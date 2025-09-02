Više o RARI

Rarible Logotip

Rarible Cijena(RARI)

$0.9654
-1.68%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rarible (RARI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:59:15 (UTC+8)

Rarible (RARI) Informacije o cijeni (USD)

$ 0.9634
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

-0.39%

-1.68%

+3.97%

+3.97%

Rarible (RARI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.9654. Tijekom protekla 24 sata, RARItrgovalo je između najniže cijene $ 0.9634 i najviše cijene $ 0.9871, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RARI je $ 63.5297647443624, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.309504826433.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RARI se promijenio za -0.39% u posljednjih sat vremena, -1.68% u posljednjih 24 sata i +3.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rarible (RARI)

No.892

77.95%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rarible je $ 18.81M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 308.53K. Količina u optjecaju RARI je 19.49M, s ukupnom količinom od 25000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.14M.

Rarible (RARI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Rarible za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.016496-1.68%
30 dana$ +0.0015+0.15%
60 dana$ +0.0569+6.26%
90 dana$ -0.033-3.31%
Rarible promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u RARI od $ -0.016496 (-1.68%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Rarible 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0015 (+0.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Rarible 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u RARI od $ +0.0569 (+6.26%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Rarible 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.033 (-3.31%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Rarible (RARI)?

Pogledajte Rarible stranicu Povijest cijena sada.

Što je Rarible (RARI)

Rarible, an NFT-based digital collection and trading platform, has launched the governance token RARI, through which users can mint, buy and sell digital collections without any coding skills. With the increase in the number of users of the platform and the expansion of the market, the future plans to transform to a fully decentralized autonomous organization. Therefore, the governance token will manage the development and decision-making of the platform. RARI allows the most active creators and collectors on Rarible to vote for any platform upgrade and participate in management and review. RARI is not sold on the platform and can only be obtained through active participation in the platform. The team calls this method "Marketplace Liquidity Mining" (Marketplace Liquidity Mining). More than half of the total supply of RARI tokens are reserved for sellers and buyers on the Rarible market. The team will obtain RARI through weekly distribution based on the user's weekly purchases and sales.

Rarible dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Rarible ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti RARI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Rarible na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Rarible učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Rarible Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rarible (RARI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rarible (RARI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rarible.

Provjerite Rarible predviđanje cijene sada!

Rarible (RARI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rarible (RARI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RARI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Rarible (RARI)

Tražiš kako kupiti Rarible? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Rarible na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

RARI u lokalnim valutama

Rarible Resurs

Za dublje razumijevanje Rarible, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Rarible web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rarible

Koliko Rarible (RARI) vrijedi danas?
Cijena RARI uživo u USD je 0.9654 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RARI u USD?
Trenutačna cijena RARI u USD je $ 0.9654. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rarible?
Tržišna kapitalizacija za RARI je $ 18.81M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RARI?
Količina u optjecaju za RARI je 19.49M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RARI?
RARI je postigao ATH cijenu od 63.5297647443624 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RARI?
RARI je vidio ATL cijenu od 0.309504826433 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RARI?
24-satni obujam trgovanja za RARI je $ 308.53K USD.
Hoće li RARI još narasti ove godine?
RARI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RARI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Rarible (RARI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

