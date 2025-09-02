Što je PAW (PAW)

$PAW is an ERC-20 token with a total supply of 1 quadrillion. Born on the Ethereum blockchain, $PAW is more than just a token; it's a thriving and vibrant part of the dynamic PawChain community. As $PAW continues to grow, it powers the PawChain ecosystem, enabling transactions and facilitating community governance. Our future goals for $PAW are both ambitious and promising. The token will evolve from its current status as an ERC-20 token to a truly cross-chain asset. $PAW is set to be at the heart of our Layer-2 solution, PawChain, linking all our utilities together. It will fuel our decentralized exchange, PawSwap, driving swaps and staking options. $PAW will also be central to our planned DeFi eCommerce marketplace, Payment Cards, Wallet Hardware and much more, enabling transactions in a seamless digital and physical world. With our Layer-3 solution, we aim to connect all chains together, driving a truly interconnected ecosystem. Thus, $PAW isn't just a token - it's a key piece in the puzzle of a decentralized future.

PAW dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti PAW dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o PAW na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje PAW učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

PAW (PAW) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike PAW (PAW) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o PAW opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti PAW na MEXC platformi.

PAW Resurs

Za dublje razumijevanje PAW, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o PAW Koliko PAW (PAW) vrijedi danas? Cijena PAW uživo u USD je 0.000000006725 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena PAW u USD? $ 0.000000006725 . Provjerite Trenutačna cijena PAW u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija PAW? Tržišna kapitalizacija za PAW je $ 6.38M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za PAW? Količina u optjecaju za PAW je 947.96T USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za PAW? PAW je postigao ATH cijenu od 0.000064522413291757 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za PAW? PAW je vidio ATL cijenu od 0.000000000033609974 USD . Koliki je obujam trgovanja za PAW? 24-satni obujam trgovanja za PAW je $ 58.19K USD . Hoće li PAW još narasti ove godine? PAW mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte PAW predviđanje cijene za detaljniju analizu.

PAW (PAW) Važna ažuriranja industrije

