Više o XVS

XVS Informacije o cijeni

XVS Bijela knjiga

XVS Službena web stranica

XVS Tokenomija

XVS Prognoza cijena

XVS Povijest

Vodič za kupnju XVS

Konverter XVS u fiducijarnu valutu

XVS Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Venus Logotip

Venus Cijena(XVS)

1 XVS u USD cijena uživo:

$6.1914
$6.1914$6.1914
-1.22%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Venus (XVS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:29:00 (UTC+8)

Venus (XVS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 6.0892
$ 6.0892$ 6.0892
24-satna najniža cijena
$ 6.4558
$ 6.4558$ 6.4558
24-satna najviša cijena

$ 6.0892
$ 6.0892$ 6.0892

$ 6.4558
$ 6.4558$ 6.4558

$ 147.01730156
$ 147.01730156$ 147.01730156

$ 2.07012692
$ 2.07012692$ 2.07012692

+0.03%

-1.22%

+0.52%

+0.52%

Venus (XVS) cijena u stvarnom vremenu je $ 6.1914. Tijekom protekla 24 sata, XVStrgovalo je između najniže cijene $ 6.0892 i najviše cijene $ 6.4558, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena XVS je $ 147.01730156, dok je najniža cijena svih vremena $ 2.07012692.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, XVS se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, -1.22% u posljednjih 24 sata i +0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Venus (XVS)

No.352

$ 100.92M
$ 100.92M$ 100.92M

$ 421.78K
$ 421.78K$ 421.78K

$ 185.74M
$ 185.74M$ 185.74M

16.30M
16.30M 16.30M

30,000,000
30,000,000 30,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Venus je $ 100.92M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 421.78K. Količina u optjecaju XVS je 16.30M, s ukupnom količinom od 30000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 185.74M.

Venus (XVS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Venus za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.076468-1.22%
30 dana$ +0.46+8.02%
60 dana$ +0.217+3.63%
90 dana$ +0.0597+0.97%
Venus promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u XVS od $ -0.076468 (-1.22%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Venus 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.46 (+8.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Venus 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u XVS od $ +0.217 (+3.63%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Venus 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0597 (+0.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Venus (XVS)?

Pogledajte Venus stranicu Povijest cijena sada.

Što je Venus (XVS)

Venus (XVS) is a lending and stable asset issuance platform based on Binance Smart Chain (BSC).

Venus dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Venus ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti XVS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Venus na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Venus učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Venus Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Venus (XVS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Venus (XVS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Venus.

Provjerite Venus predviđanje cijene sada!

Venus (XVS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Venus (XVS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o XVS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Venus (XVS)

Tražiš kako kupiti Venus? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Venus na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

XVS u lokalnim valutama

1 Venus(XVS) u VND
162,926.691
1 Venus(XVS) u AUD
A$9.410928
1 Venus(XVS) u GBP
4.519722
1 Venus(XVS) u EUR
5.26269
1 Venus(XVS) u USD
$6.1914
1 Venus(XVS) u MYR
RM26.127708
1 Venus(XVS) u TRY
254.714196
1 Venus(XVS) u JPY
¥910.1358
1 Venus(XVS) u ARS
ARS$8,528.096274
1 Venus(XVS) u RUB
498.841098
1 Venus(XVS) u INR
545.338512
1 Venus(XVS) u IDR
Rp101,498.344416
1 Venus(XVS) u KRW
8,635.14558
1 Venus(XVS) u PHP
353.900424
1 Venus(XVS) u EGP
￡E.300.468642
1 Venus(XVS) u BRL
R$33.619302
1 Venus(XVS) u CAD
C$8.482218
1 Venus(XVS) u BDT
753.80295
1 Venus(XVS) u NGN
9,481.448046
1 Venus(XVS) u COP
$24,865.033884
1 Venus(XVS) u ZAR
R.108.906726
1 Venus(XVS) u UAH
256.63353
1 Venus(XVS) u VES
Bs903.9444
1 Venus(XVS) u CLP
$5,993.2752
1 Venus(XVS) u PKR
Rs1,757.366976
1 Venus(XVS) u KZT
3,339.455418
1 Venus(XVS) u THB
฿199.920306
1 Venus(XVS) u TWD
NT$189.704496
1 Venus(XVS) u AED
د.إ22.722438
1 Venus(XVS) u CHF
Fr4.95312
1 Venus(XVS) u HKD
HK$48.231006
1 Venus(XVS) u AMD
֏2,368.52007
1 Venus(XVS) u MAD
.د.م55.7226
1 Venus(XVS) u MXN
$115.46961
1 Venus(XVS) u SAR
ريال23.21775
1 Venus(XVS) u PLN
22.536696
1 Venus(XVS) u RON
лв26.808762
1 Venus(XVS) u SEK
kr58.137246
1 Venus(XVS) u BGN
лв10.339638
1 Venus(XVS) u HUF
Ft2,090.959608
1 Venus(XVS) u CZK
129.214518
1 Venus(XVS) u KWD
د.ك1.888377
1 Venus(XVS) u ILS
20.74119
1 Venus(XVS) u AOA
Kz5,643.894498
1 Venus(XVS) u BHD
.د.ب2.3341578
1 Venus(XVS) u BMD
$6.1914
1 Venus(XVS) u DKK
kr39.439218
1 Venus(XVS) u HNL
L162.276594
1 Venus(XVS) u MUR
283.56612
1 Venus(XVS) u NAD
$108.96864
1 Venus(XVS) u NOK
kr61.852086
1 Venus(XVS) u NZD
$10.463466
1 Venus(XVS) u PAB
B/.6.1914
1 Venus(XVS) u PGK
K26.189622
1 Venus(XVS) u QAR
ر.ق22.59861
1 Venus(XVS) u RSD
дин.619.944882

Venus Resurs

Za dublje razumijevanje Venus, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Venus web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Venus

Koliko Venus (XVS) vrijedi danas?
Cijena XVS uživo u USD je 6.1914 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena XVS u USD?
Trenutačna cijena XVS u USD je $ 6.1914. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Venus?
Tržišna kapitalizacija za XVS je $ 100.92M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za XVS?
Količina u optjecaju za XVS je 16.30M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za XVS?
XVS je postigao ATH cijenu od 147.01730156 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za XVS?
XVS je vidio ATL cijenu od 2.07012692 USD.
Koliki je obujam trgovanja za XVS?
24-satni obujam trgovanja za XVS je $ 421.78K USD.
Hoće li XVS još narasti ove godine?
XVS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte XVS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:29:00 (UTC+8)

Venus (XVS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

XVS u USD kalkulator

Iznos

XVS
XVS
USD
USD

1 XVS = 6.1914 USD

Trgujte XVS

XVSUSDT
$6.1914
$6.1914$6.1914
-1.21%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine