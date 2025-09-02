Više o SRDS

SRDS Informacije o cijeni

SRDS Bijela knjiga

SRDS Službena web stranica

SRDS Tokenomija

SRDS Prognoza cijena

SRDS Povijest

Vodič za kupnju SRDS

Konverter SRDS u fiducijarnu valutu

SRDS Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Sardis Network Logotip

Sardis Network Cijena(SRDS)

1 SRDS u USD cijena uživo:

$0.03017
$0.03017$0.03017
-2.45%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Sardis Network (SRDS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:47:24 (UTC+8)

Sardis Network (SRDS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.03015
$ 0.03015$ 0.03015
24-satna najniža cijena
$ 0.03094
$ 0.03094$ 0.03094
24-satna najviša cijena

$ 0.03015
$ 0.03015$ 0.03015

$ 0.03094
$ 0.03094$ 0.03094

--
----

--
----

0.00%

-2.45%

+1.00%

+1.00%

Sardis Network (SRDS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.03015. Tijekom protekla 24 sata, SRDStrgovalo je između najniže cijene $ 0.03015 i najviše cijene $ 0.03094, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRDS je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRDS se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, -2.45% u posljednjih 24 sata i +1.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Sardis Network (SRDS)

--
----

$ 57.53K
$ 57.53K$ 57.53K

$ 9.47M
$ 9.47M$ 9.47M

--
----

314,149,265
314,149,265 314,149,265

SRDS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Sardis Network je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 57.53K. Količina u optjecaju SRDS je --, s ukupnom količinom od 314149265. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.47M.

Sardis Network (SRDS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Sardis Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007577-2.45%
30 dana$ +0.01191+65.29%
60 dana$ +0.02102+230.23%
90 dana$ +0.01907+172.11%
Sardis Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u SRDS od $ -0.0007577 (-2.45%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Sardis Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.01191 (+65.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Sardis Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u SRDS od $ +0.02102 (+230.23%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Sardis Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01907 (+172.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Sardis Network (SRDS)?

Pogledajte Sardis Network stranicu Povijest cijena sada.

Što je Sardis Network (SRDS)

Sardis Layer-1 blockchain ecosystem is a game-changer for the financial industry and beyond. With its revolutionary horizontal scaling technology, low gas fees, and hPoS consensus protocol, Sardis offers a unique and efficient platform for developers and users alike. Sardis ecosystem offers a complete financial solution for daily life use of the blockchain with its native projects Forex and Social Payment app. Whether you're an investor, developer, or regular user, Sardis has something to offer.

Sardis Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Sardis Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti SRDS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Sardis Network na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Sardis Network učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Sardis Network Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Sardis Network (SRDS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Sardis Network (SRDS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Sardis Network.

Provjerite Sardis Network predviđanje cijene sada!

Sardis Network (SRDS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Sardis Network (SRDS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SRDS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Sardis Network (SRDS)

Tražiš kako kupiti Sardis Network? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Sardis Network na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

SRDS u lokalnim valutama

1 Sardis Network(SRDS) u VND
793.39725
1 Sardis Network(SRDS) u AUD
A$0.045828
1 Sardis Network(SRDS) u GBP
0.0220095
1 Sardis Network(SRDS) u EUR
0.0256275
1 Sardis Network(SRDS) u USD
$0.03015
1 Sardis Network(SRDS) u MYR
RM0.127233
1 Sardis Network(SRDS) u TRY
1.240371
1 Sardis Network(SRDS) u JPY
¥4.43205
1 Sardis Network(SRDS) u ARS
ARS$41.5289115
1 Sardis Network(SRDS) u RUB
2.4291855
1 Sardis Network(SRDS) u INR
2.6532
1 Sardis Network(SRDS) u IDR
Rp494.262216
1 Sardis Network(SRDS) u KRW
42.050205
1 Sardis Network(SRDS) u PHP
1.722168
1 Sardis Network(SRDS) u EGP
￡E.1.4631795
1 Sardis Network(SRDS) u BRL
R$0.1637145
1 Sardis Network(SRDS) u CAD
C$0.0413055
1 Sardis Network(SRDS) u BDT
3.6641295
1 Sardis Network(SRDS) u NGN
46.1714085
1 Sardis Network(SRDS) u COP
$121.084209
1 Sardis Network(SRDS) u ZAR
R.0.5309415
1 Sardis Network(SRDS) u UAH
1.2473055
1 Sardis Network(SRDS) u VES
Bs4.4019
1 Sardis Network(SRDS) u CLP
$29.2455
1 Sardis Network(SRDS) u PKR
Rs8.543304
1 Sardis Network(SRDS) u KZT
16.2270315
1 Sardis Network(SRDS) u THB
฿0.9741465
1 Sardis Network(SRDS) u TWD
NT$0.9234945
1 Sardis Network(SRDS) u AED
د.إ0.1106505
1 Sardis Network(SRDS) u CHF
Fr0.02412
1 Sardis Network(SRDS) u HKD
HK$0.2348685
1 Sardis Network(SRDS) u AMD
֏11.525139
1 Sardis Network(SRDS) u MAD
.د.م0.270747
1 Sardis Network(SRDS) u MXN
$0.561996
1 Sardis Network(SRDS) u SAR
ريال0.1130625
1 Sardis Network(SRDS) u PLN
0.1094445
1 Sardis Network(SRDS) u RON
лв0.1305495
1 Sardis Network(SRDS) u SEK
kr0.282807
1 Sardis Network(SRDS) u BGN
лв0.0503505
1 Sardis Network(SRDS) u HUF
Ft10.1753235
1 Sardis Network(SRDS) u CZK
0.6286275
1 Sardis Network(SRDS) u KWD
د.ك0.00919575
1 Sardis Network(SRDS) u ILS
0.1010025
1 Sardis Network(SRDS) u AOA
Kz27.4838355
1 Sardis Network(SRDS) u BHD
.د.ب0.0113364
1 Sardis Network(SRDS) u BMD
$0.03015
1 Sardis Network(SRDS) u DKK
kr0.1920555
1 Sardis Network(SRDS) u HNL
L0.788724
1 Sardis Network(SRDS) u MUR
1.38087
1 Sardis Network(SRDS) u NAD
$0.529434
1 Sardis Network(SRDS) u NOK
kr0.3011985
1 Sardis Network(SRDS) u NZD
$0.0509535
1 Sardis Network(SRDS) u PAB
B/.0.03015
1 Sardis Network(SRDS) u PGK
K0.1275345
1 Sardis Network(SRDS) u QAR
ر.ق0.109746
1 Sardis Network(SRDS) u RSD
дин.3.0165075

Sardis Network Resurs

Za dublje razumijevanje Sardis Network, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Sardis Network web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Sardis Network

Koliko Sardis Network (SRDS) vrijedi danas?
Cijena SRDS uživo u USD je 0.03015 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SRDS u USD?
Trenutačna cijena SRDS u USD je $ 0.03015. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Sardis Network?
Tržišna kapitalizacija za SRDS je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SRDS?
Količina u optjecaju za SRDS je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SRDS?
SRDS je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SRDS?
SRDS je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za SRDS?
24-satni obujam trgovanja za SRDS je $ 57.53K USD.
Hoće li SRDS još narasti ove godine?
SRDS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SRDS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:47:24 (UTC+8)

Sardis Network (SRDS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

SRDS u USD kalkulator

Iznos

SRDS
SRDS
USD
USD

1 SRDS = 0.03015 USD

Trgujte SRDS

SRDSUSDT
$0.03017
$0.03017$0.03017
-2.39%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine