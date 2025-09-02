Što je QUAI (QUAI)

Quai Network is a scalable and programmable Proof-of-Work blockchain designed to serve as a new global monetary system. By merging currency with energy, Quai delivers the world’s first decentralized energy dollar. Quai leverages a next-generation Proof-of-Work consensus mechanism called Proof-of-Entropy-Minima to eliminate block contention and provide lightning fast finality. Quai Network provides the infrastructure needed to support global-scale operations without sacrificing core blockchain principles, enabling throughput of up to 50,000 transactions per second while maintaining decentralization and security.

QUAI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje QUAI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti QUAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o QUAI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje QUAI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

QUAI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će QUAI (QUAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših QUAI (QUAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za QUAI.

Provjerite QUAI predviđanje cijene sada!

QUAI (QUAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike QUAI (QUAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o QUAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti QUAI (QUAI)

Tražiš kako kupiti QUAI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti QUAI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

QUAI u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

QUAI Resurs

Za dublje razumijevanje QUAI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o QUAI Koliko QUAI (QUAI) vrijedi danas? Cijena QUAI uživo u USD je 0.03806 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena QUAI u USD? $ 0.03806 . Provjerite Trenutačna cijena QUAI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija QUAI? Tržišna kapitalizacija za QUAI je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za QUAI? Količina u optjecaju za QUAI je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za QUAI? QUAI je postigao ATH cijenu od 0.36397187462317904 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za QUAI? QUAI je vidio ATL cijenu od 0.03467035382296019 USD . Koliki je obujam trgovanja za QUAI? 24-satni obujam trgovanja za QUAI je $ 372.56K USD . Hoće li QUAI još narasti ove godine? QUAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte QUAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

QUAI (QUAI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8) Vrsta Informacije 09-01 20:12:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million 09-01 17:35:00 Ažuriranja industrije Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range 09-01 16:14:00 Ažuriranja industrije U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August 09-01 12:12:00 Ažuriranja industrije Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5% 09-01 09:42:00 Ekonomski podaci The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4% 08-31 18:55:00 Ažuriranja industrije Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.