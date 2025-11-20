VPEPE Cijena danas

Trenutačna cijena VPEPE (VPEPE) danas je $ 0.0172, s promjenom od 3.61% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije VPEPE u USD je $ 0.0172 po VPEPE.

VPEPE trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- VPEPE. Tijekom posljednja 24 sata, VPEPE trgovao je između $ 0.0155 (niska) i $ 0.0176 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, VPEPE se kretao 0.00% u posljednjem satu i -12.70% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 29.20K.

Informacije o tržištu VPEPE (VPEPE)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 29.20K$ 29.20K $ 29.20K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 68.80M$ 68.80M $ 68.80M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 4,000,000,000 4,000,000,000 4,000,000,000 Javni blockchain TONCOIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija VPEPE je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 29.20K. Količina u optjecaju VPEPE je --, s ukupnom količinom od 4000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 68.80M.