Više o LQR

LQR Informacije o cijeni

LQR Bijela knjiga

LQR Službena web stranica

LQR Tokenomija

LQR Prognoza cijena

LQR Povijest

Vodič za kupnju LQR

Konverter LQR u fiducijarnu valutu

LQR Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Laqira Protocol Logotip

Laqira Protocol Cijena(LQR)

1 LQR u USD cijena uživo:

$0.08501
$0.08501$0.08501
-0.88%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Laqira Protocol (LQR)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:13 (UTC+8)

Laqira Protocol (LQR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.08471
$ 0.08471$ 0.08471
24-satna najniža cijena
$ 0.09042
$ 0.09042$ 0.09042
24-satna najviša cijena

$ 0.08471
$ 0.08471$ 0.08471

$ 0.09042
$ 0.09042$ 0.09042

$ 0.518643993636471
$ 0.518643993636471$ 0.518643993636471

$ 0.003177412953362381
$ 0.003177412953362381$ 0.003177412953362381

-0.25%

-0.88%

-6.09%

-6.09%

Laqira Protocol (LQR) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08501. Tijekom protekla 24 sata, LQRtrgovalo je između najniže cijene $ 0.08471 i najviše cijene $ 0.09042, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena LQR je $ 0.518643993636471, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.003177412953362381.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, LQR se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -0.88% u posljednjih 24 sata i -6.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Laqira Protocol (LQR)

No.1246

$ 7.53M
$ 7.53M$ 7.53M

$ 112.56K
$ 112.56K$ 112.56K

$ 212.53M
$ 212.53M$ 212.53M

88.62M
88.62M 88.62M

2,500,000,000
2,500,000,000 2,500,000,000

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Laqira Protocol je $ 7.53M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 112.56K. Količina u optjecaju LQR je 88.62M, s ukupnom količinom od 2500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 212.53M.

Laqira Protocol (LQR) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Laqira Protocol za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007547-0.88%
30 dana$ -0.00554-6.12%
60 dana$ +0.02702+46.59%
90 dana$ +0.01181+16.13%
Laqira Protocol promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u LQR od $ -0.0007547 (-0.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Laqira Protocol 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00554 (-6.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Laqira Protocol 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u LQR od $ +0.02702 (+46.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Laqira Protocol 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01181 (+16.13%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Laqira Protocol (LQR)?

Pogledajte Laqira Protocol stranicu Povijest cijena sada.

Što je Laqira Protocol (LQR)

Laqira Protocol is a DeFi hub with innovative products including LaqiraPay, LaqiDex and TaBit.

Laqira Protocol dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Laqira Protocol ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti LQR dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Laqira Protocol na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Laqira Protocol učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Laqira Protocol Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Laqira Protocol (LQR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Laqira Protocol (LQR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Laqira Protocol.

Provjerite Laqira Protocol predviđanje cijene sada!

Laqira Protocol (LQR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Laqira Protocol (LQR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o LQR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Laqira Protocol (LQR)

Tražiš kako kupiti Laqira Protocol? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Laqira Protocol na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

