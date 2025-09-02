Waltonchain Autonomy (WTA) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
Waltonchain Autonomy (WTA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0001191. Tijekom protekla 24 sata, WTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0001191 i najviše cijene $ 0.0001191, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena WTA je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, WTA se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Waltonchain Autonomy (WTA)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Waltonchain Autonomy je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 0.00. Količina u optjecaju WTA je --, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 59.55K.
Waltonchain Autonomy (WTA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Waltonchain Autonomy za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.0001179
-49.75%
60 dana
$ -0.0000108
-8.32%
90 dana
$ -0.0003605
-75.17%
Waltonchain Autonomy promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u WTA od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Waltonchain Autonomy 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001179 (-49.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Waltonchain Autonomy 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u WTA od $ -0.0000108 (-8.32%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Waltonchain Autonomy 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0003605 (-75.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
WTA Smart Chain is based on the Waltonchain mainnet and represents a smart PoW ecology that is fully consistent with Waltonchain’s algorithm and shares Waltonchain’s hash power. Waltonchain mainnet uses data attributes to extract hash fingerprints or index storage. In subsequent data searches, the required data can be quickly found using our cross-chain indexing mechanism, while data authenticity can be quickly verified through cross-chain data.
Waltonchain Autonomy dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Waltonchain Autonomy ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti WTA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Waltonchain Autonomy na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Waltonchain Autonomy učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.