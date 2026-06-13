mini Cijena danas

Trenutačna cijena mini (MINI) danas je $ 0.00097687, s promjenom od 2.03% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MINI u USD je $ 0.00097687 po MINI.

mini trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 855,520, s količinom u optjecaju od 875.78M MINI. Tijekom posljednja 24 sata, MINI trgovao je između $ 0.00093362 (niska) i $ 0.00097785 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.096963, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0009129.

U kratkoročnim performansama, MINI se kretao -0.05% u posljednjem satu i -0.52% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 122.15K.

Informacije o tržištu mini (MINI)

Tržišna kapitalizacija $ 855.52K$ 855.52K $ 855.52K Obujam (24 sata) $ 122.15K$ 122.15K $ 122.15K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 855.52K$ 855.52K $ 855.52K Količina u optjecaju 875.78M 875.78M 875.78M Ukupna količina 875,783,833.837775 875,783,833.837775 875,783,833.837775

Trenutačna tržišna kapitalizacija mini je $ 855.52K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 122.15K. Količina u optjecaju MINI je 875.78M, s ukupnom količinom od 875783833.837775. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 855.52K.