LQR u lokalnim valutama

1 Laqira Protocol(LQR) u VND
2,237.03815
1 Laqira Protocol(LQR) u AUD
A$0.1292152
1 Laqira Protocol(LQR) u GBP
0.0620573
1 Laqira Protocol(LQR) u EUR
0.0722585
1 Laqira Protocol(LQR) u USD
$0.08501
1 Laqira Protocol(LQR) u MYR
RM0.3587422
1 Laqira Protocol(LQR) u TRY
3.4956112
1 Laqira Protocol(LQR) u JPY
¥12.49647
1 Laqira Protocol(LQR) u ARS
ARS$117.0936241
1 Laqira Protocol(LQR) u RUB
6.8492557
1 Laqira Protocol(LQR) u INR
7.48088
1 Laqira Protocol(LQR) u IDR
Rp1,393.6063344
1 Laqira Protocol(LQR) u KRW
118.3976775
1 Laqira Protocol(LQR) u PHP
4.8557712
1 Laqira Protocol(LQR) u EGP
￡E.4.1255353
1 Laqira Protocol(LQR) u BRL
R$0.4616043
1 Laqira Protocol(LQR) u CAD
C$0.1164637
1 Laqira Protocol(LQR) u BDT
10.3312653
1 Laqira Protocol(LQR) u NGN
130.1834639
1 Laqira Protocol(LQR) u COP
$341.4052606
1 Laqira Protocol(LQR) u ZAR
R.1.496176
1 Laqira Protocol(LQR) u UAH
3.5168637
1 Laqira Protocol(LQR) u VES
Bs12.41146
1 Laqira Protocol(LQR) u CLP
$82.4597
1 Laqira Protocol(LQR) u PKR
Rs24.0884336
1 Laqira Protocol(LQR) u KZT
45.7532321
1 Laqira Protocol(LQR) u THB
฿2.7466731
1 Laqira Protocol(LQR) u TWD
NT$2.6030062
1 Laqira Protocol(LQR) u AED
د.إ0.3119867
1 Laqira Protocol(LQR) u CHF
Fr0.068008
1 Laqira Protocol(LQR) u HKD
HK$0.6622279
1 Laqira Protocol(LQR) u AMD
֏32.4959226
1 Laqira Protocol(LQR) u MAD
.د.م0.7633898
1 Laqira Protocol(LQR) u MXN
$1.5845864
1 Laqira Protocol(LQR) u SAR
ريال0.3187875
1 Laqira Protocol(LQR) u PLN
0.3094364
1 Laqira Protocol(LQR) u RON
лв0.3680933
1 Laqira Protocol(LQR) u SEK
kr0.7982439
1 Laqira Protocol(LQR) u BGN
лв0.1411166
1 Laqira Protocol(LQR) u HUF
Ft28.6900249
1 Laqira Protocol(LQR) u CZK
1.7724585
1 Laqira Protocol(LQR) u KWD
د.ك0.02592805
1 Laqira Protocol(LQR) u ILS
0.2847835
1 Laqira Protocol(LQR) u AOA
Kz77.4925657
1 Laqira Protocol(LQR) u BHD
.د.ب0.03196376
1 Laqira Protocol(LQR) u BMD
$0.08501
1 Laqira Protocol(LQR) u DKK
kr0.5415137
1 Laqira Protocol(LQR) u HNL
L2.2238616
1 Laqira Protocol(LQR) u MUR
3.893458
1 Laqira Protocol(LQR) u NAD
$1.4927756
1 Laqira Protocol(LQR) u NOK
kr0.8501
1 Laqira Protocol(LQR) u NZD
$0.1436669
1 Laqira Protocol(LQR) u PAB
B/.0.08501
1 Laqira Protocol(LQR) u PGK
K0.3595923
1 Laqira Protocol(LQR) u QAR
ر.ق0.3094364
1 Laqira Protocol(LQR) u RSD
дин.8.5069507

Laqira Protocol Resurs

Za dublje razumijevanje Laqira Protocol, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Laqira Protocol web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Laqira Protocol

Koliko Laqira Protocol (LQR) vrijedi danas?
Cijena LQR uživo u USD je 0.08501 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena LQR u USD?
Trenutačna cijena LQR u USD je $ 0.08501. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Laqira Protocol?
Tržišna kapitalizacija za LQR je $ 7.53M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za LQR?
Količina u optjecaju za LQR je 88.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za LQR?
LQR je postigao ATH cijenu od 0.518643993636471 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za LQR?
LQR je vidio ATL cijenu od 0.003177412953362381 USD.
Koliki je obujam trgovanja za LQR?
24-satni obujam trgovanja za LQR je $ 112.56K USD.
Hoće li LQR još narasti ove godine?
LQR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte LQR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:04:13 (UTC+8)

Laqira Protocol (LQR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

LQR u USD kalkulator

Iznos

LQR
LQR
USD
USD

1 LQR = 0.08501 USD

Trgujte LQR

LQRUSDT
$0.08501
$0.08501$0.08501
-0.88%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine