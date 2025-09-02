Više o OFT

ONFA Token Logotip

ONFA Token Cijena(OFT)

1 OFT u USD cijena uživo:

$0.7304
-0.36%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena ONFA Token (OFT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:21:07 (UTC+8)

ONFA Token (OFT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.7171
24-satna najniža cijena
$ 0.735
24-satna najviša cijena

$ 0.7171
$ 0.735
$ 0.9501524982950932
$ 0.12831404520187653
+0.01%

-0.36%

+0.66%

+0.66%

ONFA Token (OFT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.7304. Tijekom protekla 24 sata, OFTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.7171 i najviše cijene $ 0.735, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OFT je $ 0.9501524982950932, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12831404520187653.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OFT se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.36% u posljednjih 24 sata i +0.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ONFA Token (OFT)

No.3517

$ 0.00
$ 1.96M
$ 219.12M
0.00
300,000,000
288,882,010.260989
0.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija ONFA Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.96M. Količina u optjecaju OFT je 0.00, s ukupnom količinom od 288882010.260989. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 219.12M.

ONFA Token (OFT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena ONFA Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.002639-0.36%
30 dana$ -0.1203-14.15%
60 dana$ +0.3292+82.05%
90 dana$ +0.5009+218.25%
ONFA Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OFT od $ -0.002639 (-0.36%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

ONFA Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.1203 (-14.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

ONFA Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OFT od $ +0.3292 (+82.05%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

ONFA Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.5009 (+218.25%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena ONFA Token (OFT)?

Pogledajte ONFA Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je ONFA Token (OFT)

ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease.

ONFA Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje ONFA Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OFT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o ONFA Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje ONFA Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

ONFA Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ONFA Token (OFT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ONFA Token (OFT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ONFA Token.

Provjerite ONFA Token predviđanje cijene sada!

ONFA Token (OFT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ONFA Token (OFT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OFT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti ONFA Token (OFT)

Tražiš kako kupiti ONFA Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti ONFA Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OFT u lokalnim valutama

1 ONFA Token(OFT) u VND
19,220.476
1 ONFA Token(OFT) u AUD
A$1.110208
1 ONFA Token(OFT) u GBP
0.533192
1 ONFA Token(OFT) u EUR
0.62084
1 ONFA Token(OFT) u USD
$0.7304
1 ONFA Token(OFT) u MYR
RM3.082288
1 ONFA Token(OFT) u TRY
30.034048
1 ONFA Token(OFT) u JPY
¥107.3688
1 ONFA Token(OFT) u ARS
ARS$1,006.060264
1 ONFA Token(OFT) u RUB
58.848328
1 ONFA Token(OFT) u INR
64.267896
1 ONFA Token(OFT) u IDR
Rp11,973.768576
1 ONFA Token(OFT) u KRW
1,017.2646
1 ONFA Token(OFT) u PHP
41.720448
1 ONFA Token(OFT) u EGP
￡E.35.446312
1 ONFA Token(OFT) u BRL
R$3.966072
1 ONFA Token(OFT) u CAD
C$1.000648
1 ONFA Token(OFT) u BDT
88.765512
1 ONFA Token(OFT) u NGN
1,118.527256
1 ONFA Token(OFT) u COP
$2,933.330224
1 ONFA Token(OFT) u ZAR
R.12.85504
1 ONFA Token(OFT) u UAH
30.216648
1 ONFA Token(OFT) u VES
Bs106.6384
1 ONFA Token(OFT) u CLP
$708.488
1 ONFA Token(OFT) u PKR
Rs206.966144
1 ONFA Token(OFT) u KZT
393.108584
1 ONFA Token(OFT) u THB
฿23.59192
1 ONFA Token(OFT) u TWD
NT$22.364848
1 ONFA Token(OFT) u AED
د.إ2.680568
1 ONFA Token(OFT) u CHF
Fr0.58432
1 ONFA Token(OFT) u HKD
HK$5.689816
1 ONFA Token(OFT) u AMD
֏279.202704
1 ONFA Token(OFT) u MAD
.د.م6.558992
1 ONFA Token(OFT) u MXN
$13.614656
1 ONFA Token(OFT) u SAR
ريال2.739
1 ONFA Token(OFT) u PLN
2.651352
1 ONFA Token(OFT) u RON
лв3.162632
1 ONFA Token(OFT) u SEK
kr6.858456
1 ONFA Token(OFT) u BGN
лв1.212464
1 ONFA Token(OFT) u HUF
Ft246.422352
1 ONFA Token(OFT) u CZK
15.22884
1 ONFA Token(OFT) u KWD
د.ك0.222772
1 ONFA Token(OFT) u ILS
2.44684
1 ONFA Token(OFT) u AOA
Kz665.810728
1 ONFA Token(OFT) u BHD
.د.ب0.2746304
1 ONFA Token(OFT) u BMD
$0.7304
1 ONFA Token(OFT) u DKK
kr4.652648
1 ONFA Token(OFT) u HNL
L19.107264
1 ONFA Token(OFT) u MUR
33.45232
1 ONFA Token(OFT) u NAD
$12.825824
1 ONFA Token(OFT) u NOK
kr7.296696
1 ONFA Token(OFT) u NZD
$1.234376
1 ONFA Token(OFT) u PAB
B/.0.7304
1 ONFA Token(OFT) u PGK
K3.089592
1 ONFA Token(OFT) u QAR
ر.ق2.658656
1 ONFA Token(OFT) u RSD
дин.73.07652

ONFA Token Resurs

Za dublje razumijevanje ONFA Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena ONFA Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ONFA Token

Koliko ONFA Token (OFT) vrijedi danas?
Cijena OFT uživo u USD je 0.7304 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OFT u USD?
Trenutačna cijena OFT u USD je $ 0.7304. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ONFA Token?
Tržišna kapitalizacija za OFT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OFT?
Količina u optjecaju za OFT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OFT?
OFT je postigao ATH cijenu od 0.9501524982950932 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OFT?
OFT je vidio ATL cijenu od 0.12831404520187653 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OFT?
24-satni obujam trgovanja za OFT je $ 1.96M USD.
Hoće li OFT još narasti ove godine?
OFT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OFT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
ONFA Token (OFT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

OFT u USD kalkulator

Iznos

OFT
OFT
USD
USD

1 OFT = 0.7304 USD

Trgujte OFT

OFTUSDT
$0.7304
-0.35%

