)?
XYO is the original and largest DePIN, with millions of nodes worldwide. It collects and validates real-world data, bridging Web3 and Web2 in AI, geolocation, and beyond. Our Proof of Location and Proof of Origin technologies power real-world data validation across RWA management, DePIN tracking, real-world gaming, and more. The COIN app by XYO fueled massive network growth. XYO Layer One, our native blockchain, provides scalable, interoperable infrastructure for decentralized data validation, enabling seamless integration, enhanced privacy, and efficient roll-ups.
XYO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje XYO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti XYO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o XYO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje XYO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
XYO Predviđanje cijene (USD)
Koliko će XYO (XYO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših XYO (XYO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za XYO.
Razumijevanje tokenomike XYO (XYO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XYO opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti XYO (XYO)
Tražiš kako kupiti XYO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti XYO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.