Vine Coin Logotip

Vine Coin Cijena(VINE)

1 VINE u USD cijena uživo:

$0.06301
-1.83%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Vine Coin (VINE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:02:21 (UTC+8)

Vine Coin (VINE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0615
24-satna najniža cijena
$ 0.0671
24-satna najviša cijena

$ 0.0615
$ 0.0671
$ 0.47494534861759263
$ 0.00008419597421907
+0.41%

-1.83%

+0.57%

+0.57%

Vine Coin (VINE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.06317. Tijekom protekla 24 sata, VINEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0615 i najviše cijene $ 0.0671, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena VINE je $ 0.47494534861759263, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00008419597421907.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, VINE se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i +0.57% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Vine Coin (VINE)

No.486

$ 63.17M
$ 1.49M
$ 63.17M
999.99M
999,994,104
SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Vine Coin je $ 63.17M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.49M. Količina u optjecaju VINE je 999.99M, s ukupnom količinom od 999994104. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.17M.

Vine Coin (VINE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Vine Coin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0011746-1.83%
30 dana$ -0.00446-6.60%
60 dana$ +0.03244+105.56%
90 dana$ +0.02384+60.61%
Vine Coin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u VINE od $ -0.0011746 (-1.83%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Vine Coin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00446 (-6.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Vine Coin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u VINE od $ +0.03244 (+105.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Vine Coin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02384 (+60.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Vine Coin (VINE)?

Pogledajte Vine Coin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Vine Coin (VINE)

The official cryptocurrency launched by the founder of the short video platform VINE. VINE was shut down in 2016, and Elon Musk mentioned restarting it.

Vine Coin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Vine Coin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti VINE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Vine Coin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Vine Coin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Vine Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Vine Coin (VINE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Vine Coin (VINE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Vine Coin.

Provjerite Vine Coin predviđanje cijene sada!

Vine Coin (VINE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Vine Coin (VINE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o VINE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Vine Coin (VINE)

Tražiš kako kupiti Vine Coin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Vine Coin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

VINE u lokalnim valutama

1 Vine Coin(VINE) u VND
1,662.31855
1 Vine Coin(VINE) u AUD
A$0.0960184
1 Vine Coin(VINE) u GBP
0.0461141
1 Vine Coin(VINE) u EUR
0.0536945
1 Vine Coin(VINE) u USD
$0.06317
1 Vine Coin(VINE) u MYR
RM0.2665774
1 Vine Coin(VINE) u TRY
2.5988138
1 Vine Coin(VINE) u JPY
¥9.28599
1 Vine Coin(VINE) u ARS
ARS$87.0109897
1 Vine Coin(VINE) u RUB
5.0896069
1 Vine Coin(VINE) u INR
5.55896
1 Vine Coin(VINE) u IDR
Rp1,035.5736048
1 Vine Coin(VINE) u KRW
88.103199
1 Vine Coin(VINE) u PHP
3.6082704
1 Vine Coin(VINE) u EGP
￡E.3.0656401
1 Vine Coin(VINE) u BRL
R$0.3436448
1 Vine Coin(VINE) u CAD
C$0.0865429
1 Vine Coin(VINE) u BDT
7.6770501
1 Vine Coin(VINE) u NGN
96.7379063
1 Vine Coin(VINE) u COP
$253.6945102
1 Vine Coin(VINE) u ZAR
R.1.1124237
1 Vine Coin(VINE) u UAH
2.6133429
1 Vine Coin(VINE) u VES
Bs9.22282
1 Vine Coin(VINE) u CLP
$61.2749
1 Vine Coin(VINE) u PKR
Rs17.8998512
1 Vine Coin(VINE) u KZT
33.9987257
1 Vine Coin(VINE) u THB
฿2.040391
1 Vine Coin(VINE) u TWD
NT$1.9348971
1 Vine Coin(VINE) u AED
د.إ0.2318339
1 Vine Coin(VINE) u CHF
Fr0.050536
1 Vine Coin(VINE) u HKD
HK$0.4920943
1 Vine Coin(VINE) u AMD
֏24.1473642
1 Vine Coin(VINE) u MAD
.د.م0.5672666
1 Vine Coin(VINE) u MXN
$1.1781205
1 Vine Coin(VINE) u SAR
ريال0.2368875
1 Vine Coin(VINE) u PLN
0.2293071
1 Vine Coin(VINE) u RON
лв0.2735261
1 Vine Coin(VINE) u SEK
kr0.5931663
1 Vine Coin(VINE) u BGN
лв0.1054939
1 Vine Coin(VINE) u HUF
Ft21.3122946
1 Vine Coin(VINE) u CZK
1.3170945
1 Vine Coin(VINE) u KWD
د.ك0.01926685
1 Vine Coin(VINE) u ILS
0.2116195
1 Vine Coin(VINE) u AOA
Kz57.5838769
1 Vine Coin(VINE) u BHD
.د.ب0.02375192
1 Vine Coin(VINE) u BMD
$0.06317
1 Vine Coin(VINE) u DKK
kr0.4023929
1 Vine Coin(VINE) u HNL
L1.6525272
1 Vine Coin(VINE) u MUR
2.893186
1 Vine Coin(VINE) u NAD
$1.1092652
1 Vine Coin(VINE) u NOK
kr0.6310683
1 Vine Coin(VINE) u NZD
$0.1067573
1 Vine Coin(VINE) u PAB
B/.0.06317
1 Vine Coin(VINE) u PGK
K0.2672091
1 Vine Coin(VINE) u QAR
ر.ق0.2299388
1 Vine Coin(VINE) u RSD
дин.6.3207902

Vine Coin Resurs

Za dublje razumijevanje Vine Coin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Vine Coin

Koliko Vine Coin (VINE) vrijedi danas?
Cijena VINE uživo u USD je 0.06317 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena VINE u USD?
Trenutačna cijena VINE u USD je $ 0.06317. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Vine Coin?
Tržišna kapitalizacija za VINE je $ 63.17M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za VINE?
Količina u optjecaju za VINE je 999.99M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za VINE?
VINE je postigao ATH cijenu od 0.47494534861759263 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za VINE?
VINE je vidio ATL cijenu od 0.00008419597421907 USD.
Koliki je obujam trgovanja za VINE?
24-satni obujam trgovanja za VINE je $ 1.49M USD.
Hoće li VINE još narasti ove godine?
VINE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte VINE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Vine Coin (VINE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

