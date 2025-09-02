PAW (PAW) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000006725. Tijekom protekla 24 sata, PAWtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000006563 i najviše cijene $ 0.00000000707, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PAW je $ 0.000064522413291757, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000000033609974.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PAW se promijenio za -0.64% u posljednjih sat vremena, +0.99% u posljednjih 24 sata i -20.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu PAW (PAW)
No.1312
$ 6.38M
$ 6.38M$ 6.38M
$ 58.19K
$ 58.19K$ 58.19K
$ 6.73M
$ 6.73M$ 6.73M
947.96T
947.96T 947.96T
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000
1,000,000,000,000,000 1,000,000,000,000,000
94.79%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija PAW je $ 6.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.19K. Količina u optjecaju PAW je 947.96T, s ukupnom količinom od 1000000000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.73M.
PAW (PAW) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena PAW za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00000000006592
+0.99%
30 dana
$ -0.000000001131
-14.40%
60 dana
$ +0.00000000045
+7.17%
90 dana
$ -0.000000001435
-17.59%
PAW promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u PAW od $ +0.00000000006592 (+0.99%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
PAW 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000001131 (-14.40%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
PAW 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u PAW od $ +0.00000000045 (+7.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
PAW 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000000001435 (-17.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.
PAW dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje PAW ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti PAW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o PAW na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PAW učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti PAW (PAW)
Tražiš kako kupiti PAW? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PAW na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
