Waltonchain Autonomy Logotip

Waltonchain Autonomy Cijena(WTA)

1 WTA u USD cijena uživo:

$0.0001191
$0.0001191$0.0001191
0.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Waltonchain Autonomy (WTA)
Waltonchain Autonomy (WTA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191
24-satna najniža cijena
$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191
24-satna najviša cijena

$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191

$ 0.0001191
$ 0.0001191$ 0.0001191

--
----

--
----

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Waltonchain Autonomy (WTA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001191. Tijekom protekla 24 sata, WTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001191 i najviše cijene $ 0.0001191, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTA je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Waltonchain Autonomy (WTA)

--
----

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 59.55K
$ 59.55K$ 59.55K

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

WTA

Trenutačna tržišna kapitalizacija Waltonchain Autonomy je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju WTA je --, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.55K.

Waltonchain Autonomy (WTA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Waltonchain Autonomy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 00.00%
30 dana$ -0.0001179-49.75%
60 dana$ -0.0000108-8.32%
90 dana$ -0.0003605-75.17%
Waltonchain Autonomy promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u WTA od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Waltonchain Autonomy 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001179 (-49.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Waltonchain Autonomy 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WTA od $ -0.0000108 (-8.32%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Waltonchain Autonomy 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003605 (-75.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Waltonchain Autonomy (WTA)?

Pogledajte Waltonchain Autonomy stranicu Povijest cijena sada.

Što je Waltonchain Autonomy (WTA)

WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data.

Waltonchain Autonomy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Waltonchain Autonomy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti WTA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Waltonchain Autonomy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Waltonchain Autonomy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Waltonchain Autonomy Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Waltonchain Autonomy (WTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Waltonchain Autonomy (WTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Waltonchain Autonomy.

Provjerite Waltonchain Autonomy predviđanje cijene sada!

Waltonchain Autonomy (WTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Waltonchain Autonomy (WTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o WTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Waltonchain Autonomy (WTA)

Tražiš kako kupiti Waltonchain Autonomy? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Waltonchain Autonomy na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

WTA u lokalnim valutama

1 Waltonchain Autonomy(WTA) u VND
3.1341165
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u AUD
A$0.000181032
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u GBP
0.000086943
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u EUR
0.000101235
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u USD
$0.0001191
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u MYR
RM0.000502602
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u TRY
0.004899774
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u JPY
¥0.0175077
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u ARS
ARS$0.164049531
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u RUB
0.009595887
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u INR
0.0104808
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u IDR
Rp1.952458704
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u KRW
0.16610877
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u PHP
0.006802992
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u EGP
￡E.0.005779923
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u BRL
R$0.000647904
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u CAD
C$0.000163167
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u BDT
0.014474223
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u NGN
0.182388549
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u COP
$0.478312746
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u ZAR
R.0.002097351
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u UAH
0.004927167
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u VES
Bs0.0173886
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u CLP
$0.115527
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u PKR
Rs0.033748176
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u KZT
0.064100811
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u THB
฿0.00384693
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u TWD
NT$0.003648033
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u AED
د.إ0.000437097
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u CHF
Fr0.00009528
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u HKD
HK$0.000927789
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u AMD
֏0.045527166
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u MAD
.د.م0.001069518
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u MXN
$0.002221215
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u SAR
ريال0.000446625
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u PLN
0.000432333
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u RON
лв0.000515703
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u SEK
kr0.001118349
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u BGN
лв0.000198897
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u HUF
Ft0.040181958
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u CZK
0.002483235
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u KWD
د.ك0.0000363255
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u ILS
0.000398985
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u AOA
Kz0.108567987
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u BHD
.د.ب0.0000447816
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u BMD
$0.0001191
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u DKK
kr0.000758667
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u HNL
L0.003115656
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u MUR
0.00545478
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u NAD
$0.002091396
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u NOK
kr0.001189809
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u NZD
$0.000201279
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u PAB
B/.0.0001191
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u PGK
K0.000503793
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u QAR
ر.ق0.000433524
1 Waltonchain Autonomy(WTA) u RSD
дин.0.011917146

Waltonchain Autonomy Resurs

Za dublje razumijevanje Waltonchain Autonomy, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Waltonchain Autonomy web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Waltonchain Autonomy

Koliko Waltonchain Autonomy (WTA) vrijedi danas?
Cijena WTA uživo u USD je 0.0001191 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena WTA u USD?
Trenutačna cijena WTA u USD je $ 0.0001191. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Waltonchain Autonomy?
Tržišna kapitalizacija za WTA je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za WTA?
Količina u optjecaju za WTA je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za WTA?
WTA je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za WTA?
WTA je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za WTA?
24-satni obujam trgovanja za WTA je $ 0.00 USD.
Hoće li WTA još narasti ove godine?
WTA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte WTA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

WTA u USD kalkulator

Iznos

WTA
WTA
USD
USD

1 WTA = 0.0001191 USD

Trgujte WTA

WTAUSDT
$0.0001191
$0.0001191$0.0001191
0.00%

