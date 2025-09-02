Rarible (RARI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9654. Tijekom protekla 24 sata, RARItrgovalo je između najniže cijene $ 0.9634 i najviše cijene $ 0.9871, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RARI je $ 63.5297647443624, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.309504826433.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RARI se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -1.68% u posljednjih 24 sata i +3.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Rarible (RARI)
$ 18.81M
$ 308.53K
$ 24.14M
19.49M
25,000,000
25,000,000
77.95%
Trenutačna tržišna kapitalizacija Rarible je $ 18.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 308.53K. Količina u optjecaju RARI je 19.49M, s ukupnom količinom od 25000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.14M.
Rarible (RARI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Rarible za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.016496
-1.68%
30 dana
$ +0.0015
+0.15%
60 dana
$ +0.0569
+6.26%
90 dana
$ -0.033
-3.31%
Rarible promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u RARI od $ -0.016496 (-1.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Rarible 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0015 (+0.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Rarible 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RARI od $ +0.0569 (+6.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Rarible 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.033 (-3.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rarible (RARI)?
Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.
Rarible dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Rarible ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti RARI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Rarible na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Rarible učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Rarible Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Rarible (RARI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rarible (RARI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rarible.
Razumijevanje tokenomike Rarible (RARI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RARI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Rarible (RARI)
Tražiš kako kupiti Rarible? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Rarible na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.