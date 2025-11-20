XPIN Network Cijena danas

Trenutačna cijena XPIN Network (XPIN) danas je $ 0.0027848, s promjenom od 7.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije XPIN u USD je $ 0.0027848 po XPIN.

XPIN Network trenutačno je na #449 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 48.84M, s količinom u optjecaju od 17.54B XPIN. Tijekom posljednja 24 sata, XPIN trgovao je između $ 0.0027782 (niska) i $ 0.0031145 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.010038547477428971, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000457316453478145.

U kratkoročnim performansama, XPIN se kretao -1.34% u posljednjem satu i -15.39% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 209.26K.

Informacije o tržištu XPIN Network (XPIN)

Poredak No.449 Tržišna kapitalizacija $ 48.84M$ 48.84M $ 48.84M Obujam (24 sata) $ 209.26K$ 209.26K $ 209.26K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 278.48M$ 278.48M $ 278.48M Količina u optjecaju 17.54B 17.54B 17.54B Maksimalna količina 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Ukupna količina 100,000,000,000 100,000,000,000 100,000,000,000 Stopa optjecaja 17.53% Javni blockchain BSC

