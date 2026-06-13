Solar Cijena danas

Trenutačna cijena Solar (SXP) danas je $ 0.00239458, s promjenom od 130.33% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SXP u USD je $ 0.00239458 po SXP.

Solar trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,612,494, s količinom u optjecaju od 673.39M SXP. Tijekom posljednja 24 sata, SXP trgovao je između $ 0.00103961 (niska) i $ 0.00319367 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 5.79, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00006995.

U kratkoročnim performansama, SXP se kretao -0.18% u posljednjem satu i -32.96% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 333.40.

Informacije o tržištu Solar (SXP)

Tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Obujam (24 sata) $ 333.40$ 333.40 $ 333.40 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.61M$ 1.61M $ 1.61M Količina u optjecaju 673.39M 673.39M 673.39M Ukupna količina 673,393,198.71 673,393,198.71 673,393,198.71

Trenutačna tržišna kapitalizacija Solar je $ 1.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 333.40. Količina u optjecaju SXP je 673.39M, s ukupnom količinom od 673393198.71. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.61M.