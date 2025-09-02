Više o UDS

Undeads Games Logotip

Undeads Games Cijena(UDS)

1 UDS u USD cijena uživo:

-5.53%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Undeads Games (UDS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:32:03 (UTC+8)

Undeads Games (UDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.41%

-5.53%

+7.63%

+7.63%

Undeads Games (UDS) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.2772. Tijekom protekla 24 sata, UDStrgovalo je između najniže cijene $ 1.1997 i najviše cijene $ 1.4317, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena UDS je $ 2.8634474661286236, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.040078546924565576.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, UDS se promijenio za +0.41% u posljednjih sat vremena, -5.53% u posljednjih 24 sata i +7.63% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Undeads Games (UDS)

No.511

18.31%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Undeads Games je $ 58.49M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 246.20K. Količina u optjecaju UDS je 45.80M, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 319.30M.

Undeads Games (UDS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Undeads Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.074734-5.53%
30 dana$ +0.3342+35.44%
60 dana$ +0.1238+10.73%
90 dana$ +0.5263+70.08%
Undeads Games promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u UDS od $ -0.074734 (-5.53%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Undeads Games 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.3342 (+35.44%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Undeads Games 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u UDS od $ +0.1238 (+10.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Undeads Games 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.5263 (+70.08%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Undeads Games (UDS)?

Pogledajte Undeads Games stranicu Povijest cijena sada.

Što je Undeads Games (UDS)

Undeads Games was established in early 2022 with an ambitious goal to bring feature-rich and exciting gameplay to Web3 space.

Undeads Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Undeads Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti UDS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Undeads Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Undeads Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Undeads Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Undeads Games (UDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Undeads Games (UDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Undeads Games.

Provjerite Undeads Games predviđanje cijene sada!

Undeads Games (UDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Undeads Games (UDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o UDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Undeads Games (UDS)

Tražiš kako kupiti Undeads Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Undeads Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

UDS u lokalnim valutama

1 Undeads Games(UDS) u VND
33,609.518
1 Undeads Games(UDS) u AUD
A$1.941344
1 Undeads Games(UDS) u GBP
0.932356
1 Undeads Games(UDS) u EUR
1.08562
1 Undeads Games(UDS) u USD
$1.2772
1 Undeads Games(UDS) u MYR
RM5.389784
1 Undeads Games(UDS) u TRY
52.55678
1 Undeads Games(UDS) u JPY
¥187.7484
1 Undeads Games(UDS) u ARS
ARS$1,759.228052
1 Undeads Games(UDS) u RUB
102.904004
1 Undeads Games(UDS) u INR
112.508548
1 Undeads Games(UDS) u IDR
Rp20,937.701568
1 Undeads Games(UDS) u KRW
1,778.8203
1 Undeads Games(UDS) u PHP
73.106928
1 Undeads Games(UDS) u EGP
￡E.61.982516
1 Undeads Games(UDS) u BRL
R$6.935196
1 Undeads Games(UDS) u CAD
C$1.749764
1 Undeads Games(UDS) u BDT
155.4991
1 Undeads Games(UDS) u NGN
1,958.892728
1 Undeads Games(UDS) u COP
$5,149.9897
1 Undeads Games(UDS) u ZAR
R.22.504264
1 Undeads Games(UDS) u UAH
52.93994
1 Undeads Games(UDS) u VES
Bs186.4712
1 Undeads Games(UDS) u CLP
$1,236.3296
1 Undeads Games(UDS) u PKR
Rs362.520448
1 Undeads Games(UDS) u KZT
688.883364
1 Undeads Games(UDS) u THB
฿41.240788
1 Undeads Games(UDS) u TWD
NT$39.14618
1 Undeads Games(UDS) u AED
د.إ4.687324
1 Undeads Games(UDS) u CHF
Fr1.02176
1 Undeads Games(UDS) u HKD
HK$9.949388
1 Undeads Games(UDS) u AMD
֏488.59286
1 Undeads Games(UDS) u MAD
.د.م11.4948
1 Undeads Games(UDS) u MXN
$23.832552
1 Undeads Games(UDS) u SAR
ريال4.7895
1 Undeads Games(UDS) u PLN
4.649008
1 Undeads Games(UDS) u RON
лв5.530276
1 Undeads Games(UDS) u SEK
kr12.018452
1 Undeads Games(UDS) u BGN
лв2.132924
1 Undeads Games(UDS) u HUF
Ft431.62974
1 Undeads Games(UDS) u CZK
26.667936
1 Undeads Games(UDS) u KWD
د.ك0.389546
1 Undeads Games(UDS) u ILS
4.27862
1 Undeads Games(UDS) u AOA
Kz1,164.257204
1 Undeads Games(UDS) u BHD
.د.ب0.4815044
1 Undeads Games(UDS) u BMD
$1.2772
1 Undeads Games(UDS) u DKK
kr8.148536
1 Undeads Games(UDS) u HNL
L33.475412
1 Undeads Games(UDS) u MUR
58.49576
1 Undeads Games(UDS) u NAD
$22.47872
1 Undeads Games(UDS) u NOK
kr12.772
1 Undeads Games(UDS) u NZD
$2.158468
1 Undeads Games(UDS) u PAB
B/.1.2772
1 Undeads Games(UDS) u PGK
K5.402556
1 Undeads Games(UDS) u QAR
ر.ق4.66178
1 Undeads Games(UDS) u RSD
дин.127.937124

Undeads Games Resurs

Za dublje razumijevanje Undeads Games, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Undeads Games web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Undeads Games

Koliko Undeads Games (UDS) vrijedi danas?
Cijena UDS uživo u USD je 1.2772 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena UDS u USD?
Trenutačna cijena UDS u USD je $ 1.2772. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Undeads Games?
Tržišna kapitalizacija za UDS je $ 58.49M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za UDS?
Količina u optjecaju za UDS je 45.80M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za UDS?
UDS je postigao ATH cijenu od 2.8634474661286236 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za UDS?
UDS je vidio ATL cijenu od 0.040078546924565576 USD.
Koliki je obujam trgovanja za UDS?
24-satni obujam trgovanja za UDS je $ 246.20K USD.
Hoće li UDS još narasti ove godine?
UDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte UDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

